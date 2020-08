Von Jürgen Bätz und Michael Abschlag

Washington/Peking.Mit einer neuen Verfügung hat US-Präsident Donald Trump seinen Kurs gegen die chinesische Video-App Tiktok weiter verschärft. Mit der Verfügung, die in 45 Tagen greifen soll, verbietet er US-Bürgern, "Geschäfte" mit Bytedance, dem Eigentürmer der App, zu machen. Die App stelle eine "Bedrohung" der nationalen Sicherheit dar, hieß es. Doch worum geht es?

Was ist Tiktok? Tiktok ist eine der beliebtesten Apps der Welt – gerade bei Jüngeren. Nutzer können Videoclips von 15 Sekunden Länge online stellen oder anschauen. Die App verzeichnet ein rasantes Wachstum: Derzeit hat sie über eine Milliarde Nutzer, allein in Deutschland wurde sie über sechs Millionen Mal heruntergeladen. Der Wert des Mutterkonzerns Bytedance wird auf 110 Milliarden Dollar geschätzt – er gilt als das wertvollste Start-up der Welt.

Was ist das Problem? Tiktok geriet in der Vergangenheit vor allem aus zwei Gründen in die Kritik. Das eine sind Zensurvorwürfe: So wurden Videos zur Lage der Uiguren in China schon wenige Stunden nach dem Hochladen gelöscht. Aus einem geleakten Dokument geht hervor, dass der Algorithmus Videos zu bestimmten Begriffen herausfiltern soll, wie etwa Tibet, Taiwan, Xianjing und Tiananmen. Der zweite Vorwurf ist die Befürchtung, Tiktok könnte Nutzerdaten an China weiterleiten. Aus dem Weißen Haus hieß es, Tiktok "sammelt automatisch große Mengen an Daten von seinen Nutzern", darunter Geodaten und Suchverläufe. Diese Daten könnten es China erlauben, Angestellte des Bundes oder Dienstleister auszuspionieren. Die Analyse von Nutzerdaten könnte es Peking zudem ermöglichen, die US-Bevölkerung besser zu verstehen, um so die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Sind die Befürchtungen berechtigt?Teilweise. Die chinesischen Behörden haben grundsätzlich die Möglichkeit, auf Daten von Tech-Konzernen im Land zuzugreifen. Um Befürchtungen im Westen entgegenzukommen, bemüht Bytedance sich, seine internationale Plattform Tiktok von der chinesischen Version Douyin zu trennen. Die Daten von US-Nutzern würden sowieso in den USA gespeichert und verarbeitet, so der Konzern. Chinas Regierung habe keinen Zugriff darauf. In einer internen Richtlinie ist von einem "Minimalaustausch" zwischen Tiktok in den USA und dem Mutterkonzern die Rede. Wie weit dieser Austausch geht, ist offen.

Hat Trump noch andere Motive? Dem US-Präsidenten dürfte es sicher auch darum gehen, amerikanische Unternehmen zu stärken. Der US-Softwareriese Microsoft brachte sich nach massivem politischen Druck aus dem Weißen Haus in Stellung, das US-Geschäft von Tiktok zu übernehmen. Das Unternehmen will bis Mitte September einen Deal mit Bytedance aushandeln. Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, dürfte nach Trumps Ultimatum Tiktok in den USA in 45 Tagen nicht mehr verfügbar sein. Microsoft könnte somit als lachender Dritter aus dem Gerangel hervorgehen: In den USA hat Tiktok nach eigenen Angaben 100 Millionen Nutzer – und wäre damit ein äußerst attraktives Übernahmeziel. Microsoft hat bislang kein Social-Media-Geschäft, könnte aber über Nacht zu einem großen Mitspieler werden.

Wie sieht man Tiktok in Europa? Auch hier ist die Skepsis groß. Erst kürzlich warnte der deutsche Verfassungsschutz ganz generell vor chinesischen Digitalplattformen: Der chinesische Geheimdienst könnte Kundendaten abgreifen, heißt es. Der Datenschutzausschuss der EU hat bereits eine Taskforce zu Tiktok eingerichtet.

Was ist mit WeChat? In einer weiteren Verfügung verbat Trump auch Geschäfte mit WeChat. Mit der chinesischen Social-Media-App können Nutzer sich nicht nur austauschen, sondern auch Videos schauen, digital bezahlen, einkaufen, Essen und Taxis bestellen, Arzttermine buchen und Behördengänge erledigen. Allerdings ist die App im Westen nicht so verbreitet wie Tiktok.