Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Oliver Malchow ist Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP)

Herr Malchow, am Montagabend kam es erneut zu Ausschreitungen in Chemnitz. Warum war die Polizei nicht besser vorbereitet?

Entwicklungen von Demonstrationen, bei denen - wie gestern in Chemnitz - extremistische Gruppierungen aufeinandergetroffen sind, lassen sich nicht zu hundert Prozent vorhersagen. Das gilt natürlich auch für den sogenannten Kräfteansatz. Für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort kommt noch erschwerend hinzu, dass sich Demonstranten heute über soziale Medien oder Messenger-Dienste sehr schnell mobilisieren können.

Die Polizei hat selbst eingeräumt, die Lage falsch eingeschätzt und mit zu wenigen Einsatzkräften geplant zu haben.

Der selbstkritische Ansatz spricht für unsere Kolleginnen und Kollegen dort. Generell finden interessierte Beobachter bei Polizeieinsätzen immer ein Haar in der Suppe. Entweder hat die Polizei zu viele Kräfte vor Ort, dann ist es die martialisch auftretende Staatsmacht. Haben sie vermeintlich nicht genug Kräfte, dann haben sie angeblich keine Kontrolle über die Lage. Das ist uns nicht neu.

Nach der tödlichen Gewalttat am Samstag wurde der Ruf nach Selbstjustiz laut. Gerät die Lage außer Kontrolle?

Nein, so weit ist es noch nicht. Fakt ist aber, dass die Polizei ihre letzten Ressourcen auf diese Entwicklungen hin nutzen muss. An dieser Stelle hakt es aber seit Jahren. Der Personalabbau rächt sich. Für Einsatzlagen wie in Chemnitz müssten sich mehrere hundert Kollegen in Reserve bereithalten. Das ist heutzutage nicht realistisch. Trotz einer Kehrtwende in der Personalpolitik wird es noch Jahre dauern, die Polizei wieder auf einen Personalstand zu heben, der sie bei Großlagen nicht an die Grenzen bringt.

Warum sind die Einsatzkräfte nicht eingeschritten, als Rechtsradikale den Hitlergruß zeigten?

Vor allem bei Straftaten aus einer Menge von Menschen heraus kommt es darauf an, die Tat beweissicher festzuhalten, um sie auch zweifelsfrei jeweils einem Täter zuordnen zu können. Spezialisierte Kolleginnen und Kollegen tun das. Der Eindruck, da könne einer einfach eine Straftat vor den Augen der Polizei verüben, und da passiert nichts, ist falsch. Oft finden Festnahmen später statt. Aber sie finden statt.

Sie beklagen den massiven Personalabbau in den vergangenen Jahren. Wie dramatisch ist die Situation?

Das Wort "dramatisch" trifft es. Uns fehlen rund 20.000 Beamtinnen und Beamten, um der Aufgabenbelastung Herr zu werden, um Überstundenberge zu vermeiden und der Pensionswelle etwas entgegenzusetzen. Die vordringlichste Aufgabe der Polizei ist die Gefahrenabwehr. Dazu fehlt die Polizei aber in der Fläche. Im Moment sind wir nur eine Einsatz-Notfallpolizei, die von Ort zu Ort gejagt wird.