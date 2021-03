Von Benjamin Auber

Heidelberg. Der ganze Erdball lechzt nach Impfstoffen, die das Coronavirus aus der Welt schaffen können. Eine Lösung "für das Impfchaos" bietet Winfried Stöcker an, der in der Nähe von Lübeck nach eigener Aussage ein hochwirksames Vazkin entwickelt hat, das in kurzer Zeit großflächig einsetzbar wäre. Der Clou soll ein Antigen sein, das nicht – wie bei den mRNA- und Vektorimpfstoffen – im Körper produziert werden muss, sondern im Labor hergestellt werden kann. Das ist keine neue Technik. Ein Drittel aller Impfstoffkandidaten, zu denen klinische Studien laufen, beruhen auf diesem Prinzip, wie aus Daten der WHO hervorgeht.

Winfried Stöcker. Foto: dpa

Stöcker, der seit 2011 Honorarprofessor der Universität Lübeck und Inhaber zahlreicher Patente ist, hat sich als Gründer der Firma Euroimmun einen Namen gemacht. Mittlerweile ist das Unternehmen weltweit tätig und führend im Bereich der Labormedizin in Deutschland. Wert: circa eine Milliarde Euro.

Was jetzt als Hoffnung verstanden werden kann, hat im Fall Stöcker jedoch einige Ungereimtheiten hervorgebracht, sodass das Paul-Ehrlich-Institut und das Landesamt für Soziale Dienste in Schleswig-Holstein Anzeige erstattet haben. Es könne nicht ausgeschlossen werden, "dass Impfungen die Gesundheit von Probanden schwer gefährden können", heißt es. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 74-Jährigen.

Was war passiert? Stöcker hat in mehreren Medien angepriesen, dass sein Impfstoff bei Probanden zu 97 Prozent eine hohe Konzentration von Antikörpern im Blut erzeugt. Für eine solche Testphase hat Stöcker aber von den Behörden keine Genehmigung erhalten. Angeblich sollen sich 100 Freiwillige das Vakzin bereits gespritzt haben.

Normalerweise muss das Paul-Ehrlich-Institut laut deutschem Arzneimittelgesetz (AMG) seine Zustimmung für eine klinische Studie, die in drei Phasen abläuft, erteilen. Ebenso ist auch eine Ethik-Kommission beteiligt. Erst wenn alle Testphasen erfolgreich verlaufen, ist die Zulassung einer Wirksubstanz möglich. Sie muss dann noch von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA geprüft werden.

Das Problem bei Stöckers Impfstoff ist vor allem, dass er sich diesem Verfahren nicht unterwerfen will. Alternativ plant er Unternehmen zu finden, die sein Antigen herstellen, damit jeder Arzt es "sich kaufen und selbst anrühren kann". Bisher hat er die Wirksamkeit seines Vakzins nicht nachweisen können, obwohl Neutralisationstests der Virologen Christian Drosten und Hendrik Streeck ein positives Ergebnis ergaben. Auch Nebenwirkungen werden als "sehr gering" angegeben – bei 100 Testpersonen aber kaum aussagekräftig. Ob Stöckers Vakzin oder eben das Antigen doch noch zum Einsatz kommen, ist fraglich. Denn Sicherheit, Wirksamkeit und eine breite Erforschung sind für einen Impfstoff das höchste Gut.