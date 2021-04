Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Wenn sie sich doch endlich einigen würden. Karl A. Lamers (Foto: dpa) flüchtet sich in Humor, wenn er auf die K-Frage angesprochen wird. "Ich würde mich schon freuen, wenn der Kandidat noch vor der Wahl benannt würde", sagt der Heidelberger Noch-CDU-Abgeordnete. Eine Regierungspartei müsse doch ihre eigenen Angelegenheiten regeln können. Das Aufeinandertreffen von Markus Söder und Armin Laschet vor der Unionsfraktion am Dienstag hat Lamers per Video miterlebt. Beide hätten ihre Qualitäten, sagt Lamers. Und betont: "Ich kenne Laschet seit 30 Jahren. Ich lasse nicht zu, dass er schlechtgemacht wird." Der CDU-Chef sei "ein seriöser, vertrauenswürdiger Mann, dem ich zutraue, dass er ein guter Kanzler wird", so Lamers. "Der hat Nordrhein-Westfalen geholt – und das ist kein Unionsstammland wie Bayern!"

Auch Olav Gutting (Bruchsal-Schwetzingen, Foto: zg) hofft auf eine rasche Klärung. "Ich war entsetzt über die gegenseitige Demontage auf offener Bühne vor der Fraktion", sagt er. Festlegen will sich Gutting nicht. "Ich kann mit beiden gut leben", sagt er und sieht als Ausweg nur eine Einigung der Parteichefs. "Einer muss verzichten", so Gutting. Einen Tweet, in dem er eine Runde russisch Roulette empfahl, hat er wieder gelöscht. "Ich habe vergessen, ,mit Platzpatronen’ dazuzuschreiben."

Aber wäre Laschet mit einem Verzicht nicht als CDU-Chef schon nach drei Monaten demontiert? Das glaube er "überhaupt nicht", sagt Alois Gerig (Odenwald/Tauber, Foto: zg). Zwar hätte er mit Laschet "wirklich kein Problem", betont er. "Er zeigt in NRW, er kann regieren und zusammenführen." Aber: "Söder hat gezeigt, dass er mutig ist, klare Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie unpopulär sind, und dass er von der Ausstrahlung her einer ist, dem die Menschen vertrauen."

Klar für Söder geäußert hat sich der Heilbronner Abgeordnete und Kreisvorsitzende Alexander Throm (Foto: zg). "Es sollte nicht um die Frage CDU oder CSU gehen, sondern darum, wer die in der Bevölkerung die höhere Akzeptanz hat. Und das ist eindeutig Markus Söder", sagt Throm. "Jeder muss seine eigenen Ambitionen abwägen gegen die Verantwortung für den Erfolg der ganzen Partei."

Ähnlich sieht es Karl Klein, Kreisvorsitzender der CDU-Rhein-Neckar. "Wir sollten uns auch überlegen: Wie kommt der Kandidat in der Öffentlichkeit und in der Wirtschaft an?", so der Landtagsabgeordnete. "Da hat Söder derzeit einen kleinen Vorsprung."

MdB Nina Warken aus Tauberbischofsheim wollte sich zu Interna aus der Fraktion nicht äußern. Aber: "Es gibt viele Meinungen, die hier gehört werden müssen". Eine davon vertritt Joachim Döffinger aus Assamstadt, der mit Warken um die Kandidatur in Gerigs Wahlkreis konkurriert. "Man sollte sich überlegen, wer am besten rüberkommt", sagt er. "Das wäre in der jetzigen Situation Herr Söder."

Auf Umfragen sollte man nicht zu viel geben, merkt Heidelbergs CDU-Chef Alexander Föhr (Foto: zg) an, der sich um die Nachfolge Lamers’ bewirbt. In NRW habe Laschet 2017 bis kurz vor der Wahl zurückgelegen und doch gewonnen. "Für mich als Direktkandidaten ist Söder vielleicht einen Ticken attraktiver – aber wir können mit beiden erfolgreich sein." Wichtiger sei, dass bald entschieden würde. "Ich bin einfach nur noch genervt. Wir wollen Wahlkampf machen, wir wollen über Themen reden", sagt Föhr. Und merkt selbstkritisch an: "Den Prozess haben wir nicht gut organisiert bekommen. Wir haben dafür keinen Modus, das müssen wir bei künftigen Nominierungen besser machen."