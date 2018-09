Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. "Danke, Angela Merkel, für die letzten vier Wochen", lobt Horst Seehofer die Kanzlerin für ihre Verhandlungsführung. Es ist nach Mitternacht, die Jamaika-Sondierungen sind gerade krachend gescheitert, und der CSU-Chef und die CDU-Vorsitzende üben demonstrativ den Schulterschluss. Warmer Beifall für Angela Merkel vom Sondierungsteam der Union in der Landesvertretung Baden-Württemberg. Die Vertrauten und Weggefährten scharen sich demonstrativ um die Regierungschefin, als wollten sie ihr Rückendeckung geben wie nach einer verlorenen Wahl.

Sie "als Bundeskanzlerin, als geschäftsführende Bundeskanzlerin, werde alles tun, dass dieses Land auch durch diese schwierigen Wochen gut geführt wird", versichert Merkel und macht schnell klar, dass sie nicht einen Augenblick daran denkt, sich zurückzuziehen. Im Falle von Neuwahlen sei sie bereit, ihre Partei erneut in den Wahlkampf zu führen und weiter Verantwortung zu übernehmen, erklärt sie gestern Abend in einem Interview. Ein Rücktritt habe nicht im Raum gestanden.

Mehrheit wünscht sich Neuwahl Berlin. (dpa) Nach dem Abbruch der Jamaika-Gespräche sprechen sich rund 45 Prozent der Wahlberechtigten für Neuwahlen aus. In einer aktuellen Forsa-Umfrage für das RTL-"Trendbarometer" votierten am Montag nur 27 Prozent für eine neue Große Koalition, 24 Prozent sind für eine Minderheitsregierung. Mehr als die Hälfte der Bürger (53 Prozent) hat demnach kein Verständnis für den Abbruch der Sondierung. 43 Prozent können das nachvollziehen. Rückendeckung bekommt die FDP besonders von den Anhängern der AfD (80 Prozent) und von den eigenen Anhängern (64 Prozent). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine Umfrage des Instituts YouGov, die ebenfalls am Montag durchgeführt wurde. Hier sprachen sich 46 Prozent für Neuwahlen aus, 20 Prozent für eine Große Koalition und 17 Prozent für eine Minderheitsregierung. Käme es jetzt zu Neuwahlen, würden die Deutschen kaum anders abstimmen als vor zwei Monaten. CDU/CSU kämen laut Forsa auf 31 Prozent (bei der Wahl: 32,9), die SPD würde 21 Prozent schaffen (20,5), die FDP 10 Prozent (10,7) und die Grünen 12 Prozent (8,9). Die Linke käme auf 9 Prozent (9,2), die AfD auf 12 Prozent (12,6).

Eine Minderheitsregierung, "die von Stimmen aus der AfD abhängig wäre", schließt Merkel aus. In so einem Fall wären Neuwahlen der bessere Weg. Auf die Frage, ob sie persönlich in den Gesprächen mit CSU, FDP und Grünen Fehler gemacht habe, antwortet sie mit Nein. "Ich habe das getan, was ich konnte, und wie gesagt, wir waren auch wirklich vorangekommen." Merkel lässt erkennen, dass auch die Frage einer Großen Koalition für sie noch nicht ganz abgehakt ist.

Rückendeckung gibt es gestern Morgen auch von der CDU-Spitze. Die Telefonkonferenz des Bundesvorstandes wird zur Solidaritätsbekundung. Zusammenrücken lautet das Gebot der Stunde.

Die Kanzlerin ohne neue Regierung, eine historische Situation. Es waren die wohl schwersten Verhandlungen über eine Regierungsbildung. Droht nach dem Jamaika-Aus jetzt auch Merkel zu scheitern? Einmal mehr macht bei der Opposition das Wort von der Kanzlerinnendämmerung die Rede. Schließlich ist das überraschende Ende der Sondierungen auch Merkels Scheitern.

Die CDU-Chefin wollte das Bündnis von Union, FDP und Grünen, nachdem die SPD sich für den Weg in die Opposition entschieden hatte. Jetzt steht sie mit leeren Händen da, tritt an zum Krisengespräch im Schloss Bellevue, um mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Auswegen aus der festgefahrenen Situation zu suchen. Kanzlerin einer Minderheitsregierung - das ist eine Perspektive, die in der Union alles andere als attraktiv erscheint. Kein Wunder also, dass auch Merkel diese Option ausschließt.

Reaktionen auf das Scheitern der Sondierungsgespräche Berlin. (dpa/AFP) Nach der gescheiterten Jamaika-Sondierung hofft der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn auf baldige klare Verhältnisse in Berlin. "Deutschland ist das letzte Land, das es sich leisten kann, in Regierungsinstabilität zu verfallen", sagte er der Zeitung "Die Welt". "Seine Rolle in der Welt und in Europa verbietet dies." Deutschland werde zur Bewältigung internationaler Probleme dringend benötigt. In der EU wurde das Scheitern der Gespräche mit Sorge aufgenommen. "Das sind schlechte Nachrichten für Europa", sagte der niederländische Außenminister Halbe Zijlstra. "Ich denke, Neuwahlen sind ein schlechtes Szenario." Wenn Deutschland als "sehr einflussreiches Land in der EU" über längere Zeit keine Regierung habe, "wird es sehr schwierig werden, harte Entscheidungen zu fällen". Vertreter der konservativen EVP im Europaparlament, zu der auch die Unionsparteien gehören, zeigten sich beunruhigt. "Deutschland braucht eine Regierung, aber Europa braucht Deutschland noch mehr", schrieb EVP-Sprecher Sigfried Muresan im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Rumäne warf der FDP vor, mit dem Abbruch der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition "unverantwortlich" gehandelt zu haben. Umweltverbände reagierten mit Sorge auf das Aus der Sondierungsgespräche. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe "dabei versagt, diese Koalition zu einem Bündnis gemeinsamer Verantwortung zu machen", erklärte Greenpeace-Geschäftsführerin Sweelin Heuss. Jamaika sei auch gescheitert "an der starrköpfigen Weigerung der FDP, aber auch der Union, das Land in eine nachhaltige, klimafreundliche Zukunft zu führen". Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer der Organisation Germanwatch, warf der FDP vor, die Gespräche "torpediert" zu haben. Aber auch CDU und CSU seien bis zum Schluss nicht bereit gewesen, die notwendigen Maßnahmen zu beschließen, "um die erneut beschworenen Klimaziele umzusetzen". Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) warnte vor einer weiteren Schwächung der Mitte bei möglichen Neuwahlen. ZdK-Präsident Thomas Sternberg rief CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne auf, "ihrer demokratischen Verantwortung gerecht zu werden und weiterhin sehr ernsthaft nach Wegen zu einer stabilen Regierungsmehrheit zu suchen". Die AfD begrüßte indes das Scheitern der Jamaika-Sondierungen. "Wir finden es gut, dass Jamaika nicht kommt, denn das wäre eine Koalition des Weiter-so gewesen", sagte der Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alexander Gauland. Nach Worten von Bundesvorstandsmitglied André Poggenburg könnte sich die AfD vorstellen, eine Minderheitsregierung von Union und FDP zu tolerieren. Voraussetzung wäre aber, "dass diese Regierung nicht unter der Führung einer CDU-Vorsitzenden Angela Merkel steht", sagte der AfD-Politiker.

Kanzlerinnendämmerung? CDU-Generalsekretär Peter Tauber winkt ab. Merkel arbeite weiterhin "mit viel Verve für unser Land", versichert er. Und CDU-Vorstand Mike Mohring sieht die Kanzlerin als Gewinnerin des Sondierungspokers. "Sie geht aus den Jamaika-Verhandlungen sogar gestärkt hervor", sagt er. CDU und CSU seien nach dem erbitterten Streit um die Flüchtlingspolitik wieder enger zusammengerückt. Die letzten Wochen hätten eine neue Nähe zwischen den Schwesterparteien und ein "Wir-Gefühl" geschaffen, heißt es aus der CSU.

Gelingt es am Ende doch noch, SPD oder FDP ins Regierungsboot zu holen? Das Ende der Sondierungen sei zum Greifen nah gewesen, auch die FDP hätte "ein gutes Ergebnis" erreichen können, betont Merkel gestern. Oder wird es tatsächlich binnen weniger Monate Neuwahlen geben? Die Union würde wohl erneut mit Merkel als Kanzlerkandidatin antreten, in der Hoffnung, an die FDP verlorene Stimmen zurückzugewinnen und im zweiten Anlauf eine neue Regierung stellen zu können.

Noch immer steht die von Merkel angekündigte gründliche Wahlanalyse aus. Merkel steht unter Druck. In der CDU rumort es, nachdem die Partei bei der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis der Nachkriegsgeschichte eingefahren und am 24. September nur noch 32,9 Prozent erreicht hatte. Das waren fast zehn Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren, als CDU und CSU nur knapp die absolute Mehrheit verpassten. "Ich kann nicht erkennen, was wir jetzt anders machen müssten", hatte die Kanzlerin unmittelbar nach der Wahl erklärt und damit Empörung in Teilen der Partei ausgelöst.

Mit Spannung wird jetzt der CDU-Bundesparteitag Mitte Dezember erwartet, der eigentlich grünes Licht für eine Jamaika-Koalition geben sollte. Bereits am kommenden Sonntag trifft sich die CDU-Spitze zu einer Krisensitzung im Berliner Adenauerhaus.