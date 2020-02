Von Michael Abschlag

Heidelberg. David Bebnowski (35) ist Politologe und Extremismusforscher in Göttingen.

Herr Bebnowski, Sie stehen einer Äquidistanz von AfD und Linkspartei kritisch gegenüber. Wieso?

Ich halte eine solche Äquidistanz für falsch. Sie steht in der Tradition von Denkfiguren, die aus den 1950er Jahren stammen und eigentlich als überwunden galten. Das ist ein Antikommunismus, der da hervorbricht und der in der deutschen Politik immer eine Konstante war. An dieser Stelle wird er aber eingesetzt, um eine rechtsextreme Bedrohungslage, die wir haben, zu verharmlosen. Das ist das Manöver, das dahinter steckt. Es geht darum, 1968 als ein Symbol zu beseitigen, das diesen antikommunistischen Konsens in Frage gestellt hat. Das ist auch, warum sich die AfD den Kampf gegen "68" auf die Fahnen geschrieben hat.

Das heißt, das Hufeisen-Modell, das gerne bemüht wird, ist überholt?

Dieses Hufeisen-Modell hat nie gestimmt. Wir reden da über qualitativ völlig unterschiedliche Dinge. Wenn Sie sich Ramelow in Thüringen ansehen, dann ist das eine ziemlich brave sozialdemokratische Politik, die er betreibt. So jemanden als Extremposition darzustellen und mit Björn Höcke zu kontrastieren, der ein echter Rechtsextremist ist, ist gefährlich, auch, weil diese Gleichsetzung vielfach medial reproduziert wird.

Wie radikal ist denn die Linke?

Wenn man unter radikal versteht, dass jemand die Gesellschaft umgestalten will, dann gibt es da unterschiedliche Schattierungen. In der heutigen Linkspartei gibt es unterschiedliche Strömungen, was demokratisch ja auch zu begrüßen ist. So ist es ja auch in anderen Parteien – wie etwa mit der Werteunion in der CDU. Dort, wo sie in Regierungsverantwortung ist, setzt die Linke aber eine eher sozialdemokratische Politik um.

Und wie schätzen Sie die AfD ein?

Man konnte von Anfang an sehen, dass diese Partei eine Heimat für Rechtsextremisten ist. Die sind anfangs noch im Windschatten von Wirtschaftsliberalen gesegelt und sind dann immer stärker geworden. Die Partei hat sich immer weiter radikalisiert. Der mutmaßliche Attentäter von Walter Lübcke war auf AfD-Veranstaltungen, ist auf Demos in Chemnitz mitgelaufen. Der Flügel und damit auch die AfD, weil diese Strömung immer mehr an Einfluss gewinnt, hat stramm nationalistische Positionen in der Nähe der Grundgesetzwidrigkeit.

Ist sie nun eine rechtspopulistische, eine rechtsnationalistische oder eine rechtsradikale Partei?

Ich würde sagen, das ist eine Partei, die in der Tradition der extremen Rechten in der Bundesrepublik steht. Das bricht immer deutlicher hervor. Rechtspopulistisch sage ich deshalb nicht, weil der Rechtspopulismus eine dünne Ideologie ist, bei der man sich bestimmter Stilmittel und Figuren bedient, wie etwa der Erzählung "das Volk gegen die da Oben". Das ist aber nicht der Punkt, um den es geht, wenn man die politischen Ziele dieser Partei einschätzen will.

Was sind denn die Ziele?

Ich denke, man muss ernstnehmen, wenn jemand wie Jörg Meuthen sagt, man müsse mit einer "links-rot-grün-versifften" Republik abrechnen. Das Ziel ist, viele Errungenschaften wie etwa Minderheitenrechte wieder abzuschaffen. Darüber hinaus geht es darum, Grenzen hochzuziehen und Deutschland abzuschotten. Das Ziel ist eine ethnische Homogenisierung Deutschlands. Das ist ein Denken, das in einer völkischen Tradition steht, das auch mit einer Blut-und-Boden-Ideologie zu tun hat. Wir wissen alle, das dieses Denken ein wesentliches Element im Nationalsozialismus gewesen ist.

Glauben Sie, dass diese Radikalisierung der AfD irgendwann schaden wird?

Es wäre fahrlässig die AfD zu unterschätzen. Die Ereignisse in Thüringen stehen stellvertretend für den politischen Schaden, den sie als Oppositionspartei anrichten kann. Allerdings glaube ich, dass die AfD sich in Zukunft infolge ihrer List in Thüringen nicht mehr in ihre Opferrolle flüchten können wird. Überhaupt könnte ihr dieses Manöver vor die Füße fallen, weil sich Protestwähler vielleicht doch abgeschreckt fühlen. Das wäre dann in der Tat eine Gefahr für die AfD, denn man darf nicht vergessen, dass die großen Stimmenzuwächse für die Partei schon seit längerem nicht mehr zu verzeichnen sind. Für den Moment scheint die Partei sich "ausmobilisiert" zu haben. Dies bedeutet aber keine Entwarnung, weil diese Situation nun, wie in Thüringen, dazu führt, dass sie neue politische Zeichen setzen muss.