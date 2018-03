Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Der Diesel-Gipfel hat die Erwartungen fast aller Beobachter enttäuscht. Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer sagt, was hätte besser laufen müssen.

"Showveranstaltung", "Luftnummer", "Politikversagen" - so die Reaktionen auf den Dieselgipfel und die Ergebnisse. Wie bewerten Sie das Krisentreffen?

Der Diesel-Gipfel war eine große Enttäuschung und hat keine neuen und überzeugenden Ergebnisse gebracht. Die wenigen Maßnahmen, die beschlossen worden sind, waren vorher bekannt. Es war ein großer Herdenauftrieb, um vor der Bundestagswahl noch schöne Bilder zu bekommen und Krisenmanagement vorzutäuschen. Die Softwareupdates bei den Dieselfahrzeugen werden die Fahrverbote nicht verhindern. Auf deutschen Straßen fahren 15 Millionen Diesel-Autos. Für fünf Millionen Fahrzeuge soll es eine Änderung der Software geben. Wie diese genau aussehen sollen, ist unklar. Dass damit der Ausstoß von Stickoxiden deutlich reduziert wird, ist höchst zweifelhaft. Die Softwareupdates werden nicht viel bringen.

Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des "Center Automotive Research" an der Universität Duisburg-Essen. Foto: dpa​

Experten warnen davor, dass die Veränderung der Software zu Schäden an den Motoren und zu Leistungsabfall führen könnte. Sind die Updates dann kontraproduktiv?

Wir sind nicht bei Harry Potter. Man kann die Dieselmotoren nicht mit einem Zauberstab wieder in Ordnung bringen. Wenn hier die Software geändert und damit bestimmte Werte korrigiert werden, werden auch andere Variablen mit betroffen. So einfach lassen sich die schmutzigen Diesel nicht sauberer machen. Kein Wunder, dass die Fahrzeughalter mit den freiwilligen Software-Updates äußerst zögerlich umgehen werden. Die Motoren werden verändert. Das kann auch zu einem Wertverlust führen. Aber bisher fehlen konkrete Informationen über das geplante Verfahren und die technischen Details. Da herrscht noch viel Unsicherheit. Das Risiko für Fahrverbote ist mit dem Diesel-Gipfel am Mittwoch nicht geringer geworden. Fahrverbote in den großen Städten sind weiterhin sehr wahrscheinlich. Beim Diesel-Gipfel hat man der Öffentlichkeit etwas vorgemacht.

Hintergrund Professor Ferdinand Dudenhöffer (66) ist Autoökonom an der Universität Duisburg-Essen. Der gebürtige Karlsruher lehrte in den 70er Jahren an der Uni Manheim Volkswirtschaft, ehe er zu Opel und Porsche und später zu Peugeot Citroën wechselte. Professor Ferdinand Dudenhöffer (66) ist Autoökonom an der Universität Duisburg-Essen. Der gebürtige Karlsruher lehrte in den 70er Jahren an der Uni Manheim Volkswirtschaft, ehe er zu Opel und Porsche und später zu Peugeot Citroën wechselte.

[-] Weniger anzeigen (66) ist Autoökonom an der Universität Duisburg-Essen. Der gebürtige Karlsruher lehrte in den 70er Jahren an der Uni Manheim Volkswirtschaft, ehe er zu Opel und Porsche und später zu Peugeot Citroën wechselte.

VW-Chef Müller lehnt technische Umrüstungen für die betroffenen Dieselfahrzeuge ab. Stiehlt sich die Industrie aus der Verantwortung?

Mit einer generellen Umrüstung der Motoren hätte man das Problem sauber lösen können. Die Autobauer würde das teuer zu stehen kommen. Eine komplette Umrüstung würde 10 bis 15 Milliarden Euro kosten. Die Autobauer sind rechtlich gesehen nicht in der Pflicht. Die Politik in Berlin und Brüssel hat die Abgas-Probleme verursacht und Gesetze gemacht, die das ermöglichen.

Ist die geplante Kaufprämie ein wirksames Mittel, um alte Dieselfahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen?

Im Juli gab es von der Automobilindustrie bereits die höchsten Rabatte, die wir jemals gemessen haben. Das liegt an der großen Verunsicherung durch die Diesel-Affäre. Die Hersteller wollen jetzt mit höheren Rabatten dagegen steuern und Kaufanreize schaffen. Die jetzt geplanten Kaufprämien für Dieselhalter sind nichts anderes als Rabatte mit einem anderen Etikett.

Hat der Diesel überhaupt noch Zukunft?

Dieselfahrzeuge sind Auslaufmodelle. Der CO2-Ausstoß lässt sich besser und kostengünstiger mit Elektroautos reduzieren. Wenn jetzt immer weniger Diesel-Fahrzeuge wegen der Krise verkauft und immer weniger produziert werden, ist er auch ökonomisch ein Auslaufmodell.