Womöglich muss man hinter die Warnung von Albert Einstein ein Fragezeichen setzen: Wenn die Biene stirbt, stirbt der Mensch. Denn was uns blüht, wenn das Vergiften der fleißigen Insekten durch die industrielle Landwirtschaft nicht gestoppt wird, ist offen. In China übernehmen schon Handbestäuber ihre Aufgabe, in den USA sind Wanderimker mit ihren Trucks jeweils dort, wo eine von Mitessern freie Monokultur den Service braucht. Notbehelfe. Doch bevor der Mensch seinen Erwerbsdrang dem drohenden Genozid an den Bienen unterordnet, wird er eher technische Lösungen suchen: Winzige Roboter-Drohnen, die ausschwärmen, bestäuben und GPS-gesteuert zur Ladestation zurückkehren. Die künstliche Honigproduktion wäre da noch das kleinere Problem.