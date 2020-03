Was für Neonazinnen wie Beatrix Storch die Flüchtlinge sind, auf die man an der Grenze schießen könne, sind für gewendete Kommunisten die Reichen jeder Form, die man entweder exekutieren oder zumindest nützlich beschäftigen sollte, wie Linken-Chef Bernd Riexinger relativierte. Beides hat mit Thüringen insofern zu tun, als gestern die Führer-Karikatur Höcke über zwei Runden zum Showdown gegen Bodo Ramelow antrat. So machten zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte die extremen Ränder politisch Kasse, während die oppositionellen Demokraten den Schwanz einzogen. Ein Ugly Wednesday, ein ziemlich hässlicher Mittwoch. Wird höchste Zeit, dass sich Thüringen, die Heimat der echten Gartenzwerge, jetzt wieder aus der Weltpolitik zurückzieht.