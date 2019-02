In Amerika denken immer mehr Leute, alles sei besser als Trump. Da greift die Phantasie schnell nach Alternativen: Oprah Winfrey, die Entertainerin, wird nach einem Auftritt bei den Golden Globes schon als Bewerberin fürs Weiße Haus gesehen. Auch Mimen wie Tom Hanks werden genannt. Natürlich sind wir nicht Amerika, bewahre. Bei uns geht es bitterernst um Sein oder Nichtsein, um GroKo oder NoGroko. Wobei die Personen aber schon eine Rolle spielen. Wenn es also daran hängt - auch wir hätten zur Not alternative Kanzlerdarsteller: Von Armin Müller-Stahl über den würdigen Mario Adorf oder Heiner Lauterbach bis Heike Makatsch. Christoph Walz geht nicht, der ist Österreicher. Hirngespinste zwar. Aber warum sollen nur die Amis träumen dürfen?