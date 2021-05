Hier liegt Eduard Mörike falsch: Der Frühling lässt sein graues Band vermutlich auch noch an Pfingsten wie einen nassen Waschlappen durch die Lüfte flattern. Und die gute Nachricht muss warten: Sommeranfang ist am 21. Juni. Im Übrigen rangieren sinkende Inzidenzen noch immer vor den atlantischen Tiefs, die gegen Putins Dauerhoch nicht ankommen. Der Klügere gibt nach. Als große Leidensgemeinschaft sind wir zwar mit Geduld gewappnet. Schade nur, dass die angesagte Außengastronomie zum Outdoor-Catering mit himmlischen Wermutstropfen für Hartgesottene wird. Und drinnen, nun ja, dort wohnt halt immer noch der Zweifel an einer Teststrategie, durch deren Maschen rein theoretisch kein Virus schlüpfen soll. Da ist zum Hunger auch Glaube gefragt.