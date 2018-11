Erfahrene Autokraten wissen: Wenn es bei Wahlen nicht mehr so richtig flutschen will, muss halt geschmiert werden. "Nur eine gekaufte Wahl ist eine gute Wahl!" - dieser Sinnspruch hängt in Präsidentenpalästen weltweit. Nun wollen wir die altehrwürdige SPD keineswegs in fragwürdige Zusammenhänge schreiben. Auffällig ist es aber schon: Je mieser die Umfragewerte, je desaströser die Wahlergebnisse - desto öfter müssen die Schatzmeister ihre Schatullen öffnen. Und Mitgliederentscheide bezahlen. Rund 90.000 Euro beispielsweise gerade aktuell, in Baden-Württemberg, bei der Abstimmung über die neue Parteispitze. Ist es das wert? Natürlich! Bei regulären Wahlen trauern alle Genossen - jetzt gewinnt zumindest einer. Theoretisch zumindest. Im Südwesten misslang selbst das.