Es gibt viele Dinge, die einfach zu groß sind, um sie gnädig unter den Teppich zu kehren. Die entsorgt bei uns normalerweise die Sperrmüllabfuhr. Aber warum soll das nur für alte Matratzen oder verbogene Gartenliegen gelten?

Es müsste auch einen Tag für die seelische Großmüllentsorgung geben. Wo jeder das Sperrige am besten dort ablädt, wo es herkommt: Also die ganzen Stinkdiesel per Musterfeststellungsklagen zurück an die uneinsichtigen Absender.

Oder jetzt, bei den US-Zwischenwahlen, die Säcke voller Lügen und Bösartigkeiten direkt vor die Tür von Donald Trump. Motto: Alles muss raus.

Diesen Tag gibt es bis jetzt noch nicht im Gedenkkalender. Wir würden ihn gern für den Welttag des Schneemanns oder den Tag der Schnappschildkröten eintauschen.