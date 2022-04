Xavier Naidoos virales Reuebekenntnis wirft eine interessante Frage auf: Beendet er nun auch sein Dasein als Reichsbürger, geht das überhaupt? Gibt es irgendwo eine kaiserliche Poststelle, wo ein Beamter mit Pickelhaube und Kaiser-Wilhelm-Schnurrbart bedauernd alte Reichspässe entgegennimmt? Stellt er nun einen Antrag auf Wiedereinbürgerung in der Bundesrepublik? Oder hofft er auf einen Doppelpass? Das allerdings wird schwierig. Das Deutsche Reich, in der Realität längst untergegangen und in Naidoos Phantasie (falls überhaupt) irgendwann in den letzten Tagen, kann ja keine Pässe mehr bearbeiten. Eine Doppelpass-Regelung besteht mit ihm so wenig wie mit Hogwarts, dem Auenland, Atlantis oder Entenhausen. Auf jeden Fall gilt: Willkommen in der Wirklichkeit!