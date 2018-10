Zwar hat der deutsche Ballbesitz-Stellungskriegsfußball nach zehn Jahren mit mutigen Befreiungsschlägen im Stade de France zu seinem verdienten Ende gefunden. Aber bei allem schuldigen "Reschpekt", knapp vorbei ist auch daneben. Hätte, hätte, Viererkette, wie das Sprichwort sagt. Es genügt eben nicht, auf Augenhöhe mit dem Weltmeister zu spielen. Man muss auch Tore schießen. Diesmal ersetzt der gute Wille zwar die befreiende Tat. Die Jungs haben Jogi Löw in letzter Minute gerettet. Das erinnert an manche wackelnde Alt-Spieler auf dem politischen Feld. Wir leben in unsicheren Zeiten. Doch eines hat sich geändert: Gab es früher noch Millionen freiwillige Bundestrainer am Spielfeldrand, möchte diesen Job heute kaum noch jemand haben.