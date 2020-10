Das kann man natürlich so machen: Die Kameras ständig auf die wenigen in ihrer Widerstandspose gefangenen Pandemieleugner richten. Krawall bringt Quote. Doch klüger ist es, mit aller Macht zu versuchen, die Menschheitsgeißel einzudämmen. Dabei muss es auch keinen Generationenstreit geben, wenn man es richtig erklärt: Es wäre zwar einerseits bitter, wenn bald wieder mehr Ältere am Virus sterben. Auch für Kinder und Enkel, die deren Hilfe gut gebrauchen können. Aber es würden dann vor allem die Zukunftschancen der Jungen verbrannt. Sie bezahlen nämlich bei einem zweiten Lockdown die nächsten Überlebensmilliarden – für die Party von heute. Mag sein, dass Merkel als Kassandra nervt. Aber damit ist sie jetzt die zurecht besorgte Bundesmutti.