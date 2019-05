So viel Europa war selten. Auch deshalb, weil einige Stinkbomben ins europäische Haus warfen. Oder weil Scheindemokraten aus Großführerhausen, als sie sich unbeobachtet fühlten, die Hosen heruntergelassen haben. Und weil der Brexit als Warnung im Raum steht. Die Wahrheit aber ist: 500 Millionen Menschen unterschiedlicher Kultur leben zwar manchmal mit Ach und Krach, aber seit 70 Jahren in Frieden zusammen und konnten tun, was vielen Menschen nicht möglich ist: frei wählen. Sogar die Angst vor Freiheit und Weltoffenheit durfte zur Urne gehen. Aber die meisten, gerade die Jungen, wissen, dass ihre Zukunft nicht in einem Kontinent rivalisierender, kleinkarierter Nationalstaaten liegt. Europa ist ihr Ding. Und es lebt. Trotz allem.