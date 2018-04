Dass er nie hätte Präsident werden dürfen und selbst nicht daran glaubte, das ist Geschichte. Er ist Präsident. Es fehlt ihm dazu alles. Und wenn die Welt das selbsternannte "Genie" heil übersteht, hat sie Glück gehabt. Das alles wusste man aber schon, bevor es zum Bestseller aufgeschäumt wurde: Er ist ein unbelehrbarer Nar(r)zisst und Egomane, der aus der TV-Soap in die Realität hineingeraten ist. Einer, der nicht liest und wenig begreift. Der alles, was er nicht selbstkritisch reflektieren kann, als "Fake" abtut. Also fast alles. Natürlich auch "Feuer und Zorn", das ihn über seine drei Fernseher im Schlafzimmer erreicht. Denn es ist ja - böse, sehr böse - auf Papier gedruckt. Was für ein Witz, wenn er über ein Buch stolpern würde.