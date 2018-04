Ist das die gute Nachricht, dass in Münster kein Terrorist und nicht einmal ein Ausländer der Täter war? Für die Opfer, die aus dem heiteren Himmel getroffen wurden, ganz sicher nicht. Das Auto als Waffe, sowohl durchgeknallter Gotteskrieger, als auch gewöhnlicher Psychopathen, dieses Risiko unter anderem gehört heute zum Leben. Wir haben jetzt zwar auch Verbal-Terminatoren in der Regierung - der eine sogar zuständig für die innere Sicherheit. Doch was in Münster passierte, wirkt wie ein makabrer Kommentar zu ihrem aufreizenden Zeitvertreib, mit starken Sprüchen Sicherheit vorzugaukeln. Da könnte man auch mit Löschpapier Feuer bekämpfen wollen. Gefragt ist gute Polizeiarbeit, wie der Zugriff vor dem Berliner Halbmarathon zeigt.