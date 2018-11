Unter den vielen November-Gedenktagen darf einer nicht hinten runterfallen: Vor 100 Jahren wurde bei uns das Frauenwahlrecht Gesetz. Was in diesen Wochen zum Querdenken Anlass gibt. Angenommen, es dürften nur die Frauen überhaupt wählen, auch parteiintern, würde dann die getrübte Aussicht von Merkel, das trockene Ufer 2021 zu erreichen, wieder steigen? Könnte s’Annegret von der Saar sich gegen zwei Kerle echte Chancen ausrechnen? Es ist kein Zufall, dass in Männerkreisen derzeit die angebliche Kinderfrage herumgereicht wird: "Mutti, können auch Männer Kanzlerin werden?" Sie können. Sogar ohne Geschlechtsumwandlung. Man schneidet einfach hinten das genderbewegte "in" ab. Aber - sie müssen nicht, nur weil eine Frau mal Kanzlerin war.