Daheim: Bestseller-Autorin Ingrid Noll in ihrem Wohnzimmer in Weinheim. Foto: dpa

Von Jan Draeger

Es ist ein kleines Jubiläum: Vor 30 Jahren erschien der erste Roman von Ingrid Noll. 55 war sie damals. Eine Hausfrau und Mutter, die über Nacht zur Bestseller-Autorin wurde. 21 Bücher hat sie seitdem geschrieben, mehrere davon wurden verfilmt. In ihrem neuen Roman "Kein Feuer kann brennen so heiß" (Diogenes) erzählt sie die Geschichte einer liebenswerten und liebestollen Altenpflegerin, die natürlich – das darf nicht fehlen – auch mordet. Unser Autor Jan Draeger sprach mit Ingrid Noll über Verrisse, die sie nicht vergisst, darüber, was ihr am "Tatort" missfällt und wie sie selbst einmal einem Mörder begegnet ist.

Frau Noll, 1991 erschien Ihr erster Roman "Der Hahn ist tot". Was haben Sie seitdem über sich als Schriftstellerin gelernt?

Meine Angst in den Griff zu bekommen. Bei öffentlichen Auftritten, in Talk-Shows oder bei der ersten Lesung bin ich am Anfang fast gestorben vor Angst.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Ingrid Noll Geboren am 29. September 1935 in Shanghai Eltern: Ihr Vater, ein Arzt, lebt mit der Familie jahrelang in China. Die Eltern unterrichten die Tochter Ingrid und ihre drei Geschwister selbst. 1949 [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Ingrid Noll Geboren am 29. September 1935 in Shanghai Eltern: Ihr Vater, ein Arzt, lebt mit der Familie jahrelang in China. Die Eltern unterrichten die Tochter Ingrid und ihre drei Geschwister selbst. 1949 kehren sie nach Deutschland zurück. Werdegang:Nach dem Abi in Bad Godesberg studiert Noll in Bonn Germanistik und Kunstgeschichte, schließt das Studium aber nicht ab. 1959 heiratet sie den Arzt Peter Gullatz, mit dem sie drei Kinder bekommt. Sie kümmert sich um den Haushalt und hilft ihrem Mann in der Praxis. Zum Schreiben kommt sie in der Zeit nicht. Erst Anfang der 1990er-Jahre, ihre Kinder sind erwachsen und aus dem Haus, bietet sie ihren Roman "Der Hahn ist tot" dem Diogenes Verlag an. Das Buch erscheint 1991 und wird ein großer Erfolg. Weitere Bestseller wie "Die Häupter meiner Lieben", "Die Apothekerin" und "Kalt ist der Abendhauch" folgen. Ehrungen: 1994 wird Ingrid Noll mit dem Friedrich-Glauser-Preis ausgezeichnet, 2005 mit dem Glauser-Ehrenpreis. 2002 erhält sie die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg. Ingrid Noll ist Ehrenkommissarin der Bonner Polizei und Ehrenkriminalhauptkommissarin der Mannheimer Polizei. Aktuell: Gerade ist ihr Roman "Kein Feuer kann brennen so heiß" (Diogenes, 304 Seiten, 24 Euro) erschienen. Privat: Ingrid Noll hat drei erwachsene Kinder und ist vierfache Großmutter. Sie lebt mit ihrem Mann in Weinheim.

[-] Weniger anzeigen

Wie haben Sie diese Auftritte damals bewältigt?

Ich habe gelernt, dass ich nicht auf alle Fragen eine Antwort wissen muss. Und dann wurde es jedes Mal besser, auch weil ich gemerkt habe, man will mir ja nichts Böses.

Sind Sie heute gelassener?

Viel gelassener! Das bringt natürlich auch das Alter mit sich.

Hat sich Ihr Schreibstil geändert?

Ein bisschen vielleicht. Ich versuche nicht, allzu altmodisch zu schreiben.

Der Titel Ihres neuen Buches "Kein Feuer kann brennen so heiß" beruht auf einem alten Volkslied…

Das ist eigentlich ein Lied, von dem ich dachte, dass es jeder kennt: "Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, als heimliche Liebe, von der niemand nichts weiß." Meine Kinder und meine Enkel kannten es aber nicht. Bei dem Wort "Kohle" denkt ja heute jeder nur an Geld. Deshalb habe ich es lieber weggelassen. Andererseits will ich aber auch keinem Jugendwahn hinterher hetzen.

Fotos aus Ingrid Nolls privaten Album: Sie als Kind. ​​Foto: privat

Lesen Ihre Enkel Ihre Bücher?

Ich war unbarmherzig genug, ihnen zu Weihnachten und Geburtstagen immer Bücher zu schenken, aber es hat nicht viel gebracht. Sie lesen zwar Schullektüre und manchmal gefällt sie ihnen sogar, aber dass sie privat einen Schmöker nach dem anderen verschlingen, wie ich in diesem Alter, das ist nicht mehr so. Meine älteste Enkelin liest allerdings meine Bücher. Die Jungs, die in der Pubertät sind, lesen ab und zu Kurzgeschichten von mir.

Was war das für ein Gefühl, als Sie vor 30 Jahren Ihren ersten veröffentlichten Roman in der Hand hielten?

Das war wie die Geburt des ersten Kindes. Ich war einfach überglücklich.

Sie waren Hausfrau und Mutter, hatten in der Praxis Ihres Mannes mitgearbeitet, aber auf einmal waren Sie eine Schriftstellerin. Wie hat Ihre Umgebung darauf reagiert?

Viele haben sich gewundert. Aber die, die mich gut kannten, vielleicht etwas weniger. Sie wussten schon, dass ich ganz gut erzählen kann.

Und Ihre Familie?

Sie war stolz auf mich. Meine Kinder haben mit mir angegeben. Sie fanden es auch schön, dass die Mutter jetzt mal was extra verdient.

Fällt Ihnen das Schreiben heute schwerer oder leichter?

Weder – noch. Aber ich bin etwas lahmer geworden. Materialermüdung – das ist mit 85 Jahren wahrscheinlich normal. Ich fühle mich ein bisschen wie eine alte Waschmaschine, bei der der Schleudergang ausgefallen ist. Früher war ich immer flink. Wenn ich jetzt ein paar Punkte abgearbeitet habe, muss ich erstmal Pause machen.

Haben Sie manchmal Schreib-Blockaden?

Eigentlich nie. Wenn ich in einem Roman nicht weiterweiß, ist das keine Blockade, sondern ein Moment des Innehaltens. Dann mache ich die Wäsche oder zupfe Unkraut. Irgendwann macht es klick, und ich weiß, wie der Hase läuft.

Wo schreiben Sie?

Immer am gleichen Ort. In einem der früheren Kinderzimmer. Im kleinsten. Das ist jetzt mein Arbeitszimmerchen. Dort habe ich mir von einem guten Honorar Eckfenster einbauen lassen, damit ich ganz viel Licht beim Schreiben habe.

Fotos aus Ingrid Nolls privaten Album: Sie als Jugendliche. ​Foto: privat

Sitzen Sie am selben Schreibtisch wie vor 30 Jahren?

Ja. Ich habe aber zwei Schreibtische. Auf dem einen steht der Computer und auf dem anderen schreibe ich mit der Hand.

Schreiben Sie Ihre Bücher erst mit der Hand?

Nein, ich schreibe sofort in den Computer. Aber ich korrigiere mit Bleistift. Eigentlich habe ich immer gern mit der Hand geschrieben, auch gern gezeichnet und gemalt. Ich mochte das Haptische. Aber einen Roman würde ich jetzt nicht mehr mit der Hand schreiben.

Hauptperson in Ihrem neuen Roman ist eine Altenpflegerin. Wie und wo haben Sie dafür recherchiert?

Meine Mutter ist 106 Jahre alt geworden. In ihren letzten Jahren brauchten wir morgens und abends eine ambulante Pflegerin. Ich kenne den Beruf also ganz gut. Und ich habe auch selber mit angepackt und weiß, wie schwer diese Arbeit ist und welchen Respekt man davor haben sollte. Auch, dass es schlecht bezahlt wird, dass man oft zu wenig Zeit und deshalb ein schlechtes Gewissen hat, wenn man von einem Hilfsbedürftigen zum nächsten sausen muss.

Ältere Menschen fürchten, eines Tages ihre Selbstständigkeit zu verlieren und sich in die Hände von Pflegern zu begeben. Kennen Sie diese Angst?

Natürlich! Deshalb möchte ich auf keinen Fall erblinden, denn dann könnte ich nicht mehr selbstständig leben.

Können Sie beim Schreiben Ihre Angst vergessen?

Ja, bei einem Roman bin ich in einer anderen Welt. Das ist wunderbar, denn ich tauche ab und vergesse alltägliche Tristesse.

Können Sie auch bei Krimis im Fernsehen abtauchen?

Ich gucke öfter den "Tatort", bin aber auch häufig unzufrieden.

Warum?

Oft weiß ich gleich, wer der Mörder ist. Am Anfang ist es nur eine Randfigur, aber da sie von einem bekannten Schauspieler dargestellt wird, stellt sich am Schluss natürlich heraus, dass es der Täter ist. Auch die Motivation gefällt mir oft nicht. Ich verstehe manchmal gar nicht, warum der Mörder überhaupt gemordet hat. Dabei ist mir dieses "Warum geschieht etwas?" sehr wichtig. Es geht doch nicht nur um Spannung.

Welche Kommissare gefallen Ihnen?

Die beiden aus Münster habe ich früher gern gesehen, weil die auch lustig waren. Aber in letzter Zeit hat es sich etwas abgenutzt.

Braucht der "Tatort" mehr Humor?

Humor kann alles im Leben ein bisschen retten.

In Ihrem neuen Roman macht ein Mann der Pflegerin Lorina Komplimente. "Du hast wunderschöne Kulleraugen", sagt er. Können Sie sich persönlich an ein besonderes Kompliment erinnern?

Das erste Kompliment hat mir mein Vater gemacht. Ich war vielleicht vier Jahre alt und spielte mit meiner Puppe – da sagte er: "Du wirst mal eine gute Mutter!"

Fotos aus Ingrid Nolls privaten Album: Sie frisch verheiratet. ​​Foto: privat

Und wer macht Ihnen heute Komplimente?

Hauptsächlich meine Leser. Wenn sie mir schreiben, dass ihnen ein Buch sehr gut gefallen habe, geht mir das runter wie Honig. Aber ich habe auch schon Verrisse bekommen und die behält man leider. Traurig, aber wahr.

Was machen Verrisse mit Ihnen?

Ich bin ja nicht perfekt. Von mancher Kritik kann ich etwas lernen und bin sogar dankbar dafür. Aber es gibt auch hämische Kritiken. Einmal schrieb jemand: "Aus jeder Zeile mieft das Klimakterium". Ich habe diesen Satz nie vergessen. Und die Wechseljahre hatte ich da übrigens längst hinter mir.

Bei einem Satz in Ihrem Buch habe ich mich gefragt, was Ihre Enkel dazu sagen. Ob ihnen ihre Großmutter da nicht peinlich ist. Der Satz lautet: "In jener Nacht hatten wir leider keinen Sex."

Das ist doch rein fiktiv! Ich schlüpfe in eine wildfremde Figur – das bin doch nicht ich, die alte Oma! Wenn ich über mein eigenes vergangenes Sexualleben reden würde, wäre das sicher peinlich. Eltern haben ja keinen Sex! Und Großeltern schon gar nicht!

Was schreiben Sie als Nächstes?

Über ungelegte Eier soll man nicht reden, aber ich kann Ihnen immerhin verraten, wo mein nächster Roman spielt. Ich bin seit einem Jahr Botschafterin Weinheims und deshalb soll er dort auch spielen. Der Hermannshof und der Schlosspark sollen zum Beispiel darin vorkommen.

Und wird auch wieder gemordet?

Das Sahnehäubchen lasse ich mir nicht nehmen.

Meistens morden Frauen in Ihren Büchern. Haben Sie schon mal eine wirkliche Mörderin kennen gelernt?

Nein, aber einen Mörder.

Ach!

Ich habe mal in einem Männerknast gelesen. Da saßen etwa 40 Männer vor mir, hauptsächlich junge, die zum Teil sehr nett und sympathisch wirkten. Nach der Lesung fragte ich: "Ist hier vielleicht auch ein Mörder unter uns?" Neben mir stand ein Kerl wie ein Baum, hatte ein Unterhemdchen an und war tätowiert. Und der meldete sich begeistert wie ein Erstklässler. Vor dem hatte ich überhaupt keine Angst.