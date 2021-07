Von Jan Draeger

Einmal im Jahr zieht sich der Schriftsteller Moritz Heger in ein Kloster zurück. Um sich zu hinterfragen — und vielleicht, um den Stoff für einen neuen Roman zu erkunden. Diesmal fand er ihn genau dort, wo er war. In "Aus der Mitte des Sees" erzählt er von einem Mönch, der in eine Existenzkrise gerät. Es ist eine leise, unaufgeregt-eindringliche Geschichte. Passend dazu sprach unser Autor Jan Draeger mit Moritz Heger über etwas, das vielen von uns fremd geworden ist, womit er selber aber schon einige Erfahrungen gemacht hat: Stille.

Ein Ort der Stille: Das Kloster Maria-Laach in der Eifel. Foto: Ventura Carmona/ Getty/ Maurice Haas/ Diogenes Verlag

Herr Heger, können Sie Stille aushalten?

Ich bin nicht überragend gut darin. Wenn es aber einen Raum, einen Rahmen für Stille gibt, dann finde ich das sehr schön und gut aushaltbar.

War Ihre Welt während Corona stiller geworden?

Stiller war sie schon geworden. Aber für mich war das nicht eine totale Erfahrung von Stille, da durch das Home-Office vieles digital aufploppte.

Sie sind Schriftsteller und Lehrer. Eine Mischung, die gar nicht so selten ist.

Das klingt fast so, als hätten Lehrer viel freie Zeit, um Bücher zu schreiben. Dabei war durch den dritten Lockdown das Lehrersein formloser und sogar anstrengender geworden. Diese normale, klare Struktur von "Man geht in die Schule und fährt wieder nach Hause" gab es nicht. Mein Buch "Aus der Mitte des Sees" habe ich übrigens vor Corona geschrieben. Interessant ist, wie es nun mit den Erfahrungen von Corona gelesen wird.

Wie wird es denn gelesen?

In die Richtung, dass wir Erfahrungen von Abgeschlossenheit gemacht haben, quer durch die Gesellschaft. Die Menschen befanden sich ja in einer Art erzwungener Klausur. Sie saßen in ihrem Home-Office, in ihrer Wohnung. Ähnliche Erfahrungen macht auch die Hauptfigur, ein Mönch, in meinem Buch: Er ist einst bewusst in ein Kloster gegangen und hat das auch über lange Zeit als sinnerfüllt erlebt. Nach 15 Jahren gerät er aber in eine Krise und hinterfragt seine Lebensentscheidung.

Den Ort, den Sie als Schauplatz für Ihr Buch gewählt haben, suchen Sie auch selbst auf: Einmal im Jahr ziehen Sie für 14 Tage in ein Kloster. Was finden Sie dort?

Eine sehr gute Mischung aus einem Raum, der einen Rhythmus vorgibt, und einer Möglichkeit von Freiheit, die ich selber gestalten kann. Das heißt, im Kloster gibt es keinen Zwang, aber eine Ordnung. Die Ordensregel bringt bestimmte Stundengebete, bestimmte Zeiten für Mahlzeiten mit sich. In diese Ordnung kann ich mich einfügen, aber ich muss es nicht. Ich gehe auch ins Kloster, um zu schreiben. Das ist für mich ein künstlerischer Prozess, der eine gewisse Stille braucht, damit man in die Tiefe eines Projektes dringen kann.

Wo genau finden Sie Stille im Kloster?

Zum Beispiel in der Klosterkirche, in einem steinernen, mächtigen Raum. Genauso aber – das ist auch ein zentraler Schauplatz meines Romans – an einem Vulkansee, auf einem Badesteg. Das sind Orte, wo ich Stille spüren, aushalten kann, wo sie nicht etwas Bedrückendes ist, sondern zu einem sich öffnenden Raum wird.

Finden Sie, wie auch der Mönch Lukas in Ihrem Buch, Stille beim Schwimmen?

Ja. Ich gehe aber selten in Bäder, lieber schwimme ich in Naturseen oder im Meer. Diese Gleichförmigkeit der Bewegung und die Körperwahrnehmung lassen mich ruhiger werden. Ich fahre auch sehr gerne Rad, zum Beispiel stundenlang serpentinenförmige Straßen auf die Alpenpässe hinauf. Solche Erfahrungen geben mir viel und führen dazu, dass ich innerlich still werde.

Sie gehen in das Kloster Maria Laach in der Eifel. Ist dort der Schauplatz ähnlich wie in Ihrem Buch?

Es gibt Ähnlichkeiten. Nahe dem Kloster Maria Laach liegt auch ein fast kreisförmiger Vulkansee, in dem man sehr schön schwimmen kann. Der Ring von bewaldeten Bergen gibt einem das Gefühl von Abgeschlossenheit.

Gehen Sie allein in das Kloster?

Wenn ich dort zum Schreiben hingehe, bin ich alleine.

Was kann man dort in der Stille über sich lernen?

Sich selber auszuhalten. In der Stille kommen erst einmal ganz viele Stimmen auf. Innerlich miteinander streitende Stimmen. Es ist eher ein innerer Lärm, ein Durcheinander, ein Gegeneinander. Das muss man geschehen lassen. Denn danach, diese Erfahrung habe ich gemacht, kann ich es mit mir gut und besser aushalten.

Im Kloster sind außer Ihnen noch andere Gäste. Halten manche die Stille nicht aus?

Das ist sehr unterschiedlich. In Maria Laach gibt es zum Beispiel einen verhältnismäßig großen Gastflügel, da ist mehr Getriebe, mehr Austausch, mehr Ablenkung möglich. Grundsätzlich kann Stille aber auch etwas Bedrohliches oder Schwieriges haben. Es braucht eine gewisse psychische Grundstabilität, sonst kann Stille zu einer Erfahrung des "Aus der Welt Fallens" oder des "Allzu sehr auf sich geworfen Seins" führen. Dann kann es eine Überforderung darstellen.

Ist das für die klamme Kirche ein Geschäftsmodell für die Zukunft: Klöster als seelische Wellnesskur für gestresste Bürger?

Klöster müssen sich selbst tragen, sie leben nicht von Kirchensteuern. Tatsächlich entwickeln sich viele Klöster zu Orten für Menschen, die solche Auszeiten nachfragen. Es hat ja etwas Eigentümliches, dass wir einerseits viel Kirchenkritik in der Gesellschaft haben, dass eine starre Dogmatik und die Moral mancher Amtsträger zu Recht Ablehnung erfährt – es andererseits aber viele Menschen gibt, die gern ein Kloster aufsuchen, um dort ihre Erfahrungen zu machen. Ich glaube, dass die Verantwortlichen der Klöster durchaus gut daran tun, den gestressten Menschen von heute ein Angebot zu machen. Aus geistlichen, nicht in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen.

Ihr Roman handelt nur am Rande von den sinnsuchenden Besuchern des Klosters. Ihre Hauptpersonen sind die Mönche. Vor allem einer, Lukas, ein Enddreißiger, der in eine Existenzkrise gerät. Er zweifelt an seinem Lebensweg, verspürt Sehnsucht nach der Außenwelt. Kann man der Stille in einem Kloster auch überdrüssig werden?

Ja. Stille kann erfüllend, aber auch quälend sein. Die Grundidee beim Mönchsein ist das Hören, in dem Fall das Hören auf Gottes Wort. Stille ist eine Voraussetzung, um hören zu können. Und Gott zu hören – das kann sich in einem Mönchsleben verändern. Da kann man sich erst einmal berufen fühlen, in die Stille eines Kloster zu ziehen. Das kann aber auch wieder verloren gehen. Und dann bleibt da ein Alltag, ein "Man macht halt die Dinge, wie man sie immer so macht", und der innere Sinn geht vielleicht verloren.

Den Mönch, den Sie uns in Ihrem Roman vorstellen, ist überraschend irdisch: Er trägt Badehose, er hat ein Smartphone, er raucht und er liebt eine Frau. Ist das Bild vom vergeistigten Ordensbruder überholt und die Welt im Kloster wesentlich moderner, als wir sie uns vorstellen?

Wenn man näher hinguckt und mit Mönchen in Kontakt kommt, dann gibt es auch im Kloster eine Normalität des Lebens. Natürlich haben Mönche heute ein Smartphone. Und wenn sie im Klostersee baden, dann tun sie das in Badehose. Sie sind auch körperliche Menschen. Menschen, die mit Nähe und Berührung zu tun haben. Mönche sind oft viel heutiger, als man denkt.

Einer der jungen Mönche aus Ihrem Roman, Andreas, hat gerade das Kloster verlassen. Er hat sich verliebt und eine Familie gegründet…

Ja, sowas kommt vor. Ich kenne aus einem anderen Orden eine Schwester, die diesen Weg gegangen ist. Mittlerweile denkt man ja in Klöstern darüber nach, Ordensberufungen auf Zeit einzuführen. Dass man als sehr junger Mensch ins Kloster geht und für immer dort bleibt, das passt für viele nicht mehr in unsere Zeit.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Moritz Heger Geboren am 24. April 1971 in Stuttgart. Werdegang:Nach seinem Abitur am Rabanus-Maurus-Gymnasium in Mainz studiert er Freie Kunst in Saarbrücken. Nach einem Jahr geht er aber wieder nach Mainz [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Moritz Heger Geboren am 24. April 1971 in Stuttgart. Werdegang:Nach seinem Abitur am Rabanus-Maurus-Gymnasium in Mainz studiert er Freie Kunst in Saarbrücken. Nach einem Jahr geht er aber wieder nach Mainz und belegt dort die Fächer Germanistik, Theaterwissenschaften, Evangelische Theologie und Pädagogik. Mit dem Magister Artium und dem Ersten Staatsexamen schließt er seine Studien 1999 ab. Das Theater begeistert ihn, das zeigt sich schon in diesen Mainzer Jahren. Er leitet dort die Jugendtheatergruppe "TüTe". Später in Stuttgart, wo er heute als Gymnasiallehrer arbeitet, gründet er wieder eine Theatergruppe: "Die Bordratten". Sie führt von ihm verfasste Stücke auf. Schriftsteller:2008 erscheint sein erster Roman "In den Schnee". In den folgenden Jahren veröffentlicht er vor allem Theaterstücke, aber auch Gedichte. Für seine Arbeit wird Heger mehrmals ausgezeichnet — unter anderem mit dem MDR-Literaturpreis und dem Literaturförderpreis der Stadt Mainz. Vor kurzem ist sein neuer Roman "Aus der Mitte des Sees" (Diogenes, 256 Seiten, 22 Euro) erschienen. Privat: Moritz Heger lebt in Stuttgart.

Im Kloster trifft man viele Freigeister, haben Sie einmal gesagt. Wie äußert sich dieses nonkonforme Verhalten?

Ein Kloster ist zum Beispiel ein guter Ort für Künstler. Man kann dort Maler, Bildhauer oder Musiker treffen. Das habe ich auch in dem Roman mit der Figur eines älteren Künstler-Mitbruders gestaltet. Mönche können auch Wissenschaftler sein. In Maria Laach gab es Physikertreffen, die ein Bruder schon vor Jahrzehnten organisiert hat. Ein Mensch, der heute ins Kloster geht, trifft eine Entscheidung, bei der die Leute in seinem Umfeld eher die Stirn runzeln. Es ist also eine spezielle Entscheidung und dazu gehört auch immer ein spezieller Mensch.

In dem Kloster, von dem Sie erzählen, sind viele der Mönche sehr alt. Es ist schwierig, einen Nachfolger für den Abt zu finden. Ist die Kirche einfach zu wenig attraktiv für junge Menschen? In Ihrem Buch heißt es: "Öko sind heute im Grunde doch alle – aber theo, wer ist noch theo?"

Man kann schon sagen, dass wir eine Glaubenskrise haben. In der Gesellschaft gibt es viel Zustimmung, wenn es darum geht, dass kirchliche Vertreter oder Institutionen etwas Karitatives tun, sich sozial einsetzen, Nächstenliebe üben. Aber sich Fragen zu stellen wie: Kann man mit Gott in einer Beziehung sein? Kann man Gott hören? – das machen, glaube ich, heute tendenziell weniger Menschen. Viele halten das für überholt und überflüssig.

Für Ihre Schüler gibt es auch "Klostertage" – was geschieht da?

Diese Tage sollen Zehntklässler ansprechen. Wir kooperieren dabei mit einem Franziskanerinnenkloster. Die Schüler können im Kloster über eigene Lebenswege, eigene Lebensentscheidungen nachdenken. Wenn man Interesse hat, kann man ausprobieren, wie es ist, eine halbe Stunde in der Stille zu sitzen. Ansonsten lernt man zum Beispiel den Lebensweg von Franz von Assisi kennen und setzt sich dabei mit seinem eigenen Lebensweg auseinander. Das soll bewusst kein normaler Unterricht sein, etwa so, dass die Schüler danach abgefragt würden. Man ist einfach an einem stillen Ort, an dem man über existenzielle, aber auch über Glaubensfragen nachdenkt.

Noch ein letztes Wort zur Stille. Ich habe ein Zitat gefunden. Es stammt von dem österreichischen Schriftsteller Ernst Ferstl, der wie Sie auch Lehrer ist. Das Zitat lautet: "Die Stille stellt keine Fragen, aber sie kann uns auf alles eine Antwort geben." Was sagt Ihnen das?

Da geht es ja auch um das Hören: In der Stille hören wir. Sie gibt uns einen Raum dafür, dass wir Antworten hören können. Das können Antworten unserer eigenen Stimme sein, das können aber auch Antworten von einer göttlichen Stimme sein. Wir leben heute nicht in einer Welt, die zu wenig Antworten parat hat. Wenn Sie irgendeine spirituelle Frage stellen, finden Sie tausend kluge Sätze dazu im Internet, tausend Antworten, tausend Experten. Die Frage ist aber: Wann ist das eine Antwort für Sie? Wann ist sie existenziell bedeutsam? Ich glaube, um das herausfinden zu können, brauchen wir Stille.