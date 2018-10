Auf Ihrem neuen Album singen Sie oft vom Ankommen, tauschen wortwörtlich den Trekking-Rucksack gegen ein "Billy"-Regal. Ich weiß, dass Sie Zuhause immer einen gepackten Koffer stehen haben. Ist der weggepackt?

Axel Bosse: (lacht) Nein, der steht noch. In meinem Beruf ist es einfach schlau, bei all den Terminen das gepackte Ding immer bereit zu haben. Sonst wäre mein ganzes Leben nur ein reines Ein- und Auspacken. Wenn ich es mir aussuchen könnte, müsste ich ehrlich gesagt nicht so oft wegfahren. Meine Fluchtzeit ist definitiv vorbei, die hatte ich so zwischen 18 und 25.

Vor was sind Sie davongelaufen?

Immer, wenn etwas problematisch oder zu tief wurde, dachte ich, da vorne gibt es doch sicher noch irgendwas, das einfacher oder toller ist. Etwas Neues, das mich mehr kickt. Natürlich war das ein Trugschluss. Alles, was ich kannte und mit dem ich mich nicht weiter auseinandersetzen wollte, löste diesen Fluchtreflex in mir aus. Vielleicht war ich vorher auch nur nie richtig verliebt.

Was meinen Sie denn, wenn Sie singen "Verbrenn den Fluchtwagen"?

Der Wagen kann natürlich für Vieles stehen. Vielleicht für ein neues Land. Das habe ich oft gemacht: Schnell mal nach Valencia, gucken, was da so los ist. Oder in die nächste Stadt ziehen, das nächste Mal verlieben. Bei diesem ganzen Tourleben denkt man oft: Hier kann ich mich schon mal zwei Tage wohlfühlen, aber dann fahr ich auch wieder weg. Die nächste Stadt, bitte. Das Gefühl ist jetzt weg.

Und wie ist es, angekommen zu sein?

Ich weiß, wo ich hingehöre, wen ich gern habe, wem ich vertrauen kann. Aber trotzdem bleibe ich hungrig, ein gehaltvolles Leben zu leben. Darum geht es nämlich auch: sich zusammen zu entwickeln, sich zu verändern - in der Beziehung, aber auch mit meiner Tochter oder der Band. Im Moment ist das so. Und das finde ich gut.

Diese Zufriedenheit und positive Grundstimmung hört man dem Album an.

"Engtanz" (der Vorgänger von "Alles ist jetzt") war für mich ein dunkles Album und meine typische Gegenreaktion ist eben, dass danach ein helles Album kommt. Das war schon immer so. Für "Alles ist jetzt" fing ich an zu schreiben und merkte schnell: Ich will klare Bilder, die Sachen auf den Punkt bringen. Es soll Lust machen zu tanzen, aber trotzdem inhaltsvoll sein. Ich will Haltung zeigen.

Das tun Sie deutlich, auch politisch. Sie singen über "Wutbürger" und "Nazischeiß". Finden Sie, Künstler sollten politisch Haltung zeigen?

Bei den ganzen Dingen, die in den letzten drei Jahren passiert sind, war es für mich sehr schwierig, gute Laune zu haben. Dieser immense Rechtsruck hat mich so wütend gemacht und ist mir extrem auf den Geist geschlagen. Es ist allerhöchste Zeit, politisch Haltung zu zeigen. Vorher habe ich das ja schon in den sozialen Medien oder beim "Echo" getan, habe Konzerte für Bedürftige und Flüchtlinge gespielt. Jetzt war es mir ein Bedürfnis, diese Haltung auch in einigen Songs zu zeigen. Fast alle Musiker, außer vielleicht die Nazi-Idioten, die Mucke machen, lieben an der Musik die Freiheit, das Bunte - dass sich darin alles mischt. Früher dachte ich immer: Die Welt ist wie ein Festival, da geht Hip Hop, Metal, Techno - alles. Und alle feiern zusammen. Auch so ein Popper wie ich. Ich würde mir immens wünschen, dass Kollegen aus dem Mainstream endlich mal den Mund aufmachen würden und sich distanzieren.

Warum passiert das so selten? Ist es die Angst vor sinkenden Verkaufszahlen?

Klar, viele trauen es sich einfach nicht, weil natürlich auch AfD-Wähler deren Musik hören. Aber die Künstler haben auch einen kulturellen und einen Bildungsauftrag. Und dann ist da noch die Angst vor dem Shitstorm. Wenn ich mich in so eine Richtung äußere, reagieren die Leute durch die Bank positiv. Ich hatte noch nicht einen rechten Troll. Offenbar hören meine Mucke vernünftige und empathische Menschen. Darunter sind auch viele 16- und 17-Jährige. Und gerade diese neue Wir-lieben-alle-Instagram-und-jeder-ist-ein-Influencer-Jugend gilt es, dazu zu inspirieren, politisch zu denken, bunt zu werden und Haltung zu zeigen.

Ganz ohne Gegenreaktionen geht es aber auch bei Ihnen nicht. Bei der "Echo"-Verleihung hoben Sie auf der Bühne die Mittelfinger und meinten: "Die hier gehen raus an jedes Nazischwein." Darauf erhielten Sie jede Menge Drohungen.

Der "Echo" war eine Ausnahme, eine riesige Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. 95 Prozent feierten das und unterstützten mich, besonders in den sozialen Medien. Und der andere Teil war genau so, wie ich es mir gedacht hatte: viele Rechtschreibfehler und viele Drohungen. Da gingen richtig viele Anzeigen raus. Irgendwann ist eine Grenze erreicht.

Was waren das für Drohungen?

Die Grundmeinung der Rechten war: "Wir schneiden Dir Deinen Mittelfinger ab." Das habe ich relativ schnell wieder vergessen, aber es war schon heftig. Wahnsinnig aggressiv und vor allem kriminell. Da zeigt sich schnell das wahre Gesicht. Genauso wie in Chemnitz, da hat die AfD ihr echtes Gesicht gezeigt. Dieses ganze Rumgelaber und die Tricks, nur um am Ende so etwas zu rechtfertigen. Und alle, die sagen, das sind doch gar keine Rechten, sondern einfach ganz normale Bürger - Entschuldigung!? Das ist komplett gelogen.

Sind Sie zum "Wir sind mehr"-Konzert nach Chemnitz gefahren?

Natürlich, ist doch klar. Es muss eine riesengroße Gegenbewegung geben und die muss voller Liebe sein. Da müssen wir gegenhalten.

Zurück zum Album. Trotz allem singen Sie in "Alles ist jetzt", das Leben sei zu kurz für ein langes Gesicht...

Carpe diem ist ein alter Hut, klar. Aber trotzdem schadet es nichts, das pro Album einmal zu sagen. Am Ende ist das doch die Essenz von allem, den 80 Jahren, die wir hier haben. Wie geht es mir gerade? Was habe ich gelernt? Was habe ich gemacht und was ist meine Konsequenz aus all dem? Warum stressen wir uns ständig, wollen immer mehr, wenn doch gerade eigentlich alles gut ist. Weiter, geiler brauch ich nicht mehr. Alles ist jetzt.

Info: Das Bosse-Album „Alles ist jetzt“ gibt es ab 12. Oktober. Das Livekonzert am 2. Dezember in der Heidelberger Halle 02 ist bereits ausverkauft.