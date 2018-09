Von Peter Wiest

Chako, Du bist ein viel beschäftigter Mann in diesen Tagen. Dein "Weeschwie’sch-Män" ist noch in aller Munde; gerade hast Du eine "Gebrauchsanweisung für die Pfalz" geschrieben und Ende Oktober folgt die Premiere für Dein neues Programm "De Edle Wilde". Anscheinend bist Du derzeit in der kreativsten Phase Deines Lebens?

Nein, nicht meines Lebens, nur meines bisherigen. Ich will ja schließlich, dass es so weitergeht. Und ja, ich bin sehr kreativ - das stimmt. Ich hab erst gedacht, ich mach vielleicht ein Jahr Pause nach dem "Weeschwie’sch-Män". Aber dann hab ich so viele Ideen gehabt, und es hat so gebrannt in mir - da musste ich einfach weitermachen.

Worum geht es im "Edlen Wilden"?

Der Edle Wilde versinnbildlicht für mich das Wesen der Menschen, die in der Metropolregion leben - also die Kurpfälzer und Pfälzer. Wir sind nach außen bestimmt für viele Menschen laut und direkt, wenn sie uns sehen und vor allem auch hören, wenn wir unseren Dialekt babbeln. Und das Edle in uns, das geht ja oft hinter den Stereotypen völlig verloren dabei. Wir selbst jedoch wissen schon, dass wir auch edel sind - was nicht zuletzt ja auch versinnbildlicht wird durch die Qualität des Weins und auch des Essens hier. Da ist die ganze Bandbreite dabei: vom Dubbe- bis zum Stilglas, vom Saumagen bis zum Michelin-Stern.

Woher nimmst Du die Ideen und die Inspiration für Deine Programme?

Ich bin einfach viel unterwegs und hör den Leuten beim Babbeln zu - und da schreib ich manches einfach auf. Hinzu kommt, dass ja bei uns wirklich viel passiert derzeit - in ganz Deutschland ist doch momentan so viel Druck im Kessel, dass der Humor als Ventil dafür ganz wichtig ist.

Das neue Programm ist unterschrieben mit "Eine Comedy-Safari für Urlaubs-Weltmeister". Was darf man sich darunter vorstellen?

Urlaub war schon immer ein Lieblingsthema von mir, schon weil Deutsche im Urlaub in Kontakt kommen mit anderen Kulturen. Im Urlaub kann man als Comedian unheimlich gut die verschiedenen Charaktere beobachten. So gibt es jetzt in meinem neuen Programm sechs verschiedene Urlaubs-Typen, die ich verkörpere, ich werde also mehr Rollen spielen als sonst. Das Programm ist dann auch wie eine Safari angelegt: Ich komme auf die Bühne und bin der Reiseleiter, und das Publikum ist die Reisegruppe, die auf Safari geht ins Land der Edlen Wilden, also tief hinein in unsere Region. Dabei werden dann aber auch Themen wie Straßenbaustellen, Helikopter-Eltern, MeToo, Rassismus-Inflation und AfD-wählende Katzen zur Sprache kommen.

Was sind sie denn so für Menschen, diese Pfälzer, zu denen Deine Safari hinführt?

Ich bin mir schon bewusst, dass ich da ein Idealbild zeichne von diesem Menschenschlag, aber das will ich ja auch. Ich möchte, dass die Leute nicht nur gut unterhalten werden und was zu lachen haben, sondern dass man auch mit etwas Positivem heimgeht. Deswegen bringe ich das auf die Bühne, was uns auszeichnet, diese Direktheit, diese Lockerheit der Menschen hier. Auch wenn es große Worte sind: Ja, ich möchte, dass mein Publikum mit einem positiven Heimatgefühl nach Hause geht und sagt: "Do bin isch dehääm, donkschää wie schää!"

Was ist wichtiger auf der Bühne, das Schauspielern oder das Babbeln, also der Dialekt.

Ich gehe gern als "Gesamtkunstwerk" auf die Bühne, da ist beides gleich wichtig. Und es muss zusammenpassen, was es ja glücklicherweise auch tut.

Gibt es genügend Freiraum für Improvisation im neuen Programm?

Aber ja, sonst würde mir das alles ja keinen Spaß mehr machen. Es ist sicher nicht jeder Abend wie der andere, wobei das auch vom Publikum abhängt.

Was zeichnet für Dich diesen wundervollen Pfälzer Dialekt aus?

Es ist Melodiösität, Rhythmik - und Ehrlichkeit. Wobei mich beim Pfälzischen besonders die Rhythmik fasziniert, der Groove, das ist schon einmalig. Der Dialekt ist ja generell unheimlich wichtig, überleg doch mal: Wenn du heute in irgendeiner Stadt bist in Deutschland, dann sieht es doch überall alles mehr oder weniger gleich aus. Was bleibt uns denn da, um uns irgendwo heimisch zu fühlen und eine Identität zu haben? Vielleicht die Landschaft, wenn die nicht von lauter Windrädern zugebaut wird. Also was bleibt übrig? Die Sprache. Und die kann jeder babbeln - auch das Migrantenkind. Und schon wird’s leichter gehen mit der Integration.

Gerade hast Du mit der "Gebrauchsanweisung für die Pfalz" auch ein neues Buch veröffentlicht. Wie bist Du auf die Idee dazu gekommen?

Die Idee kam gar nicht von mir. Mich hat der Piper Verlag in München darauf angesprochen, weil sie gehört hätten, ich sei so eine Art Pfalz-Experte. Da hab ich mich natürlich so arg gebauchpinselt gefühlt, dass ich gar nicht Nein sagen konnte.

Ein bisschen wird der gemeine Pfälzer im Buch ja charakterisiert als einer mit einer breiten Gosch, der immer Dorscht (Durst) hat.

Nein, das ist nun wirklich zu simpel. Wer den Pfälzer auf seinen Dorscht reduziert, der vergisst eines: Er hat nicht nur Dorscht, sondern auch Hunger.

Mit Deiner Frau Britta hast Du zwei "Elwenfels"-Krimis geschrieben. Wie geht es da weiter?

Der dritte Elwenfels-Band wird im September mit dem Untertitel "Kräutertee im Dubbeglas" erscheinen. Da geht’s wieder um Besucher, die nach Elwenfels kommen, aus Indien. Eigentlich suchen die nur ihre Erleuchtung - sind dann aber vielleicht doch nicht so harmlos, wie sie auf Anhieb wirken. Das neue Buch ist unser bisher lustigster Elwenfels-Krimi - und zudem unser abgedrehtester und exotischster. Britta und ich werden damit auch wieder auf Lesetour gehen, aber sicher erst im nächsten Jahr, denn jetzt kommt ja erst mal "De Edle Wilde" auf die Bühne.

Info: "De Edle Wilde" feiert am Mittwoch, 31. Ok-tober, 20 Uhr, Premiere im Mannheimer Capitol. Karten von 31,70 bis 36,10 Euro bei RNZ-Ticket.