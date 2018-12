Von Mariam Schaghaghi

Heidelberg. Michel aus Lönneberga, Wir Kinder aus Bullerbü und natürlich Pippi Langstrumpf - für ihre vielen Kinderbuch-Klassiker wurde Astrid Lindgren verehrt und geliebt. Sie war "Die Schwedin des Jahrhunderts", ihr Engagement für das Recht eines jeden Kindes auf Sicherheit und Liebe zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Lebenswerk. Mit ihrer Fantasie erschuf Lindgren Figuren, die bis heute in den Herzen der Leser leben - ungestüm, rebellisch, frei. Auch sie selbst lehnte sich immer wieder gegen Konventionen auf, kämpfte für ihr Glück und um ein selbstbestimmtes Leben - wie nun auch im Kinofilm "Astrid" (zum Beispiel in der Heidelberger "Kamera") zu sehen ist.

Eine aufregende Newcomerin gibt Lindgren ein Gesicht: die schwedisch-dänische Schauspielerin Alba August. Die 25-Jährige ist ein Ausnahmetalent, eine geborene Charakterdarstellerin mit einer großen Zukunft. Dabei sieht sie bei unserem Interview in Berlin so jung, brav und lieb aus wie eine Schülerin, der man die großen Gefühle (noch) gar nicht zutraut. Völlige Fehleinschätzung: Alba ist als junge Astrid atemberaubend.

Alba, Astrid Lindgren war schon früh eine starke, leidenschaftliche Frau und Feministin. Kann so eine Figur eine 25-Jährige von heute inspirieren?

Sie ist meine Heldin! Ich bin mit ihren Büchern aufgewachsen. Gerade in Schweden ist sie ein nationales Idol. Als Kinder haben wir oft ein Museum besucht, in dem Szenen aus ihren Büchern nachgestellt wurden. Ich sehe aber auch zu ihr auf, weil sie ihrer Zeit so sehr voraus war. Sie ist immer ihrem Herzen gefolgt und hat sich nie danach gerichtet, was andere Menschen ihr sagen. Sie hatte viel Empathie und war trotzdem eine Rebellin und Feministin. Ich bin mir sicher, dass sie nicht nur für viele Mädchen und Frauen ein Vorbild war, sondern auch für viele Jungs.

Alba August ■ ... wurde am 6. Juni 1993 als Tochter des Regisseurs Bille August („Fräulein Smillas Gespür für Schnee") und der Schauspielerin Pernilla August geboren. ■ ... hat begonnen als Kinderdarstellerin; ihre erste Rolle hatte sie 2001 im Film „En Sång för Martin" unter der Regie ihres Vaters. Sie besuchte „The Danish Performing Arts School" in Kopenhagen, eine Schule mit Schwerpunkt Schauspiel. In Malmö studierte August Film. 2018 erhielt sie ihre erste Hauptrolle in der dänischsprachigen Netflix-Serie „The Rain". ■ ... hält sich mit Privatem sehr zurück. Sie ist in keinem Sozialen Netzwerk aktiv.

In "Astrid" entfalten Sie eine schauspielerische Wucht, die das Publikum tief bewegt und beeindruckt. Sind Sie sich dieser Kraft überhaupt bewusst?

Vielen Dank, dass Sie das sagen, das ehrt mich sehr! Tatsächlich war diese Rolle als Astrid Lindgren eine große Herausforderung, die mich viele Nerven gekostet hat. Gleichzeitig war es aber auch ein großer Spaß. Es ist ein Traum, eine Persönlichkeit zu verkörpern, die so viele interessante Seiten hat.

Wie konnten Sie sich so gut in die verzweifelte ledige Mutter hineinversetzen? In einer Szene schreien Sie sich den Schmerz über die Trennung vom Sohn geradezu aus der Seele ...

Schwer zu erklären. Ich lasse mich von meiner Intuition leiten. Natürlich brauche ich auch ein gutes Drehbuch und eine starke Regisseurin. Astrid hat es geliebt, ein Kind zu sein, frei zu sein. Sie hat in gewisser Weise in einer Fantasiewelt gelebt und war sehr impulsiv. Das hat sie in Schwierigkeiten gebracht, als sie erwachsen werden musste. Vermutlich hat sie deshalb auch eine rebellische Persönlichkeit entwickelt.

Meist steht Astrid Lindgren für eine perfekte Bilderbuchwelt - aber durch diesen Film erfährt man, dass Ihre Liebe zu Kindern auch durch viel Schmerz entstanden ist. Sehen Sie sie seitdem auch mit anderen Augen?

Auf jeden Fall. Durch den Dreh habe ich Astrid Lindgren und auch ihre Bücher völlig neu kennengelernt. Am Ende war Astrid in gewisser Weise eine Mutter für alle Kinder auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob sie all die Liebe gegeben hat, weil sie selbst Schuldgefühle hatte. Aber ihre Lebensgeschichte zu kennen, macht sie als Schriftstellerin noch interessanter und wertvoller. Schon vor dem Film habe ich sie respektiert, aber durch den Film hat dieser Respekt eine völlig neue Dimension bekommen.

Inwiefern war Astrid Ericsson, so hieß sie ja, eine Rebellin?

Als Teenager hat sie sich ihre langen Haare abgeschnitten, als erste im Dorf ließ sie sich einen Bob schneiden und das ohne die Erlaubnis der Eltern. Schon das war eine kleine Sensation. "Dann kommst du besser nicht nach Hause", sagte ihr Vater. Sie hatte im wahrsten Sinn des Wortes einen eigenen Kopf. Ich konnte mich relativ leicht in sie als wildes Mädchen hineinversetzten. Schwieriger waren die Szenen, in denen Astrid Verantwortung für ihr Leben übernehmen musste, weil sie schwanger wurde. Da habe ich versucht, meine eigene mutige Seite in diese Szenen zu legen.

Auf jeden Fall ist es erstaunlich zu sehen, was Sie als Newcomerin leisten!

Für Schauspieler ist es nicht leicht, in Worte zu fassen, was man eigentlich tut, und woran man merkt, ob eine Szene gut funktioniert oder nicht. Man muss einfach offen sein und in den Momenten eintauchen. Die Regisseurin hat beim Casting sehr genau darauf geachtet, wie gut ich mich in den Moment fallen lassen kann. Sobald eine Szene zu exakt geplant oder zu stark kontrolliert wird, fällt es Schauspielern schwer, eine bestimmte Magie zu entwickeln. Mir ist es am liebsten, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Dann entstehen die wertvollsten Augenblicke.

Die Liebesszenen zwischen der 17-jährigen Astrid und ihrem um 30 Jahre älteren Liebhaber und Chef Blomberg waren sehr intensiv. Als Zuschauer hat man fast das Gefühl, das Mädchen schützen zu wollen. Wie haben Sie diese Szenen beim Dreh empfunden?

Interessanterweise habe ich mir damit nicht besonders schwer getan. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich mit meinem Kollegen Henrik Rafaelsen sehr gut auskomme. Wir sind beide total entspannt damit umgegangen, unsere Regisseurin Pernille Fischer Christensen ist auch sehr einfühlsam. Sie hat auch schon viele Erfahrungen mit Sexszenen, also war das kein Problem. Astrid wusste genau, worauf sie sich in dem Moment einlässt. Genau so habe ich das auch gespielt.

Ihr Vater Bille August ist ein weltbekannter, mehrfach ausgezeichneter Regisseur, Ihre Mutter Pernilla ebenfalls Schauspielerin. Welchen Rat gaben die beiden Ihnen mit auf den Weg?

Es war gar nicht so viel Fachwissen. Wirklich wertvoll war ihr bedingungsloser Rückhalt. Sie haben mir geholfen, mit meiner Aufregung umzugehen. Die beiden sind einfach richtig gut darin, mich zu erden.

Sie haben Ihnen sicher auch Disziplin beigebracht...

Klar, aber da sind sie mit gutem Beispiel voran gegangen, denn beide arbeiten sehr diszipliniert.

Gab es auch mal eine Zeit, in der Sie nichts mit dem Beruf Ihrer Eltern zu tun haben wollten?

Absolut! Ich hatte genau wie Astrid Lindgren auch eine rebellische Phase. Ich bin sehr früh zuhause ausgezogen. (lacht) Ich bin sehr neugierig und immer auf der Suche. Darum passt mein Beruf als Schauspielerin so gut zu mir - er tut mir einfach gut. Ich habe auch schon in einem Kindergarten gearbeitet. Ich brauchte Geld und kann gut mit Kindern. Aber der Job hat mich nicht erfüllt. Ich kann einfach nicht jeden Tag das gleiche machen. Ich brauche neue Herausforderungen und muss neue Menschen kennen lernen. Wirklich glücklich bin ich erst dann, wenn ich nicht weiß, was am nächsten Tag passiert.

Wie alt waren Sie, als Sie zuhause ausgezogen sind?

Ungefähr 17. Ich bin von Stockholm nach Malmö gezogen. Ich hatte einfach genug von der Stadt, und wie ich schon sagte: Ich mag Veränderung! Jedenfalls hatte ich gehört, dass Malmö schön sein soll, also bin ich dorthin gezogen. Danach habe ich mich für die Schauspielschule in Kopenhagen beworben und wurde auch sofort genommen. Dort habe ich dann vier Jahre lang gelebt und Dänisch gelernt. Dadurch, dass ich jetzt Dänisch und Schwedisch spreche, kann ich in zwei Ländern arbeiten und komme an mehr Rollen.

Sind Sie ein Einzelgänger oder ein Familienmensch?

Ich habe mehrere Stiefgeschwister von der Seite meines Vaters, bin aber mit zwei älteren Schwestern bei meiner Mutter in Stockholm aufgewachsen. Da ich jetzt in Kopenhagen lebe, kann ich meine restliche Familie besser kennenlernen, sie leben alle in Dänemark, nur einer meiner Brüder lebt in Berlin.

Zu welchen Schauspielerinnen sehen Sie persönlich auf?

Natürlich Meryl Streep! Ich bin mit ihr praktisch aufgewachsen, bei uns zu Hause wurde sie geradezu verehrt. "Kramer gegen Kramer" haben wir mindestens zwei Mal im Jahr geschaut, meine Schwestern und ich haben jedes Mal dabei geheult. Meryl ist unglaublich...! Außerdem bewundere ich Michelle Williams, sie ist auch eine fantastische Schauspielerin! Es gibt auch schwedische und dänische Schauspielerinnen, die ich liebe - Trine Dyrholm zum Beispiel. Sie spielt auch in "Astrid" mit, als Pflegemutter meines Sohnes Lasse, das war eine große Ehre, mit ihr zusammenzuarbeiten.