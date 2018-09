Von Gerladine Friedrich

Rust. Sacha Szabo hat Lust an der Angst. Die Lieblingsachterbahn des 1969 in Freiburg geborenen Unterhaltungs-Forschers steht im Europa-Park Rust. Szabo hat Germanistik, Philosophie, Soziologie und Kulturmanagement studiert und erforscht seit 2001 am Institut für Theoriekultur in Merzhausen bei Freiburg Alltagskulturen und Modetrends. 2006 wurde er mit der Arbeit "Rausch und Rummel" promoviert.

Herr Szabo, Sie bezeichnen sich als Unterhaltungswissenschaftler oder auch als Fest- und Freizeitforscher. Wie sind Sie das geworden?

Ich begann 1999 über Computerspiele zu promovieren und bin in dieser Zeit mit meiner Frau nach langer Rummelabstinenz mal wieder über eine Kirmes spaziert. Da ist mir aufgefallen, dass alle Fahrgeschäfte Maschinen sind, die nichts Bleibendes produzieren, sondern nur ein flüchtiges Vergnügen. Wieder zuhause angekommen habe ich festgestellt, dass es nur wenige Arbeiten zum Thema gibt und wenn dann meist Heimatgeschichtliches. Daraufhin habe ich meine Promotion über Computerspiele sofort abgebrochen und über den Rausch auf dem Rummel promoviert.

Hintergrund LESETIPPS Der Hugo-Haase-Park in Hamburg und der Lunapark Hamburg-Altona bestanden zeitgleich mit Parks in Dortmund, Köln und Leipzig, allein in Berlin gab es drei. Sacha Szabo unternimmt mit seinem Buch eine bildreiche Zeitreise in eine längst vergangene Vergnügungstradition. Stellenweise überraschend ist, welche Attraktionen wie Wasserrutschen oder [+] Lesen Sie mehr LESETIPPS Der Hugo-Haase-Park in Hamburg und der Lunapark Hamburg-Altona bestanden zeitgleich mit Parks in Dortmund, Köln und Leipzig, allein in Berlin gab es drei. Sacha Szabo unternimmt mit seinem Buch eine bildreiche Zeitreise in eine längst vergangene Vergnügungstradition. Stellenweise überraschend ist, welche Attraktionen wie Wasserrutschen oder Rodelbahnen es bereits vor 100 Jahren in den Metropolen gab. Zu bestaunen in: "Lunaparks - auf den Spuren einer vergessenen Vergnügungskultur" (2017), Büchner Verlag Marburg, 35 Euro. Gerade erschienen ist der sehr spannende Bildband "Rummel im Plänterwald", an dem Szabo als Co-Autor beteiligt ist. Darin geht es um den einzigen ständigen Rummelplatz der DDR "VEB Kulturpark Berlin", der 2001 schließen musste und dessen verfallene Attraktionen auch als Kulisse in Filmen dienten. Büchner Verlag Marburg, 34 Euro. Weitere Infos auf der Verlagshomepage: www.buechner-verlag.de

[-] Weniger anzeigen

Womit beschäftigen Sie sich heute?

Mich beschäftigt immer noch die Frage, warum Menschen auf Volksfeste und Rummelplätze gehen. Ich erforsche, welche unterschiedlichen Formen der Vergnügungen es im historischen Zeitablauf gegeben hat. Und warum es heute noch reizvoll ist, regelmäßig Vergnügungsparks zu besuchen.

Warum ist das denn reizvoll?

Nehmen wir die Achterbahn, mein Lieblingsforschungsobjekt: Im Moment der Talfahrt lastet ein Vielfaches des Körpergewichts auf dem Menschen, doch in dem Moment, in dem wir über den höchsten Punkt hinwegbrausen, fühlen wir uns schwerelos. Dieser kurze Moment nennt sich Airtime - und ist für mich ein Moment des sich selbst Vergessens.

Der Körper wird massiv aufgewertet und in diesem Moment der Achterbahn-Ekstase lebe ich im Hier und Jetzt. Achterbahnfahren ist ein Erlebnis aus Angst, Vorfreude und Kontrollverlust. Ich unterscheide übrigens gerne zwei Typen von Achterbahnfahrern: Den Angstmeider, der im Augenblick der Talfahrt die Augen schließt, und den Angstsucher, der vor Begeisterung die Arme hochreißt. Beide erleben auf unterschiedliche Weise das gleiche, nämlich Angstlust oder im englischen "Thrill". Man vergisst in diesem Moment die alltäglichen Sorgen im Job, nervige Kollegen, Geld- oder Eheprobleme, aber auch die Angst vor Krankheit und Tod. Und für diesen kurzen und einzigartigen Augenblick der Sorglosigkeit stellen wir uns eben auch eine halbe Stunde oder noch länger am Kassenhäuschen an.

Und was sind Sie für ein Typ?

Ich habe zwar echt Angst, reiße aber gerade deshalb die Arme hoch.

Was macht eine gute Achterbahn aus?

Ich bin schon viele Achterbahnen gefahren und muss sagen, meine Lieblingsachterbahnen stehen im Europa-Park in Rust. Das sage ich jetzt nicht aus Lokalpatriotismus, weil ich Freiburger bin. Der "Silver Star" ist vom Fahrgefühl wirklich angenehm und hat eine wunderschöne Blickführung. Von dem ersten Hügel hat man einen tollen Blick bis weit über den Park hinaus, und gerade, wenn man dies genießt, rast der Zug hinab. Bei der "Blue Fire" mit Doppellooping und Überkopfelementen, sogenannten Inversionen, wollte Mack Rides - die Firma, die die Achterbahn entwickelt hat - zeigen, was heute alles möglich ist; eine spektakuläre Bahn. Übrigens verdanken wir die Tatsache, dass wir heute ohne Nacken- und Rückenprobleme Loopings genießen können, einem Münchner Ingenieur namens Werner Stengel. Der mittlerweile 81-Jährige hat herausgefunden, dass ein Looping nicht kreisrund sein darf, sondern einer sogenannten Klothoide entsprechen muss. Das ist eine Mischform aus Kreis und Oval, dadurch steigen die Kräfte, die auf den Fahrgast wirken, viel sanfter an.

Außerdem hat er mit der Berücksichtigung der Herzlinie beim Bau der Achterbahnen dazu beigetragen, dass den meisten Menschen nicht mehr schlecht wird. Vor der Verwendung des Prinzips der Herzlinie hat man die Schiene vor Steilkurven um ihre eigene Mitte geneigt. Dadurch hatten Oberkörper und Kopf des Fahrgasts einen langen Weg zurückzulegen und vielen wurde dabei übel. Durch die Verlegung des Drehpunkts von der Körpermitte, also der Magenhöhe, weiter nach oben in die ungefähre Herzgegend verkürzt sich der Weg, den der Körper und Kopf in seitlicher Richtung zurücklegen. Das reduziert die seitlichen G-Kräfte und die Fahrt wird viel angenehmer. Eine Achterbahn ist ein Rauscherlebnis, das Menschen glücklich macht.

Das Leben ist für Sascha Szabo eine Achterbahn. Foto: Pascal Jesser

Nicht alle Menschen fahren gerne Achterbahn. Wie finden die auf dem Rummel oder dem Freizeitpark ihr Glück?

Das Glücksgefühl wird durch die verschiedenen Arten des Spielens erzeugt. Jedes Spiel entführt den Menschen auf seine Art aus der Wirklichkeit. Das müssen keine Rauschspiele sein, wie die Achterbahn. Die Losbude ist eher eine Art Glücksspiel, die Schießbude oder der "Hau den Lukas" sind hingegen etwas für Wettkampftypen, die sich messen wollen. Die hochprofessionellen Shows, die es heute in den Freizeitparks gibt, sind gewissermaßen Schauspiele. Letztere wurden früher auf dem Rummel oder der Kirmes durch Schaubudenattraktionen, wie die "Frau ohne Unterleib", kleinwüchsige Menschen oder Bauchtänzerinnen bedient. Alle diese Spiele haben gemeinsam, dass sie den Alltag vergessen lassen.

Der Freizeitpark unterscheidet sich von der Kirmes zudem durch sein "Theming", alles ist gestalterisch durchgeplant. So entführen die Parks die Besucher in eine Traum- und Märchenwelt. Das lieben nicht nur Kinder, auch viele Erwachsene genießen es, dass sie dort sorgenlos wieder Kind sein dürfen. Für sie ist es Urlaub vom Erwachsenen-Ich.

Was haben die Menschen denn auf Kirmes und Volksfesten gesucht, bevor es spektakuläre Fahrgeschäfte und Freizeitparks gab?

Kirmes leitet sich von Kirchmesse ab, sie ist die älteste Form des Volksfestes und existiert etwa seit dem 8. Jahrhundert. Im Anschluss an den Kirchgang fand ein Fest auf dem Platz vor der Kirche statt.

Gibt es noch Überbleibsel dieses religiösen Ursprungs?

Ja, zum Beispiel die roten Zucker-Äpfel, die heißen "Paradiesäpfel". Aber auch die Rose, die der Mann für die Frau als Gabe an der Bude schießt. Das ist natürlich ein Liebeszeichen, steht aber auch für Reinheit und ist ein klassisches Mariensymbol. Die Skelette hingegen sind Vanitassymbole und mahnen an den Tod. Der auf Volksfesten angebotene Lebkuchen hat seinen Ursprung vermutlich in mittelalterlichen Klöstern und wird auf einer Oblate gebacken, die aus dem gleichen Teig wie die Hostie besteht.

Wann haben sich die religiösen Feste zu weltlichen Jahrmärkten gewandelt?

Das war im späten 12. Jahrhundert. Die großen Volksfeste wie der Cannstatter Wasen und das Oktoberfest wurden dann Anfang des 19. Jahrhunderts gegründet. Mit der Idee, eine nationale Identität zu begründen. Zu dieser Zeit begann die Industrialisierung, erstmals begann die vorgegebene feudale Ordnung zu wanken und die entstehende Arbeiterschicht hatte so etwas wie Freizeit und eignete sich jetzt das Vergnügen der Oberschicht an. So imitierten Pferdekarussells das dem Adel vorbehaltene Vergnügen des Ausritts und erlaubten den Menschen sich für kurze Zeit in eine andere soziale Rolle hinein zu träumen.

Waren solche Feste auch Heiratsmärkte? Oder sind es heute noch?

Diese Feste waren schon immer Gelegenheiten, wo man jemanden kennenlernen konnte - und dabei half später sogar die Technik. Das funktioniert ja bei den Teenagern, die zusammen Autoskooter fahren, heute noch. In den Karussells, die wellenartig hoch und runter fahren wurden Pärchen, die vielleicht noch keine waren, durch Fliehkräfte wie zufällig aneinandergedrückt. Und Geisterbahnen sind heute noch die Orte, an denen Pärchen ungesehen knutschen können.

Sie haben den Lunaparks aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Buch gewidmet. Was war so besonders an den Dutzend Parks, die heute keiner mehr kennt?

Deutsche Lunaparks, wie etwa der in Berlin Halensee, entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach dem Vorbild des Coney Island Lunaparks in New York. Er bot für damalige Verhältnisse spektakuläre Attraktionen wie eine Wasserrutschbahn, eine Wackeltreppe oder ein drehbares Haus. Es gab auch ein Wellenbad, in dem die Damen badeten, von den Berlinern liebevoll "Nuttenaquarium" genannt, weil die Männer am Beckenrand den Blick auf die für damalige Verhältnisse leicht bekleideten Frau genossen.

Es gab aber nicht nur technische Attraktionen, sondern auch besondere Darbietungen wie Drahtseilartistik oder sogenannte Völkerschauen, in dem das vermeintlich authentische Leben von Somali, Chinesen, Japanern oder Skandinaviern gezeigt wurde. All das wurde um einen See herum gruppiert, wie bei den meisten Lunaparks, die übrigens auch viel kleiner als die heutigen Freizeitparks waren. Neben jenem am Halensee gab es in Berlin noch zwei weitere Parks, Hasenheide und der Park Schloss Schönholz. Dieser Lunapark nahm ein tragisches Ende: Die Nazis nutzten das Gelände von 1940 an als Zwangsarbeiterlager.