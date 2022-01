Von Jan Draeger

Der Schauplatz des Verbrechens – eine idyllisch gelegene Villa am Berliner Wannsee. Vor 80 Jahren, am 20. Januar 1942, trafen sich dort 15 hochrangige Nazi-Vertreter: Staatssekretäre, Ministerialdirektoren, SS-Führer. Sie beschlossen den Mord an elf Millionen Juden. An dieses furchtbare Kapitel deutscher Geschichte erinnert nun die ZDF-Verfilmung jener "Wannseekonferenz". Johannes Allmayer stellt darin Adolf Eichmann, den Organisator der "Endlösung", dar. Welche Schwierigkeiten er mit dieser Rolle hatte, schildert er im Interview.

Die Publizistin Hannah Arendt beobachtete 1961 den Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem. Sie beschrieb den Angeklagten als jemanden, dem man "beim besten Willen keine teuflisch-dämonische Tiefe abgewinnen" könne …

Ich habe einen Dokumentarfilm über diesen Prozess gesehen. Eichmann wirkt auf mich dort vollkommen bürokratisch. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass er in dieser Situation die Höflichkeitsformen gewahrt hat. Dass er immer aufgestanden ist, wenn er etwas gefragt wurde. Und dass er sehr deutlich und präzise gesprochen hat.

Schauspieler Johannes Allmayer stellt im Film "Wannseekonferenz" SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann dar. Foto: ZDF

Als Eichmann an der Wannseekonferenz teilnahm, war er 20 Jahre jünger, 35 Jahre alt. Wie war es für Sie, ihn zu spielen?

Einerseits war ich von dem Film-Projekt fasziniert, andererseits überfordert. Es war für mich einfach nicht vorstellbar, dass jemand die Vernichtung von elf Millionen Menschen so nüchtern, so strategisch-detailversessen angeht. Ich hätte natürlich versuchen können, mich in ihn hineinzuversetzen, zu schauspielern, dass ich von seinem besessenen Plan ergriffen bin. Aber letztendlich wusste ich zunächst nicht, wie man diese menschgewordene Maschine darstellen soll.

Sie standen schon als Entführer, Mörder, Zwangsneurotiker vor der Kamera. Aber die Rolle in der "Wannseekonferenz" als Adolf Eichmann …

… war meine schwerste, meine herausforderndste Rolle.

Konnte der Regisseur Matti Geschonneck Ihnen helfen?

Ja, natürlich. Er ist ein großartiger Regisseur. Aber auch er hat gesagt, dass er nicht weiß, wie man einen solchen Menschen darstellen soll. Auch für ihn war er nicht greifbar.

Wie haben Sie es dann trotzdem geschafft, Eichmann zu spielen?

Ich habe mir gesagt, dass es Eichmanns Aufgabe war, diese Konferenz erfolgreich zu gestalten. Dass seine Ausführungen so unmissverständlich und präzise wirken müssen, dass keine Fragen entstehen. Und das war schließlich etwas, was ich konkret spielen konnte.

Aber er ist Ihnen unerklärlich geblieben?

Absolut. Wie man so denken kann, ist mir komplett fern geblieben. Ich habe aber zumindest versucht, mich ihm physisch anzunähern. Der Regisseur hatte mich gebeten abzunehmen. Denn obwohl ich nicht wie Eichmann aussehe, wollte er, dass ich drahtiger werde und härtere Gesichtskonturen bekomme. Ich habe bestimmt zehn Kilo abgenommen.

Wie haben Sie den Text für Ihre Rolle gelernt?

Eigentlich bin ich jemand, der relativ schnell Text lernt, aber mit diesem Eichmann-Vokabular habe ich mich extrem lange auseinandergesetzt. Ich habe drei Monate gebraucht, bis ich die Texte so gut konnte, dass ich nicht mehr darüber nachdenken musste, was ich sage. Bei der "Wannseekonferenz" gab es für mich, was auch eine Schwierigkeit war, keine Spiel- oder emotionale Szenen. Man sieht und hört 15 Männer, die diese unfassbare Tat nüchtern abhandeln. Nimmt man dagegen die berühmte Szene in "Schindlers Liste" mit dem KZ-Kommandanten Amon Göth – dort kriegt man mit, wie grausam er mit Juden umgegangen ist. Bei der "Wannseekonferenz" dagegen hat sich alles nur über Worte abgespielt. Und was noch erschwerend dazu kam, war, dass wir während der Pandemie gedreht haben.

Die Dreharbeiten fanden im November und Dezember 2020 statt …

Ja, wir waren im Lockdown in Berlin. Ein paar der Schauspieler durften über Nacht nach Hause zu ihren Partnern, andere, wie ich, die kleine Kinder haben, waren in einem Appartement untergebracht. Von morgens bis abends saßen wir in einem Konferenzraum, in einer ganz eigenen Welt. Und drumherum war noch mal so eine ganz eigene Zeit: Wir wurden ständig getestet. Wäre nur einer von uns Schauspielern positiv getestet worden, hätten die Dreharbeiten sofort gestoppt werden müssen. Das war in vielerlei Hinsicht ein sehr besonderer Dreh.

Wie ist man in dieser Isolation mit den Kollegen umgegangen?

Letztendlich war dann doch jeder abends alleine in seinem Zimmer. Wo sollten wir auch hingehen? Die Kneipen waren zu, einen Film im Kino zu sehen, um auf andere Gedanken zu kommen, war nicht möglich. Untereinander haben wir uns aber unglaublich gut verstanden, was bei der Intensität von so einem Projekt erstaunlich war. Aber nach dem Drehtag habe ich abends versucht, über andere Dinge als die "Wannseekonferenz" zu reden.

Gibt es einen Satz in Ihrer Rolle, der Ihnen besonders schwer gefallen ist?

Einen Satz nicht. Aber einen Monolog, den ich am Ende des Films habe. Darin wird der genaue Ablauf geschildert, wie die Juden im Zug in den Lagern ankommen und in die Gaskammern geführt werden sollen. Vor diesem Drehtag hatte ich am meisten Bammel. Weil es so dermaßen eiskalt ist, wie Eichmann das durchzieht. Dabei ging es ihm ja nur darum, dieses Morden für die Mörder erträglich zu machen – und nicht für die Opfer.

Haben Sie sich auch Fragen zu Ihrer eigenen Familie gestellt – etwa, wie Ihre Großeltern in der NS-Zeit gelebt haben?

Meine Mutter ist Engländerin, ihren Vater konnte ich leider nicht kennenlernen, weil er ziemlich früh gestorben ist. Und der Vater meines Vaters ist gestorben, als ich sechs war. Er war drei Jahre in französischer Gefangenschaft. Mein Vater hat gesagt, dass er es bereut, ihn nie zu dieser Zeit befragt zu haben. Was er erlebt und wie er dazu gestanden habe. Aber wenn das Gespräch mal auf die NS-Zeit kam, habe mein Großvater es immer ziemlich schnell beendet.

Was haben Sie in der Schule über den Nationalsozialismus gelernt?

Ich bin in Überlingen am Bodensee zur Schule gegangen. Dort gab es bis kurz vor Kriegsende ein Außenlager des KZ-Dachau. Häftlinge mussten noch einen Stollen ausheben für die Rüstungsbetriebe. Viele sind unter den Arbeitsbedingungen gestorben. Aber zweien gelang es, in die Schweiz zu fliehen. Über einen von ihnen, Wassily Sklarenko, seine Flucht und das Leben im Lager habe ich eine Schularbeit geschrieben als ich 14 Jahre alt war. Sklarenko kam in dieser Zeit, er war mittlerweile 70 Jahre alt, zum ersten Mal wieder nach Überlingen. Dort gibt es auch einen kleinen Friedhof, auf dem der Opfer des Außenlagers gedacht wird. Das wollte auch Sklarenko tun. Doch ausgerechnet als er da war, ist dieser Friedhof geschändet worden. Hakenkreuze waren auf die Grabsteine gemalt worden. Abends gab es dann eine Kundgebung mit Fackeln auf dem Marktplatz. Die Menschen waren alle sehr betroffen und beschämt und ich weiß noch, dass mich diese Stimmung wahnsinnig ergriffen hat.

Haben Sie sich geschämt?

Ja. Auch als ich als Jugendlicher mit meinem Vater einmal in Russland, in Sankt Petersburg, war. Dort besuchten wir einen riesigen Friedhof, auf dem für jeden im Zweiten Weltkrieg gefallenen Russen eine Kerze brannte. Ich habe mich geschämt, Deutscher zu sein. Wenn man mich dort fragte, wo ich herkomme, sagte ich, aus der Schweiz. Dabei hatte ich ja gar nichts zu den Verbrechen der Nazis beigetragen.

Es gibt haufenweise Dokumentationen und Spielfilme im Fernsehen, die sich mit dem Nationalsozialismus befassen. Wozu braucht es dann jetzt diesen Film über die "Wannseekonferenz"?

Ich weiß nicht, ob in der heutigen Generation von Schülern noch irgendjemand so fühlt, wie ich mich damals gefühlt habe. Deshalb hoffe ich, dass auch viele Schüler diesen Film sehen: Um zu erfahren, was Worte aus- und anrichten können. Und sich vielleicht die Frage zu stellen, ob sich so was wie der Nationalsozialismus noch mal wiederholen könnte.

Haben Sie Angst davor?

Dass es in unserem Land immer noch jeden Tag rassistische und antisemitische Vorfälle gibt, macht mir Angst. Und dass Maßnahmen bei der Corona-Bekämpfung mit Maßnahmen der NS-Diktatur verglichen werden, finde ich unglaublich. Da wird ein Gesetz der Bundesregierung zur Eindämmung der Pandemie von manchen Menschen als Reichsermächtigungsgesetz tituliert und andere tragen bei Demonstrationen einen "Ungeimpft-Judenstern". In Berlin gibt es ein Café, in das ich gern mit meiner Familie gehe. Eines Tages stand dort auf einem Aushang, dass man vorübergehend schließe, weil man es nicht einsähe, die damals noch existierende 3-G-Regel durchzuführen. Und dann gab es noch den Zusatz: "Wir wollen niemanden ausschließen, das erinnert uns zu sehr an den Holocaust." Dass man sich anmaßt, das miteinander zu vergleichen, dafür hab ich keinerlei Verständnis. Man soll natürlich auch nicht mit Schuldgefühlen rumrennen, aber schon mit einem Bewusstsein, welche Dimensionen das damals hatte.

Können und dürfen wir uns überhaupt aus dieser Schuld lösen?

Ich denke, man sollte einfach nie vergessen, was damals passiert ist. Aber man kann auch nicht immer mit gesenktem Haupt durch die Welt laufen, weil man Deutscher ist.

War Eichmann Ihre letzte Nazi-Rolle?

Das weiß ich nicht. Es war aber tatsächlich meine erste – und dann gleich den Eichmann.

Warum sind Sie Schauspieler geworden?

Ich bin auf eine Waldorfschule gegangen, dort werden die Künste sehr gefördert. Bei mehreren Schulaufführungen habe ich mitgemacht und auch ein eigenes Theaterstück geschrieben. Trotzdem war ich mir nach der Schule gar nicht sicher, ob ich unbedingt Schauspieler werden will. Aber ich habe es ausprobiert, bin in München an einer Schauspielschule angenommen worden — und jetzt hänge ich drin. Hätte ich mal was anständiges gelernt (lacht).