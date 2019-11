Foto: Getty Images/iStockphoto

Küchengeräte im coolen Retro-Stil: Der Apfelschäler aus Gusseisen, entkernt und schneidet nicht nur das Obst, sondern zaubert auch aus Gemüse leckere Zucchininudeln oder Kartoffelspiralen. Entdeckt im „Grünvogel-Küchenbedarf“, Ziegelgasse 25, in Heidelberg für 69 Euro.

Qualitativ hochwertiger Schmuck ist immer ein schönes Geschenk, aber häufig sehr teuer. Über diese schönen Armbänder aus Halbedelsteinen in verschiedenen Farben werden sich Tochter, beste Freundin oder Ehefrau sehr freuen. Entdeckt bei „Kristall Glücker“, Hauptstraße 133, in Heidelberg für 9 und 12 Euro.

Schwarz, schlicht, schick. Diese Bilderrahmen sind sowohl modern als auch klassisch. Einfach ein schönes Foto darin einrahmen und fertig ist das preiswerte, aber sehr schöne und persönliche Geschenk. Entdeckt bei „Room Mate“, Plöck 20, ab 8 Euro in Heidelberg.

Das Pausenbrot sah noch nie so cool aus wie mit dieser Box aus Edelstahl. Und das ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Nie wieder umweltschädliche Butterbrot-Tüten oder Plastikboxen. Entdeckt im „Eckhaus Heidelberg“, Hauptstraße 129, ab 24,99 Euro je nach Größe.

Hunderte Bücher auf mehrere Stockwerke verteilt: Mit wenig Zeit findet man hier für jeden Bücherliebhaber die perfekte Nachtlektüre. Von Geschichtsbüchern über Bilderbändern bis hin zu Comics ist alles dabei. Exemplarisch: „Von Trakl zu Brecht-Dichter des Expressionismus“ für 5 Euro. Entdeckt in Heidelberg bei „Antiquariat Hatry“, Hauptstraße 119.

Street Art ist je seit einigen Jahren total in. Wer seinen Nachwuchs in städtisch-öffentlicher Kunst schulen will: Das Zubehör in 100 Farbtönen ist ideal für Einsteiger. Entdeckt in „The Flame“, Plöck 91, Heidelberg, für 4 Euro pro Dose.

Wer Eulen lieber nach Hause statt nach Athen trägt, der ist bei David Anthony genau richtig. Die gefiederten Freunde des Töpfers fühlen sich im Winter im Regal und im Sommer auf dem Gartenstab wohl. Entdeckt bei „TonArt“, Steubenstraße 76, in Heidelberg-Handschuhsheim für 30 Euro.

Sardinen gelten in Portugal als Glücksbringer. Und so sind diese, in Lissabon von einer ehemaligen Kunstlehrerin handgefertigten, bunten Stoff-Fische eigentlich immer ein schönes Geschenk – zu Weihnachten aber besonders. Entdeckt im „Blue Sense“, Theaterstraße 2a, Heidelberg, ab 19,90 Euro.

Witzig anzuschauen, noch schöner anzuhören: Die asiatischen Klangfrösche sind der Hit! Ob bemalt oder naturbelassen: Nicht nur ausgemachte Percussion-Fans werden ihre wahre Freude an den Holzinstrumenten haben. Entdeckt im „Musikhaus Hochstein“, Bergheimer Straße 9-11, Heidelberg für 21,95 Euro.

Sizilianisches Meersalz ist an sich ist schon raffiniert. Der Clou aber ist die Form: Eine Tablette auf einen Liter Nudelwasser und die Pasta gelingt perfekt. Entdeckt in „Heils Feinkost“, Bahnhofstraße 15, Heidelberg, für 19,30 Euro à 1,6 kg.

Viele verschenken an Weihnachten Geld. Da braucht man jedoch auch etwas zur Aufbewahrung. Dieser Herrengeldbeutel ist zwar schlicht, aber dafür umso schicker. Entdeckt bei „Bagstory“, Plöck 3, in Heidelberg für 19,95 Euro.

Die israelische Spezialität Halva wird aus schwarzem Sesam hergestellt, enthält viel Calcium und Magnesium und wirkt entzündungshemmend. In über 20 Sorten wie Nutella, Pistazie oder Espresso wird sich jeder Süßigkeiten-Liebhaber über dieses besondere Geschenk freuen. Entdeckt bei „Sesame“, Hauptstraße 43, in Heidelberg für 6 Euro pro 100 Gramm.

Diese trendigen Handytaschen sind ideal für Konzerte, Reisen oder auch nur den kurzen Supermarkt-Einkauf. Für jedes Smartphone-Modell gibt es in der passenden Farbe die tragbare Handyhülle, damit nichts geklaut werden kann. Entdeckt bei „Eiei 4“, Hauptstraße 12, in Heidelberg für 14,99 Euro.

Der „Hopfenstopfer“ ist die Bad Rappenauer Spezialität schlechthin. Für Braumeister Thomas Wachno von der alteingesessenen Häffner Bräu ist das hauseigene Indie-Label eine Herzensangelegenheit. Wachno zählt zu den Männern der ersten Stunde der deutschen Craft-Beer-Szene. Es gibt zahlreiche Sorten, der Klassiker ist das herb-frische „Citra Ale“. Entdeckt bei „Häffner Bräu“, Salinenstraße 24, Bad Rappenau; der Sechser-Träger für 8,80 Euro.

Klassisch und gleichzeitig individuell: Alle, die an Weihnachten auch gerne etwas tiefer in die Tasche greifen, finden hier qualitativ hochwertige Hosenträger aus Seide oder Baumwolle. Dazu gibt’s die passende Fliege oder Einstecktuch. Entdeckt bei „Heisel“, Hauptstraße 48, in Heidelberg ab 69 Euro pro Set. ​

Gold glitzernd oder in natürlichen Erdfarben: Die in Wachs gegossene Amaryllisknolle wächst ohne Wasser, Topf oder zusätzlicher Erde wie von allein. Die Pflanze blüht in der dunklen Jahreszeit. Entdeckt bei „Blume sucht Vase“, St-Anna-Gasse 3, in Heidelberg für 16,80 Euro.

Auch wenn viele Lakritz nicht mögen, werden den meisten die Lakrids Bülow sicherlich schmecken. Die kleinen dänischen Lakritz-Bällchen gibt es von klassisch über salted caramel bis hin zu Salz und Pfeffer. Entdeckt im Schreibwarengeschäft „Knoblauch“, Plöck 2, in Heidelberg ab 8 Euro pro Dose.

Viele Menschen lesen gerne Bücher, alle aber etwas anderes. Für jemanden, der nicht weiß, welches Buch er verschenken soll, sind diese magnetischen Lesezeichen eine schöne Geschenk-Alternative. Sie fliegen nicht aus den Seiten und bereiten jedem Katzen-Liebhaber eine Freude. Entdeckt bei „Farbenreich“, Plöck 75, in Heidelberg für 3,90 Euro.

Engel „Lotta“ trägt ihr Herz vor sich her. Neben dem urigen Design aus buntem Metall und dem lieben Blick ist eines interessant: Der Hersteller stärkt nach eigener Aussage kleine Betriebe in Indien und legt Wert auf faire, nachhaltige Produktion. Entdeckt bei Kunstgewerbe Rita Süßer, Hauptstraße 15 in Walldorf. Ab 6,90 Euro.

So herzhaft wie das „Vespa-Brett“ von außen aussieht, so süß schmeckt es, wenn der Beschenkte seine Brotzeit beginnt. Camembert und gekochte Eier aus Schokolade mit verschiedenen Füllungen und Marzipan-Kartoffeln. Und die süße Nougat-Salami isst sogar der Vegetarier gerne, wetten? Entdeckt in der „Chocolaterie St. Anna“, St.-Anna-Gasse 1, Heidelberg für 29,80 Euro (ohne Taschenmesser).

Einmal mit dem Hammer auf glühendes Metall schlagen, bis die Funken fliegen: Und als Belohnung winkt ein garantiert einzigartiges Messer. Beim Schmiedekurs in Walldürn kommt zwei Tage lang echtes Mittelalter-Feeling auf. Am Ende steht die Gewissheit, mit den eigenen Händen etwas Bleibendes und hoffentlich Scharfes erschaffen zu haben. Entdeckt bei der „Geschenkeschmiede Macht“, Klosterstraße 5, Walldürn für 250 Euro.

Der Spiele-Klassiker Monopoly im neuen Gewand: in der Heidelberg-Edition mit Schloss, Alter Brücke und Hotel Ritter. Sogar das neue Konferenzzentrum ist im Spiel schon integriert, obwohl es noch gar nicht gebaut ist. Statt der alten Ereignisfelder gibt es hier „Breaking News“, präsentiert von der Rhein-Neckar-Zeitung. Entdeckt in den Geschäftsstellen der RNZ für 39,95 Euro. RNZ-Abonnenten erhalten 5 Euro Rabatt.

Wo Seitenbacher draufsteht, ist schon lange nicht mehr nur Müsli drin: 18 verschiedene Sorten Öl aus der Region und bio hat der Vollwertexperte aus dem Odenwald im Sortiment. Zum Beispiel die drei Gewürzöle in den Geschmacksrichtungen Chili, Rosmarin und Zitrone. Entdeckt im Werksverkauf von „Seitenbacher“, Siemensstraße 8, Buchen, für 18 Euro

Die Neigung der Frau sich schick zu machen, lässt sich unterstützen mit diesem wunderbar poppigen Schmink-Pinsel (mit echtem Ziegenhaar), der den unschlagbaren Vorteil hat, dass er sich auch dezent einsetzen lässt. Das Ergebnis kann, aber muss nicht so Nina-Hagen-artig ausfallen, wie die Figur vorgibt. Entdeckt im „Pylones“, Hauptstraße 80, Heidelberg, für 16 Euro.

Diese in Deutschland handgefertigte Puppen sind ein tolles Spielzeug für alle Kinder. Da bei der Produktion ausschließlich Rohstoffe aus kontrolliertem biologischem Anbau verwendet werden, kann das Kind sorglos damit spielen. Entdeckt im „Kinderladen Troll“, Plöck 71, in Heidelberg ab 15 Euro.

Diese Figuren fordern jeden Puzzle-Liebhaber heraus. Sie bieten nicht nur großen Knobelspaß, die fertigen Holztierchen machen sich auch gut als Deko. Entdeckt bei „Grüner Krebs“, Hauptstraße 122, in Heidelberg ab 5 Euro.

Einige Reihen der sehr vitamin- und mineralienreichen Aronia-Beeren lässt Winzer Peter Zipse auf den Vulkanböden am Steinsberg bei Sinsheim gleich neben seinen edlen Tropfen wachsen. In diesem Jahr kam der erste Direktsaft in die Flaschen, das erste Gelee in die Töpflein. Entdeckt beim Weingut Zipse/Küferschänke, Kaiserstraße 83, Sinsheim-Weiler; 0,25 Milliliter Saft kosten 3,50 Euro; 125 Milliliter Gelee kosten 2,50 Euro.

Zwischen 20 und 30 Fahrräder werden in guten Monaten in dem kleinen Laden am Sinsheimer Kirchplatz verkauft: Aus gutem Grund. Es handelt sich um solide Gebraucht-Räder, preiswert, technisch überholt und in einwandfreien Zustand gebracht von Langzeit-Arbeitslosen in einem gemeinnützigen Projekt: Ältere Mountainbikes, Rennmaschinen, Geheimtipps mit Retro-Flair, Kinderräder und Exotisches. Entdeckt im „Radhof des VbI“, Kirchplatz 12a, Sinsheim.

Kaffee zu einer echten Eppinger Spezialität gemacht hat Achim Müller in der historischen Altstadt, gleich neben dem Pfeifferturm. Die 15 charaktervollen Sorten röstet er selbst. Sein gemütliches Café mit Kreuzberg-Flair und guter Rockmusik ist ein Szenetipp. Entdeckt in der „Kaffeefaktur“, Altstadtstraße 1, Eppingen; 250 Gramm ab 5,20 Euro.

Das mystisch-klare „Perles“ mit Rose und Cashmeran, das dunkle „Encre Noire“ mit Vetiver und Iso-E-Super oder „Not a Perfume“ aus dem Stoff „Cetalox“, das den eigenen Haut-Duft verstärkt: Minimalistische Molekular-Parfüms und Nischen-Düfte, wie man sie nicht in jeder Großstadt findet, kann man jetzt im Kraichgau bekommen. Entdeckt in der „Parfümerie Werner“, Hauptstraße 71, in Sinsheim; ab 80 Euro.

Mit dem Geschenk nicht nur dem Beschenkten etwas Gutes tun: Für jedes gekaufte Glas wird eines an ein Kind in Südafrika gespendet. Das Sonnenglas lädt sich tagsüber auf und spendet abends Licht. Es wird in Johannesburg von Hand hergestellt. Entdeckt bei „Goods House“, Hauptstraße 113a, in Heidelberg ab 29,90 Euro.

Der Heidelberger „Zuckerladen“ ist eine Institution. Nicht nur, weil er für jeden Geschmack (und Geldbeutel) die richtige Süßigkeit parat hat – Schaumzuckerware, saure Gummischlangen, bunte Lollis oder verrückte „Monster“ wie diese „Maximaus“ (für 15,60 Euro). Auch der Einkauf wird zum Erlebnis, wenn man an der Kasse zum Würfelspiel herausgefordert wird. Entdeckt im: „Zuckerladen“, Plöck 52, Heidelberg.

Das ist mal Upcycling! Lederreste, die bei der Taschenproduktion von Gucchi & Co. in Indien entstehen (und bisher einfach weggeworfen wurden) nehmen Näherinnen in Nepal und machen daraus bunte Taschen in hervorragender Qualität. Entdeckt im „Goods House“, Hauptstraße 113a, Heidelberg, ab 50 Euro.

Wem das Original zu teuer ist, der verschenkt am besten diese Tasse, die nicht nur jedem Kunstliebhaber gefallen wird. In England produziert, kann Tee darin nur gut schmecken. Entdeckt bei „Tee-Flowery“, Neugasse 12, in Heidelberg für 22,95 Euro.

Draußen ist es grau und trist? Dann sollte jetzt die „hyggelige“ Greengate-Teekanne aus Dänemark zum Einsatz kommen – am besten in Pastellpink, für rosige Zeiten. Entdeckt bei „Holgersons“, Sofienstraße 19 und Märzgasse 16, in Heidelberg für 21,90 Euro.

Im Winter hält sie lange warm, im Sommer lange kalt: Die federleichte Thermoskanne mit Doppelwand aus Edelstahl ersetzt jegliche Art von Plastikflasche und sieht dabei sogar schicker aus als eine Salatgurke. Entdeckt bei „Papier + Form“ in der St.-Anna-Gasse 3 in Heidelberg für 24,95 Euro.

Wenn der Sensemann kommt, sollte man sich in Acht nehmen! Der „Carolina Reaper“ bringt mit der schärfsten Chilisorte der Welt (1,2 Millionen Scoville!) all jene zum Schweigen, die immer wieder den Mund zu voll nehmen, weil ihnen die Currywurst nicht scharf genug sein kann. Entdeckt in der „l’Epicerie“, Hauptstraße 35, Heidelberg, für 18,95 Euro.

Der Kalender „Walldorfer Zeitenwende“ spürt im Jubiläumsjahr 2020 den architektonischen und infrastrukturellen Neuerungen in der Astor-Stadt nach. Geschickt stellt Fotografin Kerstin von Splényi den historischen Fotos aktuelle gegenüber und macht so die enormen Veränderungen in Walldorf sichtbar. Entdeckt im Schreibwarengeschäft „Paletti“, Hauptstraße 10, Walldorf, für 15,50 Euro.

Egal ob es an Weihnachten regnen oder hoffentlich doch schneien wird: Monets Mohnfeld holt man sich zu jeder Jahreszeit gerne nach Hause. Diese Schirme sind wahre Kunstwerke und werden mit Vergnügen geöffnet! Entdeckt bei „Rosemarie Schulz“ in der Rohrbacher Straße 30, Heidelberg, für 39,50 Euro.