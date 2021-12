Von Frauke Rüth

Baden-Baden/Berlin. Es begann mit einer Steppjacke. 2014 sah ich sie beim Blättern in einer drei Jahre alten schwedischen Elle und wusste: Ohne sie ergeben so viele meiner Outfits keinerlei Sinn mehr. Ich graste das Internet nach dem Stück ab. Es war hilfreich, dass Designerinnen ihren Klamotten oft Namen geben. Die Französin Isabel Marant ist da besonders kreativ und nicht mit einem simplen Marie oder Sophie zufrieden; ihre Pullis, Schuhe und Kleider heißen Niloah, Tilalia oder Solvan. Meine Jacke damals war eine Ciara. Und so leidenschaftlich, verspielt und wild, wie dies gesprochen klingt, sah sie auch aus: Große rosa-pinkfarbene Blütenkelche rankten sich über sie, die Bündchen am Saum bestanden aus Seide, es hingen sogar ein paar Fäden heraus, absichtlich.

Mit dem Namen war ich bei Ebay schon mal einen guten Schritt weiter. Jedoch gab es Ciara nicht in meiner Größe. Ich schaute also auf Vestiaire Collective, wo ebenfalls Auktionen stattfinden. Die französische Secondhandmode-Plattform wächst seit Gründung 2019 bis heute beständig. Dort wurde ich fündig und konnte Jacke Ciara nach einem zähen virtuellen Feilschen eintüten. Als sie ankam, roch sie nach Pfirsich – ich nehme an, die Verkäuferin hatte sie ordentlich mit Parfüm eingenebelt – und sah genauso aus, wie auf den Fotos.

Jene Teenager-Tage schienen unendlich weit weg, in denen ich in muffigen Vintage-Läden gestöbert hatte. Was damals in der badischen Kleinstadt, in der ich aufwuchs, keiner so nannte. Die Cool Kids gingen in Stefans Secondhand-Store und kauften sich karierte Holzfällerhemden, die auch nach dem Waschen immer noch einen Hauch von nassem Border Collie verströmten. Damit konnte ich mich nicht anfreunden und irgendwie passten die Sachen auch nie richtig. Adieu, Coolness.

Erst ein längerer London-Aufenthalt während des Studiums sollte mich an die wahren Vintage-Freuden heranführen. Eine Freundin zeigte mir dort die richtig guten Flohmärkte und Shops. Man brauchte Geduld, aber dann wurde man etwa bei Rellik an der Ladbroke Grove mit Mary-Jane Lackschuhen von Miu Miu belohnt, und konnte außerdem mit etwas Glück Kate Moss oder Sadie Frost beim Stöbern entdecken. Mein Jackpot war eine taubenblaue Männer-Cordhose von Yves Saint Laurent , die sensationell saß. Ich zog so lange sie an, bis sie sich in ihre Bestandteile auflöste.

Wenn jemand eine secondhand erworbene Klamotte so sehr liebt, ist alles richtig gelaufen, findet Nina Schröter von Soeur. Die 48-Jährige führt den wohl schönsten Vintage-Laden Berlins. Wegen der flirrend zarten Kleider von Ulla Johnson, den ausgesuchten Blusen von Dries van Noten und den Strickkunstwerk-Pullovern von Maiami pilgern die Frauen regelrecht in das kleine Geschäft in Prenzlauer Berg. Das liegt vermutlich daran, dass Nina Schröter akribisch aussucht, was auf den Kleiderständern hängen darf: "Ich lehne ganz viel ab", sagt sie. "Ich weiß genau, welchen eklektischen Mix ich bei Soeur anbieten will. Bunt, geblümt, gemustert, hell; weiche Stoffe von sehr guter Qualität." Sie achte nicht auf Trends, allein, was ihr gefällt, schafft es ins Sortiment.

Damit trifft sie seit zehn Jahren den Geschmack moderner Bohemiennes. Eine Stammkundin ist die Schauspielerin Jördis Triebel. Wer Soeur Berlin auf Instagram folgt, sieht sie dort immer mal wieder auf Fotos oder in Videos, wie sie durch den Laden wirbelt, tanzend Kleider anprobiert und daran eine Riesenfreude hat. "Fashion ist einfach mein Ding", sagt sie mit verstellter Stimme, reichlich durchgeknallt wirkend, eine Parodie auf die Fashion-Victims, die gar keinen Spaß mehr an Mode haben, sondern nur noch stumpf konsumieren und ganze Schränke voll mit Klamotten horten, an denen noch das Preisschild hängt.

Keineswegs old-fashioned: Unsere Autorin mag stilvolle alte Klamotten und Secondhand-Läden. Foto: privat

Bei Soeur wird klar, was Secondhand-Mode im besten Fall sein kann: Getragene – nicht abgetragene – Sachen finden neue Besitzer und Besitzerinnen, die sie wieder gerne anziehen. Der Lebenszyklus des Kleidungstücks verlängert sich, und wenn es gepflegt und gemocht wird, kann das noch mehrere Verkaufsrunden lang so gehen.

Ich bin nun seit mehreren Jahren Teil dieses Kreislaufes. Wenn ich etwas längere Zeit nicht mehr anhatte, verkaufe ich es. Rigoros. Ich habe noch nie ein Stück vermisst.

Platz in den Schubladen zu schaffen, rät auch Katrin Kombal-Sternberger ihren Klientinnen. Die Stylistin aus Baden-Baden, die in den vergangenen Jahren in New York gelebt hat, sieht sich zunächst immer im Schrank ihrer Auftraggeberin um, was diese schon hat, bevor sie zu Neukäufen rät. "Da kommt oft einiges zutage, was neu kombiniert toll aussieht", sagt sie. Die 41-Jährige geht mit den Frauen, die ihren Service buchen, auch shoppen. "Aber ich empfehle auch häufig, ein Stück Secondhand-Mode zur Garderobe zu addieren." Sie sucht systematisch nach klassischen, besonderen Stücken für ihre Kundinnen – aber auch für sich selbst. Gerade hat sie ein Kleid der Schweizer Nobel-Marke Akris auf Vinted.de gefunden. "Mein bester Fund ist ein Aigner Trenchcoat aus den 80er Jahren, den ich auf dem Brooklyn Flea Market für 120 Dollar ergattert habe. Das ist mein absolutes Lieblingsstück", sagt sie lächelnd.

Keineswegs old-fashioned: Unsere Autorin mag stilvolle alte Klamotten und Secondhand-Läden. Foto: privat

"Man muss ja eigentlich zwischen Vintage und Secondhand unterscheiden", so die Mode-Expertin. "Echtes Vintage sind rare Stücke, die man auch im Museum bewundern kann, etwa ein Dior-Mantel aus den 50ern, ein Chanel-Kostüm aus den 60ern oder eine Hermès-Tasche." Das wahre Modetrüffelschwein konzentriert sich also auf Klassiker, die bereits Romy Schneider gefielen oder Stilikone Jane Birkin bis heute mit unübertroffen charmanter Lässigkeit trägt. Auch ich habe schon Stunden damit verbracht, nach einem bestimmten Kleid aus Yves Saint Laurents "Russian Collection" von 1976 auf Resee.com und Etsy.com zu stöbern. Der visionäre Couturier sagte einst: "I created for my era und tried to foresee what tomorrow would be." Das ist ihm wahrlich gelungen: Seine damaligen Kreationen wirken heute moderner denn je.

Es müssen für mich aber mitnichten immer die großen Designernamen sein. Ein Dauerbrenner in meinem Suchverlauf sind indische 70er Jahre Block-Print-Kleider. Oder japanische Sukajan-Bomberjacken mit einem Drachen darauf. Und für ewig werde ich wohl nach der perfekten, im genau richtigen Maß abgetragenen Jeans suchen.

ADRESSEN

Vestiaire Collective: de.vestiairecollective.com

Rellik London: www.relliklondon.co.uk

Soeur Berlin: Marienburger Straße 24, 10405 Berlin, instagram.com/soeur_berlin/

Katrin Kombal-Sternberger: kkspersonalstyling.com

Vinted: www.vinted.de

Resee: resee.com

Etsy.de: etsy.com