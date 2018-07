Von Michael Ossenkopp

Der Kater ist frech, fett, faul und gefräßig, schläft am liebsten den ganzen Tag und reißt sarkastische Witze auf Kosten seines Besitzers. Vor 40 Jahren, am 19. Juni 1978, tauchte Garfield erstmals als Comic-Strip in amerikanischen Tageszeitungen auf. Der Beginn eines weltweiten Siegeszugs.

Doch der Erfolg kam nicht über Nacht, einige Blätter wie die Chicago Sun-Times wollten den täglich erscheinenden Comic schon nach wenigen Wochen wieder streichen. Aufgebrachte Leser traten jedoch mit Anrufen und Briefen eine Protestwelle los und verhinderten die Absetzung. Bereits damals ließ sich erahnen, dass dem Kater mit getigertem Fell, der Lasagne mag und Montage hasst, generationenübergreifend eine große Karriere bevorstehen sollte.

Mit so viel Zuspruch hätte sein Schöpfer Jim Davis nicht gerechnet. Der misanthropische Miezekater Garfield war einst nur als stummer Begleiter für Herrchen Jon gedacht. Aber das Kätzchen entwickelte ein Eigenleben und Davis gelang es, das Menschenartige an der Katze und das Katzenartige am Menschen zu zeigen. Der übergewichtige, zynische Stubentiger kämpft mit alltäglichen Problemen wie Langeweile und Diäten, ist stets hungrig und müde. Er liebt Fernsehen und die Fernbedienung, Lasagne, Mittagsschlaf und Kaffeepausen. Frühes zu Bett gehen und Sport dagegen - ein Graus.

Manchmal lässt er sich sogar zu beinahe philosophischen Betrachtungen hinreißen: "Es muss doch im Leben etwas anderes geben außer Fressen und Schlafen - ich hoffe aber nicht." Zu Garfields Weisheiten gehören Sätze wie "Ich bin nicht übergewichtig, ich bin nur untergroß", "Iss jede Mahlzeit, als wäre sie Deine letzte" oder "Ich bin hungrig, also bin ich." Das Jagen von Mäusen wie "normale" Katzen ist für Garfield zu anstrengend und sie schmecken ihm auch gar nicht - zudem schätzt er sie als Gesprächspartner.

Hauptrollen in Garfields Welt spielen sein sozial unbeholfener Besitzer Jon Arbuckle und der zum Haushalt gehörende Hund Odie. Jon ist ein Außenseiter, der weder beruflichen Erfolg noch Glück bei Frauen hat. Seine große Liebe Liz - sie ist die Tierärztin von Garfield und Odie - kann er nach jahrelangem Werben 2006 dennoch endlich erobern. Odie wird vom Kater regelmäßig hereingelegt, er stößt ihn vom Tisch, demütigt, ärgert oder beleidigt ihn. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Anschein hat, mag Garfield seinen tierischen Mitbewohner aber recht gern.

Garfield hat orangefarbenes Fell mit charakteristischen schwarzen Streifen auf dem Rücken. Jon gibt in dessen Anwesenheit als Rasse "rot-getigerte exotische Kurzhaarkatze" an. Wenn er allerdings glaubt, der Kater könne nicht mithören, nennt er ihn einen "orangefarbenen Speckkloß mit Streifen". Im Gegensatz zu anderen Comic-Tieren kann Garfield nicht sprechen, deshalb stehen ihm nur Denk- und keine Sprechblasen zur Verfügung.

Garfield-Erfinder Davis, Jahrgang 1945, wuchs auf einer Farm mit 25 Katzen im US-Bundesstaat Indiana auf. Nach der Uni und erster beruflicher Tätigkeit in einer Werbeagentur lernte er als Assistenzzeichner das Metier von der Pike auf. Davis’ erste Figur war die Stechmücke "Gnorm Gnat". Aber die Resonanz blieb mäßig. Eines Tages meldete sich ein Redakteur bei ihm und sagte: "Ihre Zeichnungen sind gut, die Witze sind lustig, aber ein Insekt als Hauptfigur? Wer kann sich damit identifizieren?" Deshalb orientierte sich Davis neu und schuf einen Kater.

Gezeichnete Katzen bieten Potenzial für große Typenvielfalt und blicken auf eine lange Tradition zurück. Eines der ersten animierten Tiere auf der Leinwand war 1916 "Krazy Kat". Später sollten weitere Kätzchen wie Paulchen Panther ("Pink Panther"), Tom ("Tom & Jerry") und Sylvester ("Sylvester und Tweety") folgen. Eine beinahe tragische Größe hatte "Kater Karlo", der Erzfeind von Micky Maus. Robert Crumbs Hippie-Kater "Fritz the Cat" streunte 1969 durch New York, immer auf der Suche nach der nächsten vollbusigen Mieze und dem nächsten LSD-Trip.

Und die Katzen-Euphorie geht weiter. Katzenvideos begeistern heute im Internet Millionen, niedlich und ein bisschen dumm bedienen sie eine Reizüberflutung an Drolligkeit. Die Schnurrer wärmen unsere Gefühlswelt, doch auch hier erfreuen sich boshafte Katzen großer Beliebtheit. Seit 2012 hat sich beispielsweise "Grumpy Cat" mit mürrischem Gesichtsausdruck im Netz zum Phänomen entwickelt.

Die Garfield-Strips wurden anfangs in 41 Zeitungen und Zeitschriften abgedruckt, später erschienen seine Abenteuer weltweit in 2570 Gazetten, übersetzt in 27 Sprachen. 1981 gründete Davis das Unternehmen "Paws", das über Garfields Werke wacht. Hier arbeiten mehrere Zeichner an den Comic-Strips, Davis signiert aber alle vor dem Abdruck. Seit 1983 entstanden außerdem Zeichentrickfilme fürs Fernsehen, 2004 und 2006 kamen zwei Realverfilmungen in die Kinos. Daneben erschienen Computerspiele und eine Daily Garfield-Smartphone-App. Inzwischen ist Garfield nicht nur als Comic-Held erfolgreich, er schmückt unzählige Merchandising-Produkte wie Sticker, Badetücher, Notizblöcke, Tassen und T-Shirts.

Benannt hat Davis den Comic-Kater übrigens nach seinem Großvater James Garfield Davis. "Er war ein streitsüchtiger, alter Mann", erinnert sich Jim an seinen Opa, "seinen Namen erhielt er zu Ehren des 20. US-amerikanischen Präsidenten James A. Garfield."

Im März letzten Jahres entstand plötzlich unter Fans im Internet eine wilde Diskussion über das Geschlecht von Garfield. Davis hatte in einem Interview gesagt: "Der Vorteil bei einer Katze liegt darin, dass sie weder männlich noch weiblich ist, keiner bestimmten Nationalität angehört oder jung oder alt ist." Schließlich meldete sich der Garfield-Schöpfer in der Washington Post zu Wort und stellte klar: "Garfield ist männlich! Meine Aussagen wurden aus dem Zusammenhang gerissen."

Im Laufe der Jahre hat sich Garfields Äußeres leicht verändert. "Die Augen sind größer geworden. Denn heute betrachten viele Nutzer die Comic-Strips online auf den kleinen Displays ihrer Smartphones", erklärt Davis. Auf die Frage, warum Garfield auch nach 40 Jahren immer noch große Popularität genießt, antwortet er: "Im Grunde ist Garfield ein Mensch im Katzenfell. Durch die Figur halte ich den Lesern einen Spiegel vor. Wir sollten lernen, über uns selbst zu lachen und nicht alles so ernst zu nehmen."