Der Jogger

Von Benjamin Auber (Politik)

Kann ein Jogger tatsächlich gegen einen Bus gewinnen? Eigentlich ein auswegloses Unterfangen, vor allem wenn es auf den Königstuhl geht. Dennoch habe ich mir als geübter Läufer des Heidelberger Halbmarathons eine Chance ausgerechnet. Der Bus muss halten, manchmal zurücksetzen und auch noch über den Kohlhof fahren. Als Läufer kann ich den direkten Weg nehmen, auch wenn der steil und sehr anstrengend ist. Und vor allem kann es ja auch sein, dass öffentliche Verkehrsmittel nicht immer pünktlich sind.

Noch mit freudiger Erwartung auf dem Bismarckplatz gestartet, wird mir beim ersten harten Anstieg zum Gaisberg klar, dass es ein sehr langer Weg werden wird. Muskeln ziehen, der Atem stockt und weg ist der Elan. Die steilen Spitzkehren mit vollem Tempo - jeder Meter wird zur Qual. Selbst die Musik auf den Kopfhöhern, die mich den Berg hochtreiben soll, kommt nicht so richtig an. Hochmut kommt eben vor dem Fall. Bei der Sprunghöhe bin ich bereits 17 Minuten unterwegs und schon im Zeitverzug. Kurz habe ich mir noch überlegt, die Himmelsleiter in Angriff zu nehmen, dieser Weg ist immerhin kürzer. Aber würde ich dann noch ankommen? Die etwas kontinuierlichere Strecke außenrum zu nehmen, ist bei diesem Sommertag wohl die bessere Wahl.

Beim letzten Anstieg verfluche ich die Aufgabe. Wieso nicht einfach den Bus nehmen? Mit einem kurzen Blick auf die Uhr (ungefähr bei 34 Minuten) steht das Ergebnis wohl fest: Michael wird auf dem Königstuhl stehen und entspannt auf mich warten. So ist es kurze Zeit später dann auch. Trotz des bereits spürbaren Muskelkaters bleibt die Tour doch in positiver Erinnerung. Der hart verdiente Lohn: Der immer wieder spektakuläre Blick über Heidelberg und die Rheinebene. Er macht die Niederlage schon fast vergessen.

Der Busfahrgast

Von Michael Abschlag (Politik)

Ich habe mir eine angenehme Methode ausgesucht, um an diesem strahlenden Sommertag auf den Königstuhl zu kommen: die Fahrt mit dem Bus. Pünktlich fährt die Linie 39 am Bismarckplatz los durch die Weststadt und Rohrbach. Nach und nach leert sich der Bus ein wenig, bis er nur noch halb voll ist. Dann verlässt er das städtische Gebiet.

Während sich Benjamin bei sommerlichen Temperaturen den Berg hochquälen muss, kann ich gemütlich den Ausblick genießen. Im hellen Sonnenlicht ziehen draußen Wiesen und Obstbäume vorbei. Über die Hügel hat man einen herrlichen Blick auf Heidelberg.

Dann bleibt der Bus plötzlich stehen. Der Fahrer muss zurücksetzen - uns kommt ein Wagen entgegen, und die Straße ist zu schmal. Obwohl sich das später noch einmal wiederholt, kommen wir pünktlich oben an.

■ Fortbewegung: Jogger gegen Bus

■ Strecke: Vom Bismarckplatz zum Königstuhl (Jogger: 5,3 Kilometer, Bus: 11,9 Kilometer)

■ Zeiten: 29:27 Minuten (Bus), 35:42 Minuten (Jogger)

■ Sieger: Bus

■ Spielstand: 0:1

Hier geht es zu Teil 2 des Wettbewerbs