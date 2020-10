Die Jagdhütte im Hessischen, in der Büscher neun Monate lang lebte und in der er sich zurücksehnt. Foto: privat

Kassel. Wolfgang Büscher ist ein Reisender. Einer, der von Berlin nach Moskau läuft, einmal um Deutschland herum und auch vom Norden in den Süden der USA. Und dass immer zu Fuß. Seine literarischen Reisebücher sind Bestseller geworden. Für sein neues Projekt hat Büscher aber diesmal einen festen Ort gewählt: Im vergangenen Jahr ist er in den Wald gezogen. Und zwar in eine Gegend an der hessisch-westfälischen Grenze, in der er aufgewachsen ist. Deshalb trägt sein Buch auch den Titel "Heimkehr". Unser Autor Jan Draeger sprach mit ihm über ein Leben mit wenig Gepäck, einsame Nächte am Feuer und den fast ausweglosen Kampf des Försters, den Wald zu retten.

Herr Büscher, Ihr Buch trägt den Titel "Heimkehr". Mit Heimkehr verbindet man Geborgenheit. Haben Sie die im Wald gefunden?

In gewisser Weise. In den ersten Wochen und Monaten geschah nämlich etwas, das mich sehr mitnahm: das langsame und lange Sterben meiner Mutter. Ich besuchte sie oft. Und der Wald und die Jagdhütte, in die ich abends zurückkehrte, taten mir gut und gaben mir Ruhe.

Es ist ja auch der Wald Ihrer Kindheit, in dem Sie früher Streifzüge unternahmen, dort mit anderen Hütten bauten. Damals war er für Sie ein Abenteuerspielplatz – und heute?

Es war jetzt nicht ganz exakt der Wald, in dem ich als Kind rumgestromert bin. Aber der war nicht weit weg. Damals erschien er mir groß und dunkel. Heute, als Erwachsener, sehe ich ihn mit anderen Augen, da ist er nur ein Wäldchen. Ich erinnere mich, wie ein paar Freunde und ich sogar nachts dort herumgeschlichen sind. Wir waren zwölf Jahre alt. Wie hatten wir das bloß geschafft, von Zuhause auszubüchsen?

War das eine Mutprobe?

Eine enorme. Einer ging voran. Überall knackte irgendwas. Nun erlebte ich als Erwachsener in den Nächten in der Waldhütte wieder, dass ständig irgendwas knackte.

Hatten Sie Angst?

Nicht wirklich. Das hängt davon ab, ob man jemand ist, bei dem das Fantasiemaschinchen losrattert und Bilder produziert.

Was muss man mitbringen, um es im Wald auszuhalten?

Man muss es mögen. Ich mochte es, beim ersten Tageslicht aufzuwachen und abends am Feuer zu sitzen. Die Waldvögel sind ja immer noch aktiv, bis es ganz dunkel wird. Aber plötzlich, als ob ein Dirigent den Taktstock senkt, ist mit einem Mal Stille. Es ist allerdings nie ganz still. Irgendwas huscht und macht oder tut immer.

Name: Wolfgang Büscher Geboren am 20. Mai 1951 in Volkmarsen (Hessen) Werdegang: Nach dem Abitur studiert er Politische Wissenschaften in Marburg. Mehrere Jahre freier Journalist für Zeitungen wie "Süddeutsche Zeitung" und "FAZ". Um die Jahrtausendwende geht Büscher zur "Welt" und verantwortet bis 2005 das Ressort Reportage. Im Jahr 2005 wechselt er zur "Zeit". Heute arbeitet er als Autor für die "Welt". Neben seiner journalistischen Arbeit schrieb er mehrere Reisebücher. Wie "Berlin – Moskau. Eine Reise zu Fuß" (2003), "Deutschland, eine Reise" (2005) und "Hartland. Zu Fuß durch Amerika" (2011). Aktuell ist von ihm "Heimkehr" (Rowohlt) erschienen. Preise: Kurt-Tucholsky-Preis (2003), Johann-Gottfried-Seume-Literaturpreis (2003), Ludwig-Börne-Preis (2006). Privat: Büscher lebt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Berlin.

[-] Weniger anzeigen

Was haben Sie nachts im Wald geträumt?

Einmal hatte ich einen ganz seltsamen Traum. Ich befand mich in einer völlig kaputten Stadt. Nur Ruinen waren zu sehen. Schließlich entdeckte ich eine Tür und stand mit einem Mal auf einer Art Feldherrenhügel. Von dort sah ich die Trümmer-Stadt auf einem riesigen Förderband wieder. Sie bewegte sich langsam auf einen Abgrund zu und wurde schließlich ins Weltall gekippt. Das war das letzte Bild.

Ein apokalyptischer Traum. Und am nächsten Morgen sind Sie dann in einem Wald aufgewacht, um den Sie sich mittlerweile auch Sorgen machen …

In den 80er-Jahren waren in den Städten viele Bettlaken mit dem Wort "Waldsterben" bemalt worden. Es kam zu riesigen Demonstrationen. Industrieabgase hatten dem Wald zugesetzt. Schließlich löste man das Problem mehr oder weniger, indem man Filter in die Industrieschornsteine einbaute. Damals starb der Wald nicht. Aber jetzt stirbt er in großen Teilen wirklich. Und das interessiert in der Stadt keine Sau. Ein Opfer der großen Trockenheit ist die Fichte. Ich habe miterlebt, wie Borkenkäfer unfassbar massiv und Welle für Welle gegen sie zuschlagen. Der Förster dachte, er hätte die erste Käferwelle bewältigt, aber dann kam die zweite, dritte und vierte Welle. Am Ende des Sommers waren fast alle Fichten käferbefallen. In meinem Revier liegt der Fichtenbestand bei 40 Prozent. Das dürfte in vielen Waldgebieten Deutschlands ähnlich sein und bedeutet, dass 40 Prozent des Waldes krank ist.

Müssen wir uns von der Fichte verabschieden?

Ja. Bei mir an der Hütte stehen mehrere große, alte Fichten. Mächtige Bäume, bis zu 50 Meter hoch, die 60, 70 Jahre auf dem Buckel haben. Sie sehen eigentlich gesund und stabil aus. Eines Tages kam der Förster zu Besuch. Er schaute auf die Fichten und bekam plötzlich ein sorgenvolles Gesicht. Er schnappte sich sein Handbeil, hackte ein Stück Borke auf – und dann sah ich es: Darunter war alles schwarz von den Käferwegen. In Kämmerchen entdeckten wir kleine, weiße Käferlarven. An einer anderen Fichte sahen wir etwas, das der Förster "Kaffeepulver" nennt. Das ist das Bohrmehl, das Zehntausende von Käfern gebohrt haben und das dann auf die freiliegenden Wurzeln herunterrieselt. Schaut man zu den Wipfeln hoch, sieht man überall kleine, silbrige Punkte: Das ist das austretende Harz, mit dem die Fichte versucht, den Käfer einzuharzen und zu töten. Was ihr aber nicht gelingt. Die Fichte war der Nutzholzbaum, mit dem man mit geringstem Aufwand den besten Ertrag erzielen konnte. Das ist vorbei.

Wie ist es zu Ihrer Entscheidung gekommen, in den Wald zu ziehen?

Die Idee war einfach eines Tages da. Ich wusste, dass das nur mit einem privaten Waldbesitzer funktionieren würde. Weil der sagen kann: Machen wir! Zieh ein! Im Staatswald wäre das alles viel bürokratischer geworden. Ein Freund von mir hat mich dann mit einem Fürstenhaus an der hessisch-westfälischen Grenze bekannt gemacht. Der älteste Sohn, er ist Ende 20, führt dort die Geschäfte. Er warnte mich: Die Jagdhütte sei überhaupt nicht für einen längeren Aufenthalt eingerichtet. Es gebe keinen Strom, kein fließend Wasser und nur ein Bretterhäuschen als Toilette.

Was haben Sie von Zuhause mitgenommen?

Das kann ich an zwei Händen aufzählen. Ein Feldbett, eine Handlampe mit Batterie, einen Gaskocher mit ein paar Ersatzkartuschen, ein Messer, ein Bestimmungsbuch für Flora und Fauna, einen Schlafsack, eine Decke, ein Paar rustikale Schuhe, eine Zeckenzange.

Sie sind immer mit wenig Gepäck ausgekommen. Schon, als Sie von Berlin nach Moskau, um Deutschland herum oder durch Amerika unterwegs waren. Mögen Sie solchen Minimalismus, das heißt anspruchslos zu reisen, zu leben?

Ich glaube, jeder Mensch kommt mit einem kleinen Rucksack auf die Welt. In dem ein paar Charakterzüge, Neigungen, auch Talente drin sind. Ich bin nie jemand gewesen, der sein Kinderzimmer rappelvoll mit Dingen hatte.

Hatten Sie einen festen Tagesablauf im Wald?

Fest waren nur die Katzenwäsche und das Kaffeekochen am Morgen und die Abende am Feuer. Ansonsten habe ich mich völlig treiben lassen, einfach Touren durch den Wald gemacht. Auch der Förster war ständig unterwegs. Ich habe ihn bestimmt drei Mal am Tag getroffen und bin bei ihm ein bisschen in die Lehre gegangen.

Sie haben drei Jahreszeiten – nur nicht den Winter – im Wald erlebt. Jetzt ist es Herbst – eine gute Jahreszeit für einen Waldspaziergang?

Es gibt keine andere Jahreszeit, in der der Wald so intensiv riecht. Dieser gewisse erdige Geruch, dieses sich schon ankündigende und stattfindende Verdauen des fallenden Laubes durch den Wald. Und dann die Farbenpracht: gelb, braun, rot, grün.

Vermissen Sie den Wald?

Ja. Ich bin wieder ein paar Mal da gewesen. Und natürlich ist dann auch ein Besuch bei der Jagdhütte fällig. Ich weiß ja, wo der Schlüssel versteckt ist.