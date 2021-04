Von Heiko Schattauer

Saarbrücken? In der Liste der beliebtesten Tatorte rangieren die Saar-Beiträge traditionell im hinteren Mittelfeld. Ruhm und Aufmerksamkeit fahren andere Ermittler ein, wenngleich schon das Duo Stellbrink/Marx mit besonderem Charme punkten konnte. Seit Kurzem haben die beiden Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) übernommen – und schon in ihrem zweiten Fall, der am Ostermontag läuft, wird klar: Saarbrücken ist mehr als ein Geheimtipp ...

Was ist passiert? Schülerin Jessi (18) ist ebenso schön wie begehrt – und nach wenigen Tatort-Minuten mausetot. Beim Date im Wald trifft sie zunächst ein Carbonpfeil in den Oberschenkel, dann ein Messerstich mitten ins Herz. Als ein Jogger die Leiche am nächsten Tag findet, weist sie Bissspuren auf. Ihr Herz wurde erst herausgeschnitten und der Toten dann wieder eingesetzt. Das Ermittlerteam um Hölzer und Schürk steht vor einem Rätsel: Ein Zweig im Mund der Leiche weist auf einen alten Jägerbrauch hin, ein Ritualmord scheint eine Option. Unter Jessis Schulkameraden finden die Ermittler reichlich verdächtige Typen, ihr Date war ein mysteriöser Einsiedler, auch eine Verbindung zu alten, ähnlichen Fällen steht im Raum. Alles sehr undurchsichtig.

Worum geht es wirklich? Um seelische Abgründe und den Umgang damit. Zorn, Wut, Angst, Bösartigkeit, Narzissmus, psychische Störungen und Traumata in den verschiedensten Ausprägungen und Schweregraden – auch Freud hätte an diesem Tatort seine Freude gehabt.

Wie schlagen sich die Kommissare? Stark, einfach stark. Vor allem Leo und Adam liefern überzeugende Vorstellungen, denen ihre beiden Teamkolleginnen Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) aber kaum nachstehen – wenngleich weniger präsent. Bei Leo ist die Angst spürbar, dass das Geheimnis aus gemeinsamen Kindheitstagen mit Adam doch noch gelüftet wird. Erst recht, da dessen bösartig-gewalttätiger Vater nach 15 Jahren aus dem Koma erwacht. Adam kämpft derweil mit Zorn und seelischen Wunden. Die Rollen der beiden Freunde und Kollegen haben noch ein enormes Entwicklungspotenzial. In den kommenden Fällen sollten dann auch ihre Kolleginnen das Mauern und Taktieren (Esther) aufgeben und sich weiter profilieren (Pia).

Was ist die Stärke dieses "Tatort"? Ganz klar: die Bilder. Beeindruckende Szenenaufnahmen ("Deutschland von oben" lässt grüßen) wechseln sich mit eindringlichen Gefühlsbildern ab, ohne aufdringlich oder inszeniert zu wirken.

Was sind die Schwächen?Auch wenn es ob der vorher geschaffenen Positiv-Eindrücke weniger negativ ins Gewicht fällt: Die Hintergründe des Falls erscheinen am Ende etwas überzeichnet und konstruiert.

Und sonst noch?Schön, einen Tatort zu sehen, der mit unverbrauchten Charakteren punktet, spannend und tiefgründig ist.

Was kann man vom "Tatort" fürs Leben lernen? Dass wohl jeder sein Päckchen zu tragen hat.

Ostermontag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Auf jeden Fall. Allein schon wegen des Spannungsbogens, der zum Finale aufgezogen wird.