Dietmar Hopp blickt auf ein überaus erfolgreiches Leben. Die SAP aus Walldorf ist mit Abstand Europas größter Soft᠆warekonzern, Hopp erntete Ruhm und Reichtum - und wurde zu einem der großzügigsten Mäzene des Landes. Beim RNZ-Interview in seinem Büro auf dem Gelände des Golfclubs St. Leon-Rot nahm sich der Unternehmer viel Zeit und zeigte sich gut gelaunt. Am Sonntag wird Hopp 75 Jahre alt.

Mit Joachim Klaehn und Daniel Bernock sprach er über Fußball, die SAP und seine Wünsche für die Zukunft.

Herr Hopp, wie fühlt man sich denn mit angehend 75?

(Lacht) Man fühlt sich alt. Aber ich bin nicht unzufrieden. Ich kann noch Sport machen, ich spiele Golf und bin jeden Tag auf dem Laufband. Insofern gibt es nichts zu jammern. Es hat natürlich schon bessere Zeiten gegeben.

Was haben Sie an Ihrem Ehrentag konkret geplant?

75 ist halt doch kein Runder! Wie jedes Jahr feiere ich mit Freunden hier im Golfclub. Die Hälfte der rund 180 Gäste, die am Abend kommen, sind aktive Golfer. Von der SAP sind zum Beispiel unter anderem Hasso Plattner, Gerhard Oswald, Claus Heinrich und Rainer Kaiser dabei. Ansonsten nur Freunde. Franz Beckenbauer musste absagen, da er für Sky im Einsatz ist.

Hintergrund 26. April 1940: Geburt in Heidelberg. 1959: Abitur am Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim. 1959/60: Freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr. 1960 - 1965: Studium der Nachrichtentechnik an der Technischen Universität Karlsruhe. 1966: Beginn der Berufslaufbahn im Software-Labor von IBM in Schönaich. 1967: Heirat mit Anneliese Zeuner. 1972: Hopp kündigt seinen Job [+] Lesen Sie mehr 26. April 1940: Geburt in Heidelberg. 1959: Abitur am Wilhelmi-Gymnasium Sinsheim. 1959/60: Freiwilliges Jahr bei der Bundeswehr. 1960 - 1965: Studium der Nachrichtentechnik an der Technischen Universität Karlsruhe. 1966: Beginn der Berufslaufbahn im Software-Labor von IBM in Schönaich. 1967: Heirat mit Anneliese Zeuner. 1972: Hopp kündigt seinen Job bei IBM in Mannheim und gründet zusammen mit Hasso Plattner, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira und Hans-Werner Hector die SAP. 1972: Geburt seines Sohnes Oliver. 1980: Geburt seines Sohnes Daniel. 1988: Das Software-Unternehmen wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und geht an die Börse. Hopp wird Vorstandsvorsitzender. 1989: Einstieg als Mäzen bei seinem Heimatverein TSG Hoffenheim. 1995: Gründung der Dietmar-Hopp-Stiftung. 1998: Hopp zieht sich aus dem Vorstand der SAP zurück. 1998: Rettung des Eishockey-Klubs Adler Mannheim vor der Insolvenz. 1999: Eröffnung des Dietmar-Hopp-Stadions in Hoffenheim. 2005: Abschied aus dem operativen Geschäft bei SAP sowie Rückzug aus dem dortigen Aufsichtsrat. 2005: Einweihung der SAP Arena vor den Toren Mannheims. 2008: Aufstieg der TSG Hoffenheim in die Fußball-Bundesliga. 2009: Eröffnung der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena. 2015: Übernahme der Stimmenmehrheit an der Hoffenheimer Spielbetriebs GmbH ab 1. Juli. Heute besitzt Hopp noch 5,3 Prozent aller SAP-Aktien, rund 65 Millionen Stück. Die meisten dieser Aktien sind im Besitz der Stiftungen. db/jog

Drehen wir das Rad der Zeit mal zurück. Was war damals, 1972, bei der Gründung der SAP anders als heute?

Heute haben die jungen Unternehmer kaum Zeit, eine gute Idee in ein Produkt umzusetzen. Gute Ideen müssen heute in kürzester Zeit zu Produkten werden, weil die Investoren auf schnelle Renditen aus sind. Nun gibt es leider in Deutschland kaum Investoren, die sogenannten Start-ups das notwendige Kapital zur Verfügung stellen. Die Investoren buttern enorm viel Geld rein - und die Firmen müssen dann schnell erfolgreich sein. Das war zu unserer Zeit natürlich auch so, aber wir hatten zum Glück die Zeit und waren zehn Jahre lang quasi ein Start-up. Von daher lässt sich das mit heute gar nicht mehr vergleichen.

Ihren sicheren Job bei IBM in Mannheim haben Sie seinerzeit gekündigt, um sich voll auf das Projekt SAP zu konzentrieren. Wie hat Ihr familiäres Umfeld darauf reagiert?

Die Zweifel im Umfeld waren groß. Bei mir zu Hause hieß es: Wie kann man so was nur machen? Meine Mutter war eh bestürzt. Sie wollte, dass ich Lehrer oder Pfarrer werde. Zudem unkten viele, dass das System mit fünf gleichberechtigten Gründern nicht funktionieren würde. Ich hatte jedoch nie Zweifel und habe mein Augenmerk sehr intensiv auf die Integration von fünf grundverschiedenen Persönlichkeiten gerichtet.

Was war Ihre genaue Aufgabe in den Anfangstagen des Unternehmens?

Ich habe ziemlich alles gemacht, um einen geordneten Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten - zumindest am Anfang. Zudem musste ich natürlich mit ganzer Kraft an der Entwicklung mitwirken. Unsere ersten Programm-Systeme mussten wir unter den widrigsten Umständen entwickeln. Da wir keine eigenen Computer hatten, mussten wir den unseres ersten Kunden ICI in Östringen nutzen. Daher mussten wir vor allem nachts und am Wochenende arbeiten, wenn die Computer frei waren. Erst 1980, acht Jahre nach der Firmengründung, haben wir uns den ersten eigenen Computer leisten können. Das war wie ein Traum.

Wie hat Ihre Familie reagiert, als Sie auf einmal Tag und Nacht gearbeitet haben?

Meine Frau hatte sehr viel Verständnis, denn es war schlimmer, als ich mir es vorgestellt hatte. Wir wussten zwar, dass viel Arbeit auf uns zukam. Aber ich hatte nicht gedacht, dass es so brutal anstrengend werden würde. Aber viele Dinge im Leben würde man nicht machen, wenn man vorher wüsste, wie anstrengend sie werden. Und es hat sich ja in jeder Hinsicht gelohnt. Wir haben mit SAP etwas geschafft, was die Welt verändert hat.

Jüngst ist Ihr Gründerkollege Klaus Tschira gestorben ...

Auch wenn wir mit unseren Stiftungen unterschiedliche Interessen verfolgten, haben Klaus und ich drei gemeinsame Projekte an der Uni-Klinik in Heidelberg finanziert. Dadurch und auch beim 40-Jährigen der SAP haben Klaus und ich uns immer mal wieder getroffen. Er hat sich der Wissenschaft verschrieben und hat dabei ganz Außergewöhnliches erreicht.

Und wie ist Ihr Kontakt zu den anderen drei?

Hasso Plattner sehe ich drei, vier Mal pro Jahr. Das liegt vor allem daran, dass er so viel in der Welt unterwegs ist. Wir haben eine sehr freundschaftliche Verbindung. Das Verhältnis zu Claus Wellenreuther ist herzlich, aber wir sehen uns selten. Zu Hans-Werner Hector gibt beziehungsweis gab es leider von keinem der vier anderen Kontakt.

Der derzeitige Vorstands-Chef der SAP, Bill McDermott, baut den Konzern kräftig um. Der Amerikaner sieht die Zukunft der Branche im Cloud-Geschäft, bei dem Kunden die Software über das Internet nutzen, statt sie auf eigenen Rechnern zu installieren. Wie bewerten Sie den heutigen Kurs der SAP?

In der Software-Branche ist es nötig, sich schnell anzupassen. Was Bill McDermott macht, ist absolut richtig. Die Cloud ist die Zukunft.

Im Zuge des Umbaus könnten aber auch bis zu 900 Stellen in Deutschland wegfallen.

Wichtig ist, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Der SAP geht es gut, keiner muss gehen. Das war auch immer ein Teil meiner Firmenphilosophie: Erst kommen die Mitarbeiter, dann die Kunden und dann die Aktionäre.

Wie ist Ihr Draht heute zur SAP? Wie häufig rufen Sie in der Zentrale an?

Als ich das Unternehmen verlassen habe, habe ich gesagt: Ich muss konsequent sein und loslassen, deshalb habe ich mich auch nie unaufgefordert zu irgendwelchen Themen geäußert. Wenn Patriarchen zu lange bleiben, ist das sehr oft schlecht für die Firma. Natürlich bekomme ich viel Besuch aus der SAP. Mit Vorstands-Chef Bill McDermott bin ich in Kontakt und natürlich auch mit meinem Freund Gerhard Oswald aus dem SAP-Vorstand. Auch der Betriebsratsvorsitzende war schon hier.

Und das, obwohl Sie 2006 den Betriebsrat bei der SAP als "überflüssig" bezeichneten ...

Diese Meinung vertrete ich heute nicht mehr. Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter gut vertreten werden. Obwohl ich immer noch glaube, dass sich das auch unbürokratischer lösen lassen würde.

Anlegern wird stets geraten, ihr Vermögen zu diversifizieren, das Risiko zu streuen. Sie haben den größten Teil Ihres Vermögens in SAP-Aktien angelegt. Haben Sie mal darüber nachgedacht, das zu ändern?

Nein, die SAP-Aktien im Besitz meiner Stiftung sind heilig. Da ist es auch nicht schlimm, wenn der Kurs mal runtergeht, wichtiger ist da die Dividende, mit der die Stiftung ihre Projekte fördert. Allerdings habe ich privat ja schon SAP-Aktien verkauft, sonst hätte ich mir das Investment in Biotech nicht leisten können. Ich bin allerdings nicht der perfekte Anlageberater, schon gar nicht für Menschen, die Risiken scheuen.

Worauf achten Sie eigentlich mehr: Auf den Aktienkurs von SAP oder auf die Bundesliga-Tabelle?

(Lacht) Wissen Sie was: Auf den Aktienkurs schaue ich überhaupt nicht - und die Bundesliga-Tabelle habe ich stets im Kopf.

Fußball ist ein Unterhaltungsgeschäft geworden. Spieler, Trainer, Manager kommen und gehen. Sogar Jürgen Klopp trennt sich trotz laufenden Vertrags von Borussia Dortmund.

Ich glaube nicht, dass Jürgen Klopp den Großzügigen spielt. Nein, der ist richtig verzweifelt und mit seiner Mannschaft an Grenzen gestoßen. Ich habe bisher Hans-Joachim Watzke als harten Hund kennengelernt, im Gegensatz zu Reinhard Rauball, den ich sehr schätze. Ich war beeindruckt, wie es bei Klopps Abschiedsverkündung gemenschelt hat. Jetzt schätze ich auch Herrn Watzke (lacht).

Sie sind ein leidenschaftlicher Sportler und Sportinteressierter. Schon immer?

Ich bin von Kindesbeinen an ein Bewegungsmensch gewesen. 1947 habe ich einen Gummiball geschenkt bekommen, den habe ich dann immer am Abend Stunden lang an die Wand gekickt.

Wir vermuten, der deutsche WM-Titel 1954 war auch für den jungen Dietmar Hopp etwas ganz Besonderes ...

Ja klar, das hat noch einmal unheimlich Motivation gegeben. Sepp Herberger, Fritz Walter und seine Teamkollegen sind Helden für mich.

Wollten Sie jemals Politiker werden?

Ich bin interessiert an Politik, tauge aber nicht zum Politiker. Da braucht man Nehmerqualitäten, die habe ich nicht. Es würde mir viel zu nahegehen, wenn man beispielsweise sieht, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Plakaten von griechischen Demonstranten Schweinsohren aufgesetzt und Hitlerbärte verpasst bekommt. Das ist entwürdigend und würde mich mehr als stören!

Was ist Ihnen wichtig im Leben?

Fairness und gegenseitiger Respekt. Und es war schon meine Grundtendenz bei SAP, dass Leute, die etwas Besonderes leisten, vernünftig belohnt werden. Und über allem steht für mich Menschlichkeit.

Was wünschen Sie für sich persönlich in den nächsten Jahren?

Für die ganze Familie und mich Gesundheit, Erfolg in unseren sportlichen Engagements und natürlich weiterhin Glück mit den unternehmerischen Engagements der Familie und der Dietmar-Hopp-Stiftung.