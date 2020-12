Berlin (dpa) - Schauspielerin Désirée Nosbusch (55) hat ihre ganz eigenen Lösungen für schwierige Situationen.

"Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Nachdem ich mich kurz dem Gefühl der Angst hingegeben habe, kann ich tief durchatmen und sagen: "Kopf hoch, schaue einmal von außen auf deine Situation. Was ist denn da gerade so schlimm?"", sagte Nosbusch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dann komme auch die Erfahrung ins Spiel, denn man wisse, man habe immer wieder einen Weg gefunden. "Notlagen fordern einen, und dabei kann etwas Spannendes, Kreatives und Neues herauskommen." Sie vertraue auf das Leben, sagte Nosbusch ("Bad Banks").

Phasen voller Zweifel kennt die Schauspielerin aber auch. Sie halte gelegentlich kurz inne und frage sich: "Gehe ich noch den richtigen Weg? Ich werde unglücklich und unruhig, wenn ich das Gefühl habe, ich wiederhole mich." Dann stelle sie schon Sachen in Frage, erzählte Nosbusch. "Aber lieber analysiere ich mich einmal zu viel als nicht genug." Nosbusch ist am 12. Dezember in dem Märchenfilm "Die Hexenprinzessin" auf ZDFneo zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:201207-99-596512/2