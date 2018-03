Von Cornelia Wystrichowski

Er ist der ewige Helfer von Kommissarin Lena Odenthal, jetzt feiert er ein stattliches Jubiläum: Andreas Hoppe ermittelte 1996 zum ersten Mal als Kommissar Mario Kopper im "Tatort" aus Ludwigshafen, seit 20 Jahren ist er der Mann im Schatten von Ulrike Folkerts. In der neuen Folge "Tatort: Du gehörst mir" (Sonntag, 14. Februar, 20.15 Uhr, ARD) müssen die beiden Kommissare den grausamen Mord an einem Bodybuilder klären, der kurz zuvor eine junge Frau brutal vergewaltigt haben soll. Andreas Hoppe kam 1960 in Berlin zur Welt. Seine Schauspielausbildung absolvierte er an der Hochschule in Hannover, wo er auch Ulrike Folkerts kennenlernte - die beiden waren im selben Jahrgang. Danach spielte Hoppe in Berlin Theater und stand für erste TV- und Kinoproduktionen vor der Kamera, die Rolle im "Tatort" machte ihn schließlich bekannt. Mit mittlerweile mehr als 50 Einsätzen als Mario Kopper gehört er zu den dienstältesten Kommissaren der populären ARD-Krimireihe.

Andreas Hoppe lebt in Berlin und hat einen Bauernhof in Mecklenburg-Vorpommern. Der 55-jährige Teilzeitlandwirt engagiert sich seit Jahren für den Umweltschutz, wirbt für regionale Ernährung und macht sich für bedrohte Tierarten stark.

Herr Hoppe, 1996 flimmerte Ihr erster Auftritt als Ludwigshafener "Tatort"-Kommissar an der Seite von Ulrike Folkerts über den Bildschirm. Macht es Ihnen nach 20 Jahren noch Spaß?

Natürlich macht es mir Spaß. Ich wünsche mir noch ganz viel spannende Fälle und hoffe, dass Kopper noch tolle Sachen zu tun bekommt. Mittlerweile ist er ein Teil von mir. Ich merke das auch daran, wie die Leute auf der Straße mit mir umgehen - fast so als hätte ich sie am Sonntagabend schon etliche Male daheim besucht. (lacht)

Stimmt es, dass man Ihre Bewerbung damals zunächst abgelehnt hat, weil Sie nicht ins Rollenprofil passten?

Das ist richtig. Man suchte einen kleinen, dicken, teigigen Typen, der viel schwitzte. Da passte ich mit meinen 1,93 Meter nicht ins Bild, und obwohl das Casting super gelaufen war, hat man mich nach Hause geschickt mit der Bemerkung, ich wäre eher für eine Rolle als Bösewicht geeignet. Zwei "Tatort"-Folgen später haben die sich dann doch mit dem Job bei mir gemeldet, das fand ich natürlich toll.

Ist es wahr, dass sich Frau Folkerts manchmal auf eine Bananenkiste stellen muss, damit Sie beide zu zweit ins Bild passen?

Es ist keine Bananenkiste, sondern ein kleines Podest. Manchmal mache ich mich auch kleiner, um den Größenunterschied auszugleichen.

Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Frau Folkerts? Sie beide kennen sich ja, seit Sie in Hannover auf der Schauspielschule waren …

Wir kennen uns wirklich schon sehr lange. Das ist teilweise schön und hilfreich, aber manchmal kennt man sich vielleicht auch zu gut, vielleicht sind wir da teilweise ein bisschen eingefahren. Aber wir gehen immer sehr loyal und freundlich miteinander um.

Sind Sie zufrieden damit, wie sich Ihre Ermittlerfigur entwickelt hat? Eine Weile lang war Kopper vor allem ein gemütvoller Italiener, der die Pasta seiner Mama gefuttert hat …

Wie der Kommissar Kopper am Anfang der Serie rüberkam, das fand ich teilweise ganz schön klischeehaft. Ich habe italienische Bekannte, die haben sich sogar bei mir beschwert. Aber das hat sich dann ja ganz gut entwickelt, Kopper ist zu einem richtigen Ermittler geworden und hat sich zum Glück emanzipiert.

Wird es irgendwann doch noch eine Annäherung zwischen Lena Odenthal und Mario Kopper geben? Die beiden wären doch ein schönes Paar, oder?

Nach all den Jahren ist eine Liebesgeschichte zwischen Lena und Mario nicht mehr im Bereich des Möglichen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.

Und wenn sich die beiden dereinst vom Publikum verabschieden?

Mir würde als Abschied eher ein Showdown gefallen, wo Kopper versucht, Lena zu helfen und dabei dann erschossen wird. Aber darüber habe ich mir noch nicht ernsthaft den Kopf zerbrochen. (lacht)

Was hat es eigentlich mit Koppers coolem Auto auf sich?

Viele Zuschauer glauben, das sei mein Privatwagen, aber ich darf das Auto nur bei den Dreharbeiten fahren. Koppers erster Wagen war ein Alfa Romeo Giulia von 1970, ein echtes italienisches Schätzchen. Der war leider irgendwann durchgerostet. Man wollte mir danach einen Sportwagen geben, aber da habe ich wegen meiner Größe nicht mit den Knien unters Lenkrad gepasst. So ist man auf den 130er-Fiat aus den 70er Jahren gekommen. Der fährt toll, das war damals die italienische Antwort auf amerikanische Limousinen.

Das klingt so, als wären Sie ein echter Autoliebhaber …

Ich bin so groß geworden. Mein Großvater und mein Vater waren ziemliche Autonarren, wir haben zusammen geschraubt, das war eine tolle Männersache. Privat fahre ich ein italienisches Motorrad von 1969 mit viel Metall und wenig Plastik, außerdem einen Pickup. Den brauche ich, weil ich zum Teil auf dem Land lebe und damit Heu, Stroh und Äpfel transportieren kann.

Dann haben Sie also nach wie vor den Hof in Mecklenburg-Vorpommern, den Sie vor einigen Jahren in Ihrem Buch "Allein unter Gurken" über regionale Ernährung erwähnten?

Das Wort Hof klingt so großartig. Ich habe ein Grundstück mit einem Haus darauf, ich versuche mich im Selbstanbau und habe eine Streuobstwiese. Ich bringe das Obst in eine Mosterei und mache meinen Apfelsaft selber - aus völlig unbehandelten Äpfeln, aus seltenen alten Sorten, das ist großartig.

Wer jätet denn das Unkraut, wenn Sie bei den Dreharbeiten zum nächsten "Tatort" sind?

Klar, das mit dem Jäten ist manchmal schwierig. Aber ich habe sehr hilfsbereite Nachbarn, meine Freundin kümmert sich außerdem auch sehr gerne. Und letztes Jahr war die Kartoffelernte sehr gut, obwohl wir das unkrautreichste Beet hatten. Vielleicht war das ja gerade das Gute. Da hatte der faulste Bauer die dicksten Kartoffeln.

Wie regional und biologisch können Sie sich bei den "Tatort"-Dreharbeiten in der Chemiestadt Ludwigshafen ernähren?

Das ist manchmal schwierig. Ich fürchte, das Catering ist nicht immer bio und regional. Aber an meinen freien Tagen gehe ich in den Bio-Supermarkt und besorge mir, was ich brauche.