Von Alexander Wenisch

Quietschbunt, mit Palmen, Blumen, Surfer in der Brandung oder Sonnenuntergang: Hawaii-Hemden gelten vielen als die Untergrenze des schlechten Geschmacks. Aber sie sind zurück - und zwar traditionell-authentisch und auch für Frauen weiterentwickelt. Im vergangenen Sommer waren sie das High-Fashion-Thema Nr.1 - in diesem Sommer sind Hawaii-Hemden auf Garten- oder Hinterhofpartys allgegenwärtig.

Warum bitte, sollte denn der Mann beim Comeback der 80er-Mode auch leer ausgehen? Das ist gar nicht einzusehen. Während frau längst die Bauchnabel-hohe Madonna-Jeans trägt, darf sich das "starke Geschlecht" in diesem Sommer ungehemmt mit Blüten schmücken. Und wer zudem den Trend zum Schnäuzer mitmacht, kann am Baggersee problemlos als Magnum-Double ankommen.

Verschiedene Hawaiianische Designer haben den traditionellen Look wiederentdeckt; Labels wie Prada oder YSL zogen nach. Mittlerweile blühen die schrillen Klamotten auch bei Zara oder H&M. Ohne Frage: Nach 30 Jahren Abstinenz sind die Blütenträume wieder cool.

Über die Identität des Erfinders des Hawaii-Hemds wird gestritten. Anfang der 1930er ließen sich junge Surfer von Waikiki Beach im Chinatown der Stadt ihre Hemden schneidern. Dort waren nur Yukata-Stoffe vorrätig, die eigentlich für japanische Kimonos verwendet werden. Kurzerhand wurden daraus Hemden gemacht. Als gesichert gilt: Der Schneider Ellery J. Chun ließ sich 1936 in Honolulu das Warenzeichnen "Aloha Shirt" schützen. Seine Schwester Ethel Lum malte auf die bunten Hemden Motive wie den "Fliegenden Fisch". Der Schnitt des Freizeitklassikers wiederum geht auf das "Bayan" und das "Palaka" zurück, beides Hemden und Arbeitskittel der polynesischen Bevölkerung, die von christlichen Missionaren auf der Insel eingeführt wurden. Während des Zweiten Weltkrieges auf Hawaii stationierte US-Soldaten und der später zunehmende Tourismus in den 50er-Jahren auf dem Insel-Archipel im Südpazifik machten das Hemd schließlich immer populärer. Das Hawaiihemd wird so zum Symbol für ein paradiesisches Reiseziel und einen sorgenfreien Lebensstil - und das kommt schließlich nie aus der Mode.

Auch das sind traditionelle hawaiianische Muster. Foto: shopgordon.co​

Zu den prominenten Fans des floralen Oberteils zählen der Hawaiianer Duke Kahanamoku, Erfinder des modernen Surfsports, dreimaliger Olympiasieger und Legende auf der Insel, weil er einmal zwölf Menschen bei Sturm aus dem Meer gerettet hat - nur mit seinem Surfbrett. Frank Sinatra trug das Aloah-Shirt, natürlich die Musiker der Beach Boys und TV-Detektiv Tom Selleck ("Magnum"). Legendär ist schließlich die Szene aus dem Film "Blue Hawaii" (1961), in der Elvis Presley in einem rot-weißen Hemd und der passenden Blumenkette um den Hals auf einer Ukulele spielt.

Mittlerweile haben junge Designer auf der Insel das Hemd wiederentdeckt. Sig Zane zum Beispiel, der in Hilo auf Hawaii Island einen Laden hat. Er benutzt traditionelle Stoffe, dezente Farben und Muster und schneidert nicht nur Hemden, sondern auch Kleider für Frauen. Diese haben mit etwa 100 Dollar aber auch ihren Preis. Oder Leah Redmond. Sie hat das Karo-Muster wiederbelebt, das Plantagenarbeiter auf Hawaii früher trugen. Unter dem Markennamen "Gordon" macht sie daraus nicht nur Männerhemden, sondern auch Kleider und Gürtel.

Das traditionelle Hawaii-Hemd hat einige Besonderheiten. Typisch sind Knöpfe aus Kokosnussschalen und ein gerader Saum, weshalb das Hemd über der Hose getragen wird, und ein Muster, das inklusive Brusttasche übergangslos weitergeführt wird.

Wer jetzt also auf Hibiskus-Blüte oder Ukulele-Motiv setzen will, sollte ein paar Mode-Tipps, berücksichtigen, die die Website "Stylebook.de" dazu zusammengestellt hat.

1. Simple Muster: Haiwaiihemden gibt es auch in schlicht. Anfänger sollten sich für Muster entscheiden, die nur ein, zwei Motive zeigen. Dadurch setzt man immer noch ein sommerliches Statement, gewöhnt sich aber erst mal langsam an den Trend.

2. Nicht zu lässig: Was gar nicht geht: Das Touri-Komplett-Paket, also Hawaii-Hemd mit kurzen Shorts und Badelatschen. Besser das Hemd mit einer leichten Stoff- oder Leinenhose kombinieren. Für den Original "Magnum"-Look dürfen es auch gut sitzende (!) Levi’s sein. Schuhe: Sneaker oder braune Wildlederboots.

3. Schlicht kombinieren: Das Hemd ist schon bunt genug. Es braucht keine bunte Hose mehr! Außer, man will als Paradiesvogel gehen. Passend sind also neutrale Farben: Dunkelblau, Beige, Weiß oder helle Jeans. Dann noch eine coole Sonnenbrille dazu und perfekt ist der Sommer-Look.

4. Knöpfe zu! Das Männer-Dekolleté sollte bei diesem Trend dezent eingesetzt werden. Bitte knöpfen Sie Ihr Hemd zumindest bis zum vorletzten Knopf zu, denn gerade in der Stadt wirken Print und offene Knopfleiste in Kombination eher vulgär als trendy. Wenn Sie zugeknöpft nicht ausstehen können, tragen Sie unterm offenen Shirt ein weißes T-Shirt.

5. Mit Überzeugung: Wenn Sie sich einmal für diesen Look entschieden haben, müssen Sie es durchziehen! Gesundes Selbstbewusstsein ist hier, wie bei allen modischen Extravaganzen, eine Grundvoraussetzung.