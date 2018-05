Von Roland Mischke

Die Fassade ist schrundig, das an der Auguststraße in der Mitte Berlins leicht zurückgesetzte Haus - das Vorderhaus wurde 1945 von einer Fliegerbombe weggesprengt - bräuchte eine Sanierung. Es riecht muffig wie im Kegelclub, das Mobiliar ist ohne Design, auf betagten Tischen stehen Nelken, und alles wirkt verlebt wie im Vereinsheim. Im Saal halten sich alle Generationen auf, mit starkem Anteil auch solche, die noch zu Schlagern von Walter Kollo mitsangen: "Max, du hast das Schieben raus. Ach, wie wird mir bloß, schiebste mit mir los!"

Aber Clärchens Ballhaus ist kein Seniorenheim. Es steht in jedem Reiseführer für hippe Leute. Die besuchen das Tanzhaus nicht wie sie in einen Zoo gehen, die älteren Gäste, unübersehbar, betrachten sie nicht wie seltene Tiere. Ihre Augen beginnen zu glitzern und antworten damit aufs Glitzern des Lamettas, das in langen Streifen von der Decke baumelt. Und im oberen Saal bestaunen sie die riesigen rissigen Spiegel, aus denen ihnen ihr Konterfei mit Falten entgegenkommt.

Dort feiern auch die Geissens, prollige Ruhrpott-Millionäre, kreuzt Wolfgang Joop mit Entourage auf, Entertainerin Jenny Elvers, Sänger Max Raabe und auch die eine oder andere Popgröße war schon da. Brad Pitt, George Clooney und Matt Damon haben hier für Hollywood gedreht. Loriot kam noch im hohen Alter ins Ballhaus und schrieb ins Gästebuch: "Es gibt nichts, was mich hier vertreibt, wenn alles unverändert bleibt."

Am 13. September 1913 eröffneten Fritz Bühler und seine Frau Clara das Ballhaus. Clärchen, die Chefin des Etablissements, wurde ihre Seele. In der Kaiserzeit gab es in Berlin 900 Ballhäuser - nur Clärchens Ballhaus blieb erhalten. Eine Institution, seitdem schneidige Offiziere hier ihre Säbel ablegten und nach zwei Glas Bier Damen zum Tanz baten, dessen Schrittfolgen vorher erst zu erlernen waren. Witwenbälle fanden statt, die Schickeria rückte ein, Schauspieler und ihre Groupies zeigten sich und selbst Adelige mischten sich unters gemeine Volk. Man tanzte in den wilden Zwanzigern Rumba und grölte dabei "Ausgerechnet Bananen".

Das alles hieß Schwofen, ein Sammelbegriff, der heute noch in Clärchens Ballhaus benutzt wird. Garderobier Günter Schmidtke, seit 46 Jahren hinterm Tresen, spricht jedenfalls so und die Frauen, denen er Mäntel abnimmt, nennt er "mein Engel". Seine ganze Familie bis zum Schwiegersohn und Enkel arbeitet hier.

Die zwei Regime nach dem Wilhelminismus überstand das Ballhaus mit Mühe. Die Nazis verboten Rumba auf dem abgewetzten Parkett, die Bewegungen waren zu anzüglich, auch Swing wurde gestrichen. In den 1940er Jahren erteilte das Regime ein Tanzverbot. Auch in DDR-Zeit hatte es der "privatkapitalistische Betrieb" schwer. Umsichtig navigierte ihn die Chefin durch unruhige Zeiten, 1971 starb Clärchen. An den Eingang hat man eine Stasi-Notiz als Kopie gehängt, die belegt, dass das Haus unter ständiger Kontrolle stand. 1981 schrieb ein IM: "Bevorzugter Aufenthaltsort leichtlebiger Personen - beiderlei Geschlechts!" 2005 übernahmen die Münchner Theatermacher Christian Schulz und David Regehr das Ballhaus. Ein Glück, denn das Haus verkam rasant, der Spiegelsaal diente als Lagerraum und fast wäre es zur Schließung gekommen.

Das Beste, was die Betreiber tun konnten: Sie beließen das meiste beim Alten. Donnerstag Abend ist Standardtanz. Walzer, Foxtrott, "Yes Sir, I Can Boogie". Alles verquirlt sich auf der Tanzfläche. An den anderen Abenden geht es lockerer zu. Da macht sich schon mal ein DJ an den Plattenspielern zu schaffen und tanzen Menschen sogar für sich allein. Das gab es früher nie in Clärchens Ballhaus, wo der Herr die Dame aufforderte.

Sonst hat sich nichts geändert im berühmtesten Tanzhaus der Metropole, die Musikzentrifuge dreht sich seit hundert Jahren.

Info: Marion Kiesow: "Berlin tanzt in Clärchens Ballhaus - 100 Jahre Vergnügen", Nicolai Verlag. www.ballhaus.de