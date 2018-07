WhatsApp unter Druck

Lynchmorde wegen «WhatsApp-Gerüchten» erschüttern Indien

Weil wütende Mobs Fremde für Kindesentführer halten, kommt es in Indien zu einer Reihe von Lynchmorden. Auslöser sind Gerüchte, die per WhatsApp-Nachrichten verbreitet werden. Das Unternehmen steht deshalb unter Druck - was manche indische Experten ungerecht finden.