Buchen-Götzingen. Nur durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte in der Silvesternacht größerer Schaden an einem Wohnhaus in Götzingen verhindert werden. Ersten Einschätzungen der Polizei zufolge geriet das mit Stroh ausgekleidete Dachgeschoss des Hauses wohl durch eine Silvesterrakete gegen 2.15 Uhr in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf den Rest des Wohnhauses wurde schnell unterbunden. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. (pol)