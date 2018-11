Sinsheim-Steinsfurt/Osterburken. (pol/RNZ) Die Vandalen, die in der Nacht auf Sonntag die Leichenhalle in Sinsheim-Steinsfurt sowie die Sporthalle einer Schule verwüstet haben, sind gefasst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden fünf Tatverdächtige - vier Jungen und ein Mädchen - in Osterburken festgenommen. Die 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen stammen allesamt aus Sinsheim und sind bereits einschlägig polizeilich bekannt. Bei ihnen wurde umfangreiches Beweismaterial aufgefunden, unter anderem auch ein Zeitungsausschnitt, in dem über die Tat berichtet wurde. Zwei der Verdächtigen legten ein umfangreiches Geständnis ab.

Das Quintett hatte große Teile der Einrichtungen zerstört und dabei auch vor sakralen Gegenständen keinen Halt gemacht. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zu ihren Motiven wollten sie sich nicht äußern. Zum Zeitpunkt der Taten standen die Vandalen wohl unter erheblichem Drogen- und Alkoholeinfluss.

Im Verlauf der Ermittlungen konnten den Jugendlichen weitere Taten nachgewiesen werden, die sie am vergangenen Wochenende in Sinsheim begangen hatten. Dazu gehören ein versuchter Autodiebstahl, der Diebstahl eines Mofas, der Aufbruch eines Reisebusses, eine Körperverletzung sowie eine Sachbeschädigung. Auf die Spur der Bande kam die Polizei am Dienstagmorgen, als diese am Bahnhof in Osterburken durch massiven Alkoholkonsum auffielen. Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich laut Polizei "Indizien für die Täterschaft der Jugendlichen". Durch die enge Zusammenarbeit der Polizei in Buchen mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Sinsheim konnte die Tat schnell aufgeklärt werden.

Einige der jetzt ermittelten Tatverdächtigen waren auch im vergangen Herbst für eine Serie von Sachbeschädigungen und Graffiti-Schmierereien in Sinsheim verantwortlich. Einer der Jugendlichen war deswegen erst vor kurzem vom Amtsgericht Sinsheim zu drei Wochen Jugendarrest verurteilt worden.

Nach ihrer Vernehmung und ihrer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde das Quintett ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Sie sehen nun Strafanzeigen und Schadensersatzansprüchen entgegen.