Sinsheim. (mw) Eine Plakatflut ist es zwar noch nicht, die über die Innenstadt hereinschwappt. Aber sie könnte es in nächster Zukunft werden. Nachdem die ersten vier Werbeflächen auf eigens installierten Plakatträgern an privaten Hausfassaden installiert wurden, läuft das Geschäft mit der Anmietung von privaten Flächen für Plakatwerbung an.

In der Klostergasse/Ecke Hauptstraße, östlich des Treppenabgangs zur Fußgänger-Unterführung, wurden an der fensterlosen Westseite eines Mehrfamilienhauses gleich zwei Werbeflächen nebeneinander montiert (mit Beleuchtung) und mit großen Plakaten bestückt.

Während vom Betrachter links die Aktion "Gib AIDS keine Chance" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit einem frechen jungen Mann und dem Zitat "Ich will's endlich" auf den Schutz durch Kondome hinweist, wirbt auf der zweiten Plakatwand passenderweise ein Online-Plakatdienst für blitzschnelle, günstige und besonders wirksame individuelle Werbeangebote. Keine 100 Meter weiter auf der Hauptstraße Richtung Krankenhaus wurden noch zwei große Werbeflächen auf der Fassade eines Altbaus eingerichtet und mit 2,5 mal 3,5 Meter großen Plakaten beklebt.

Rechtliche Möglichkeit, solche "Verschandelungen" der Innenstadt abzublocken oder gar zu verhindern, gibt es nicht. Dazu müsste die Stadt eine Gestaltungssatzung in der Schublade liegen haben. Auch wenn der Gemeinderat sofort die Initiativen für eine solche Satzung ergreifen würde, hätten bestehende und bis zur Beschlussfassung eingereichte Anträge für Plakatwerbeanlagen Bestandsschutz. Das sagt Thomas Haffner, Sachbearbeiter in der Baurechtsabteilung im Rathaus. Erstaunlich ist, dass laut Haffner der Stadtteil Steinsfurt eine Gestaltungssatzung vorzuweisen hat.

Bislang sind zwei Firmen mit Plakatwerbung in der Stadt aktiv. Ob weitere Bauanträge über Plakatwerbung eingereicht wurden, ist nicht feststellbar, sagt Haffner. Neben der Schwarz Außenwerbung GmbH ist die Deutsche Plakatwerbung GmbH aktiv. awk ist auf städtischen, öffentlichen Flächen mit Plakatwerbung präsent, beispielsweise in Friedrich-, Jahn- und Dührener Straße.

"Schwarz Außenwerbung" hat Bauanträge für die Werbeanlagen an Hausfassaden eingereicht, die genehmigt wurden. Selbst der Hinweis auf ein Kulturdenkmal, das Gedenkkreuz in der Nähe, ist kein Grund, die Genehmigung zu versagen. Die Stadt habe mit den Hauseigentümern gesprochen, um die Plakatwerbung zu verhindern. Dazu ist es laut Haffner nicht gekommen. "Es gab bereits eine vertragliche Bindung."