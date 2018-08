Mannheim. Filmliebhaber sehen von diesem Freitag (11. Oktober) an in Mannheim, was das türkische Kino zu bieten hat. Eröffnet wird das TürkFilmFestivali mit «Der Traum des Schmetterlings» von Regisseur Yilmaz Erdogan - eine Dreiecksgeschichte, die sich in den Wirren des Zweiten Weltkrieges verliert. Das türkische Kino habe sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, sagt Festivaldirektor Kanber Altintas. «Die Filmemacher sprechen jetzt Themen an, die überall auf der Welt verstanden werden.»

Die 22. Auflage des Festivals geht bis zum 20. Oktober. Der Wettbewerb zeigt vor allem zeitgenössische Werke von Autorenfilmern. Einige Veranstaltungen gibt es diesmal auch in Heidelberg.

Türkische Filmemacher arbeiteten heute vermehrt länderübergreifend und fänden auch international immer mehr Anhänger, erzählt der Festivaldirektor. «Die Filme vorher waren nicht so vielfältig, haben mehr dörfliche Themen bearbeitet. Heute werden auch türkische Komödien international verstanden.» Das heiße aber nicht, dass aus der Türkei nur noch Mainstream komme. Es gehe nun mehr um städtische Themen, um Binnenmigration, Arbeitslosigkeit oder um die alternde Gesellschaft. «Heute können Sie über alle Themen Filme machen.» (dpa-lsw)