Leimen. Starke Polizeikräfte inklusive eines Mobilen Einsatzkommandos haben in der Nacht zum Donnerstag ein Lokal in der Rohrbacher Straße durchsucht. Fünf Männer im Alter von 34 bis 43 Jahren aus Heidelberg, Leimen, Nußloch und Bad Schönborn sollen seit mehreren Monaten zunächst in einem Lokal in Sandhausen und seit Mai in einem Hinterzimmer des Lokals in Leimen Poker illegal gewerbs- und bandenmäßig veranstaltet haben. Gegen sieben Personen wird nach Polizeiangaben wegen Beihilfe zu diesen Veranstaltungen, gegen weitere 19 wegen Teilnahme daran ermittelt. Insgesamt wurden 22 Personen in dem Lokal angetroffen und vorläufig festgenommen, darunter vier der Veranstalter.

Im Anschluss an die Festnahmeaktion wurden das Lokal und die Wohnungen von neun Beschuldigten durchsucht. Bei diesen Durchsuchungen wurden rund 12.000 Euro Bargeld sichergestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Geld um Gewinne aus dem illegalen Glücksspiel handelt; üblicherweise sollen die Veranstalter Tagesgewinne von mehreren Tausend Euro erzielt haben. Der fünfte Hauptverdächtige war nicht in dem Lokal anwesend, er wurde jedoch in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Nach ihren Vernehmungen zur Sache und der Fertigung von Lichtbildern und Fingerabdrücken wurden alle Festgenommenen wieder auf freien Fuß gesetzt. (pol)