Die Suche nach Energie in der Erde spaltet die Brühler Bevölkerung. Ein Ende des Konfliktes ist nicht in Sicht. Foto: dpa

Die Suche nach Energie in der Erde spaltet die Brühler Bevölkerung. Ein Ende des Konfliktes ist nicht in Sicht. Foto: dpa

Von Stefan Kern

Brühl. Die Angst geht um - auch in Brühl. War die Geothermie vor wenigen Jahren wie an manchen anderen Orten auch hier noch Hoffnungsträger Nummer 1 in Sachen nachhaltiger Energieversorgung, ist sie heute bei vielen Bürgern eher eine Art energetisches Schmuddelkind. Grund dafür ist das Erdbebenrisiko. Landau, Basel und jüngst St.Gallen stehen für Gefahren, die die Nutzung der Erdwärme mit sich bringen. Im nicht ganz 14.000 Einwohner zählenden Brühl hat sich nach anfänglicher allgemeiner Zustimmung zu einem geplanten Geothermie-Projekt vor etwa fünf Jahren mittlerweile eine regelrechte Front gegen den Bau eines Geothermiekraftwerks gebildet. Und nachdem das Verwaltungsgericht Ende letzter Woche entschied, dass das Kraftwerk entgegen einem Gemeinderatsbeschluss wohl doch gebaut werden darf (wir berichteten), geht jetzt ein richtiger "Geothermie-Graben" mitten durch die Gemeinde.

Dass in Brühl im Gegensatz zu Stauffen ein Tiefengeothermie-Projekt geplant ist, nimmt dabei den meisten Skeptikern keineswegs ihre Vorbehalte und schon gar nicht ihre Angst. Dennoch ist der Unterschied wichtig: Während bei der Oberflächengeothermie Bohrungen nur bis maximal 400 Meter vorangetrieben werden (dabei wurden in Stauffen etwa 200 Häuser massiv geschädigt), werden die Bohrungen bei der Tiefengeothermie bis in 3000 oder sogar 4000 Meter vorangetrieben. Dabei wird entweder vorhandenes heißes Wasser zur Energiegewinnung genutzt oder Wasser n den Untergrund verpresst, wo es sich aufwärmt und dann wieder nach oben gefördert wird. Bei solchen Bohrungen, genauer beim Verpressen von Wasser, sagen Experten, kann es zu ruckartigen Gesteinsverschiebungen und damit zu Erdbeben kommen.

Was die Angst in Brühl zumindest erklärt - denn hier wurde in der Tat sehr tief gebohrt. Allerdings auch mit Erfolg. Denn Tatsache ist: Das Unternehmen "GeoEnergy" fand in über 3000 Meter Tiefe rund 150 Grad heißes Wasser. Und das reicht laut Unternehmensangaben immerhin für fünf oder sechs Megawatt - oder rund 10.000 Haushalte.

Los ging das alles am 28. Februar 2008. Damals votierten noch alle Fraktionen im Gemeinderat für das Projekt. Nur wenige Monate später wandelte sich unter dem Eindruck von Erdstößen in Landau das Meinungsbild. In der Bevölkerung regte sich massiver Widerstand, und auch im Gemeinderat änderte sich die Haltung weitgehend. Heute stehen nur noch Bürgermeister Ralf Göck und die SPD-Fraktion hinter dem Geothermieprojekt. Keine Gemeinderatssitzung und kaum ein Stammtisch, an dem das Thema nicht behandelt wird. Und sogar eine Bürgerbefragung wurde durchgeführt: Im Oktober 2012 stimmen sage und schreibe 67 Prozent derjenigen, die sich daran beteiligten, gegen das Projekt. Da die Wahlbeteiligung jedoch nur bei 37 Prozent lag, blieb das Votum ohne Folgen.

Dennoch kehrte keine Ruhe ein: Runde Tische wurden organisiert und immer wieder Informationsveranstaltungen durchgeführt. Und der Widerstand, mittlerweile in einer Bürgerinitiative institutionalisiert, blieb bestehen.

Am Ende werden wohl die Justiz und das Freiburger Bergamt über das Schicksal der Brühler Geothermie entscheiden. Denn in der Gemeinde selbst, darüber zumindest sind sich Gegner als auch Befürworter einig, sind die Fronten längst so verhärtet, dass eine Einigung letztlich ausgeschlossen scheint.