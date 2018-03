Heidelberg. Dieses Wochenende ist es so weit: Nach dreijähriger Um- und Neubauzeit wird das Theater Heidelberg wiedereröffnet. Am Freitag, 23. November, gibt die festliche Einweihungsfeier (geschlossene Veranstaltung) das Startsignal, am Samstag beginnt ein buntes Programm: In den Straßen der Altstadt erklingt von 16 bis 18.30 Uhr John Cages Musicircus und am Abend tritt die neue Bühne mit der Premiere von Tschaikowskys Mazeppa ihre Jungfernfahrt an. Für alle öffnete sich das Haus am Sonntag, 25. November, von 11 bis 18 Uhr. Der "Tag der offenen Tür" macht auch noch die verborgensten Winkel des "neuen alten Hauses" zugänglich.

Die Rhein-Neckar-Zeitung setzte sich in den vergangenen sechs Jahren für den Erhalt des Theaters Heidelberg ein. Sie startete im Juli 2006 die Kampagne "Wir retten unser Theater". Eine beispiellose Spendenwelle wurde in Bewegung gesetzt, an deren Ende 19,5 Millionen Euro stehen, mit deren Hilfe das Theater Heidelberg saniert, umgebaut und erweitert werden konnte. (RNZ)



