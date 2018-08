Von Peter Wiest

Mannheim. Irgendwie scheppert und kleppert es ein bisschen arg viel an diesem Abend. Ja, klar: Dass Deep Purple keine leise Band sind, weiß man - seit gut 45 Jahren. Und dass sie es sich auch im Jahr 2013 nicht nehmen lassen würden, die Marshall-Verstärker bis zum Anschlag aufzudrehen, war zu erwarten. Aber dass der Hardrock-Orkan, der bei ihrem Auftritt durch die nicht ganz ausverkaufte SAP Arena brauste, so vollkommen gnadenlos, fast ohne jegliche Pause und durchgehend auf allerhöchstem Lautstärke- und Dynamik-Level toben würde - das war dann doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.

Denn was die Band in über vier Jahrzehnten ausgemacht hat, war schließlich genau dieses dynamische Wechselspiel aus leisen, manchmal leisesten und dann wieder krachig-rockigen und superlauten Tönen. Und jetzt, nach all den Jahren, sind Deep Purple plötzlich (fast) nur noch laut: Das tut fast ein bisschen weh.

Um kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Was die Band in der Arena über eineinhalb Stunden lang abliefert, ist der Beweis dafür, dass sie es noch kann. Nein, hier spielt keine Alte-Herren-Riege, beileibe nicht. Don Airey etwa steht technisch an den Keyboards dem viel zu früh verstobenen Jon Lord kaum nach - hat aber nun mal nicht dessen Eleganz und Leichtigkeit. Steve Morse, der neue Mittelpunkt der Band, ist der brillanteste Gitarrist, den Deep Purple je hatte - nur fehlt ihm leider Richie Blackmores Gespür für die Balance zwischen laut und leise. Roger Glover ist der solide Bassist, der er stets war. Ian Paice trommelt sich noch immer die Seele aus dem Leib - aber muss man heute wirklich auch noch ein zehnminütiges Schlagzeugsolo haben? Und Sänger Ian Gillan, in Ehren ergraut, ist stimmlich durchaus noch fit - auch wenn es für "Child in Time" nicht mehr reicht.

Dafür allemal für "Strange Kind of Woman"; auch für "Perfect Strangers" - und natürlich für "Smoke on the Water" sowieso. Das sind dann aber, von einer sehr hörenswerten Version von "Lazy" abgesehen, fast schon die einzigen Klassiker, die die Band mitgebracht hat. Ansonsten stehen überwiegend Stücke vom neuen "Now What"-Album auf der Setlist. Und die haben dann eben doch nicht diese unbändige Power eines "Highway Star" - und schon gar nicht die ausgefeilte Brillanz von "April".

Was letztlich ja auch gar nicht sein muss - aber dazu führt, dass Airey und vor allem Morse praktisch ununterbrochen von einem Solo ins nächste hetzen. Selbst Ian Gillan steht dabei manchmal ein bisschen verloren auf der Bühne herum - oder verlässt sie immer wieder ganz.

Deep Purple 2013 also: Lauter denn je; ungestümer denn je; auch experimentierfreudiger denn je. Dabei aber als Band nicht mehr so geschlossen und dicht, sondern manchmal eher eine Ansammlung - zugegeben hervorragender - Solisten.Und auch wenn die Fans trotzdem hin und weg sind: Irgendwie wäre da ein bischen weniger Dampf mehr gewesen.

Vielleicht wirkt das ja auch so, weil ausgerechnet im Vorprogramm einer genau das exemplarisch vorspielt: Peter Frampton liefert einen einstündigen Set ab, in dem die Quintessenz guter Rock-Musik auf den Punkt gebracht wird. Wie sagte später ein sichtlich altgedienter Rockfan aus der Region? "Deep Purple, die waren schon okay. Aber der Frampton - das war doch absolut genial."