Von Thomas Seiler

Heidelberg-Ziegelhausen. Auch wenn die Ziegelhäuser und viele Pendler aus den Nachbargemenden aufgrund der großflächigen Kanalbauarbeiten in der Peterstaler und Wilhelmsfelder Straße schon in der Vergangenheit einige Kröten schlucken mussten, gab es doch immer mal wieder ein paar Hoffnungsschimmer. Wie der Geschäftsführer des Abwasserzweckverbands und Leiter des Tiefbauamts, Jürgen Weber, und Projektleiter Uwe Ludwig bei einer Bürgerversammlung mitteilten, dürften bis Ende des Jahres zumindest die Kanalarbeiten und damit der größte verkehrsbehindernde Brocken abgeschlossen sein. Danach gibt es nur noch punktuelle Aufgrabungen durch die Stadtwerke. Und entgegen vieler Gerüchte kommt es "definitiv zu keiner Vollsperrung" auf dem engsten Teil zwischen der Peterstaler Straße 111 bis 135, so Weber. Dafür wird aber wegen einer auf 2,50 Meter verengten Fahrbahnbreite vom 26. Juli bis zum 7. September der öffentliche Nahverkehr umgeleitet.

Demnach fährt die Linie 34 auf dem Hin- und Rückweg über Oberen Rainweg, Köpfel und Stift Neuburg, die Linie 33 von Heidelberg kommend ab der Haltestelle Brahmsstraße zur Ersatzhaltestelle Neckarschule, dann über die Neckarhelle zur Haltestelle Stiftsmühle. Retour geht es über die Umgehungsstraße und dann weiter auf dem normalen Linienweg, wie der Leiter des RNV-Fahrbetriebs, Franz-Wilhelm Coppius, erläuterte. Über die Baustelle selbst verkehren zwei kleine Sprinter-Busse, von unten beginnend bei der Haltestelle Stift Neuburg über die Neckarhelle das Steinbacher Tal hinauf bis zur Haltestelle Peterstaler Straße und dann wieder auf demselben Weg zurück.

Am problematischsten erweist sich wohl die Linie 34, die im 20-Minuten-Takt verkehrt. Eine Ampelregelung soll dabei eine gegenseitige Behinderung ausschließen. Makulatur könnte dies beim "Almauf- und -abtrieb" werden, wenn die Kühe des Klosterhofs Neuburg auf der Fahrbahn sind oder wenn Laster den Klosterhof ansteuern. "Hier werden wir Lösungen finden", appellierte Weber an eine gegenseitige Rücksichtnahme, zumal Coppius eine Linienführung gen Heidelberg über den Köpfel- und Mühlweg kategorisch ablehnte.

Als "weiteren Härtefall" betrachtete Weber die Route der sieben Busse des Unternehmens Mohr-Reisen, die in dieser Zeit über Schriesheim und Wilhelmsfeld fahren müssten. "Auch hier kommen wir bestimmt zu einer Einigung", war sich Weber sicher, auch wenn die Zuhörer einen "Plan B" vermissten, beispielsweise eine Umleitung über den Fürstenweiher oder die Verpflichtung für die Baufirma, auch am Wochenende zu arbeiten. "Wir werden den Druck erhöhen", versprach Weber und verkündete Positives: So verläuft die Fertigstellung, also die Asphaltierung der Straße und Pflasterung der Gehwege, der unteren Baufelder nach Plan. Für Ostern 2013 prognostizierte Weber das Ende der Gesamtmaßnahme, und zwar "mit einem zünftigen Baustellenabschlussfest". Bis dahin sind auch die vielen unerwarteten Einbrüche aufgrund des einst unsachgemäß zugeschütteten "Peterstaler Bachs" nördlich des Kreuzgrundwegs beseitigt. Und das Beste: Im Frühjahr entstehen an der Steinbachhalle die sehnlichst erwarteten Parkplätze entlang des Fürstenweihers und Fürstendamms.