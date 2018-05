Mannheim/Kaiserslautern. Beim Versuch, eine geschlossene Bahnschranke zu umfahren, ist eine 85-Jährige aus Mannheim in der Vorderpfalz mit ihrem Auto auf die Schienen geraten. Ein S-Bahn-Fahrer entdeckte sie gerade noch rechtzeitig, so dass ein nahender Güterzug gestoppt werden konnte, wie die Bundespolizei am Montag berichtete. Die Strecke wurde gesperrt, bis die Feuerwehr das Auto der Frau von den Gleisen entfernt hatte. Es hatte sich dort verkeilt. Die Mannheimerin wurde bei dem Vorfall, der sich am frühen Sonntagmorgen auf der Strecke Haßloch-Ludwigshafen zutrug, nicht verletzt. Gegen sie wird wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Ihr Führschein wurde eingezogen, berichtete die Polizei. (lsw)