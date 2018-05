Heidelberg. Im Südwesten sind Mehr als 1300 minderwertige Brustimplantate eingesetzt worden. "Die Zahl ändert sich täglich", sagte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums am Mittwoch in Stuttgart. Damit seien 700 oder mehr Frauen betroffen, da sie meist zwei Silikonkissen erhielten. Die bei weitem größte Zahl sei mit über 1200 im Regierungsbezirk Karlsruhe eingesetzt worden, darunter allein mindestens 350 im Uni-Klinikum Heidelberg. Inzwischen haben alle Regierungsbezirke Fälle gemeldet.

"Es ist aber zum Teil sehr schwierig, Zahlen zu bekommen", erklärte der Sprecher. So gebe es Fälle, in denen Belegärzte die Silikonimplantate eingesetzt hätten, aber Krankenhäuser keine Unterlagen mehr dazu bereithielten. Ministerin Katrin Altpeter will zusammen mit anderen Bundesländern eine Initiative zu schärferer Kontrolle von Medizinprodukten im Körper starten.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte rät Betroffenen zu einer Untersuchung und möglicherweise zur Entfernung der meist vom französischen Hersteller PIP stammenden Implantate. (dpa/lsw)